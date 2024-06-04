«Зенит» хочет подписать защитника из Российской Премьер-Лиги

«Зенит» планирует подписать левого защитника из РПЛ после ухода Данила Кругового.
В сферу интересов «сине-бело-голубых» входят футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков и игрок «Динамо» Дмитрий Скопинцев. В списке есть и Наир Тикнизян из «Локомотива», но это наименее вероятный вариант.
Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию контракта с хавбеком «красно-зеленых».
Если в прошлом веке ещё были реальными победы Стяуа,Гамбурга,ПСВ И Селтика.....то сейчас как претендовали на него богатые клубы так и будут брать его эти 6-7 команд....
А остальные клубы лишь статисты...
Если в прошлом веке ещё были реальными победы Стяуа,Гамбурга,ПСВ И Селтика.....то сейчас как претендовали на него богатые клубы так и будут брать его эти 6-7 команд....
А остальные клубы лишь статисты...
Да у него ЦСКА забрали за долги, оставили долю малую и позволили быть "свадебным генералом".
Слово имеет, договариваться может, а решения принимать нет.
Это всё равно, что купить одну акцию Газпрома за 124 рубля 14 копеек (специально посмотрел) и кричать, что я владелец Газпрома.
Да у него ЦСКА забрали за долги, оставили долю малую и позволили быть "свадебным генералом".
Слово имеет, договариваться может, а решения принимать нет.
Это всё равно, что купить одну акцию Газпрома за 124 рубля 14 копеек (специально посмотрел) и кричать, что я владелец Газпрома.
И в-третьих - Почта не является владельцем клуба. Они арендуют помещения у клуба и платят деньги за аренду. А хозяев двое это Гинер и Баланович. Бюджетнвх денег в отличие от Зенита, где их 100 процентов в ЦСКА нет.
И в-третьих - Почта не является владельцем клуба. Они арендуют помещения у клуба и платят деньги за аренду. А хозяев двое это Гинер и Баланович. Бюджетнвх денег в отличие от Зенита, где их 100 процентов в ЦСКА нет.
А Карабах с составом не больше 20 не особо то огребал! Щас у них 15 ценник! Шериф не плохо хаживал в ЛЧ и там ценник не более 20-ки был! Да в этом году Копенгаген (84 млн) вышел из группы с Баварией МЮ и Сараем! Может дело то не только в ценнике состава?
А Карабах с составом не больше 20 не особо то огребал! Щас у них 15 ценник! Шериф не плохо хаживал в ЛЧ и там ценник не более 20-ки был! Да в этом году Копенгаген (84 млн) вышел из группы с Баварией МЮ и Сараем! Может дело то не только в ценнике состава?
Удачи на трансферном рынке!!!
Удачи на трансферном рынке!!!
Оно и раньше то в приоритетах не было....ибо любой адекват поймёт что с составами от 100-180 млн в ЛЧ хаживать лишь тумаков огребать....а уж теперь то...
Клубы работают...кто то продаёт...кто то покупает...кто то арендует...кто то подписывает свободных агентов....обычная межсезонная рутина....что не так то??
Оно и раньше то в приоритетах не было....ибо любой адекват поймёт что с составами от 100-180 млн в ЛЧ хаживать лишь тумаков огребать....а уж теперь то...
Клубы работают...кто то продаёт...кто то покупает...кто то арендует...кто то подписывает свободных агентов....обычная межсезонная рутина....что не так то??
Первый раз такое встречаю,
Первый раз такое встречаю,