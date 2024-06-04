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«Зенит» хочет подписать защитника из Российской Премьер-Лиги

вчера, 11:45

«Зенит» планирует подписать левого защитника из РПЛ после ухода Данила Кругового.

В сферу интересов «сине-бело-голубых» входят футболист «Крыльев Советов» Юрий Горшков и игрок «Динамо» Дмитрий Скопинцев. В списке есть и Наир Тикнизян из «Локомотива», но это наименее вероятный вариант.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию контракта с хавбеком «красно-зеленых».

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:44
А ну да!Я и забыл с кем я говорю!Надо поскромнее быть и для первости хотя бы из группы выйти!Извините если что)0
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:41, ред.
Ну и много полуфиналистов ЛЧ....за последние условные 15 лет...с составами на 100 млн ???

Если в прошлом веке ещё были реальными победы Стяуа,Гамбурга,ПСВ И Селтика.....то сейчас как претендовали на него богатые клубы так и будут брать его эти 6-7 команд....
А остальные клубы лишь статисты...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 17:04
Владелец ЦСКА Гинер?
Да у него ЦСКА забрали за долги, оставили долю малую и позволили быть "свадебным генералом".
Слово имеет, договариваться может, а решения принимать нет.
Это всё равно, что купить одну акцию Газпрома за 124 рубля 14 копеек (специально посмотрел) и кричать, что я владелец Газпрома.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:16
Толя может я не там написаь , но я имел ввиду про зенит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:12
Вова, а ты н в курсе, что Круговой твердый лавочник Зенита, а не основной? Кстати не исключено, что он и в ЦСКА будет лавочником.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:10
Бюджет зенита из средств бюджета Газпрома по их данным составляет около 210 млн евро. Но сколько там откатов не знает никто
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ v22grvv5bgku (раскрыть)
вчера в 15:08, ред.
Ты уважаемый, во-первых повторяшь мой юмор, а во-вторых сильно опоздал. Контракт с Николичем уже заключён, а предварительно договорились ещё месяц назад.

И в-третьих - Почта не является владельцем клуба. Они арендуют помещения у клуба и платят деньги за аренду. А хозяев двое это Гинер и Баланович. Бюджетнвх денег в отличие от Зенита, где их 100 процентов в ЦСКА нет.
112910415
112910415
вчера в 14:44
подпишет и на лавку усадит
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:34
ибо любой адекват поймёт что с составами от 100-180 млн в ЛЧ хаживать лишь тумаков огребать . Вот уж действительно! Куда уж остальным то нищебродам!У вас всего двадцатки не хватает до 180 млн!
А Карабах с составом не больше 20 не особо то огребал! Щас у них 15 ценник! Шериф не плохо хаживал в ЛЧ и там ценник не более 20-ки был! Да в этом году Копенгаген (84 млн) вышел из группы с Баварией МЮ и Сараем! Может дело то не только в ценнике состава?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:13
Началась охота на основных игроков для ослабления команд за которые они выступают. Ну поставили себе же цели догнать и перегнать "америку"...)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:44
Зачем Круга продали, теперь ищут замену...
v22grvv5bgku
v22grvv5bgku ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:42
Надо же, сегодня на Авито тоже было объявление: Почта России ищет тренера для команды РПЛ с огромнейшими отступными, увольнение из команды через полгода гарантировано.
Вещий
Вещий
вчера в 12:28
Думаю что это не окончательный список хотелок Зенита.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:25
Если я правильно понимаю...Круговой был столь значимый игрок что теперь...чтоб Зениту сравняться с ЦСКА по силе состава надо будет срочно совершить 5-6 приобретений....и не дешёвых....
Удачи на трансферном рынке!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 12:20
Если нет ЛЧ и еврокубков надо всем плюнуть на команды...закрыть селекцию...и даже в мыслях исключить улучшение состава ???

Оно и раньше то в приоритетах не было....ибо любой адекват поймёт что с составами от 100-180 млн в ЛЧ хаживать лишь тумаков огребать....а уж теперь то...

Клубы работают...кто то продаёт...кто то покупает...кто то арендует...кто то подписывает свободных агентов....обычная межсезонная рутина....что не так то??
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:17
Я сегодня совершенно случайно зашел на Авито и прочитал любопытное объявление. "За очень приличные деньги приглашаем на лавку крайнего защитника-левого латераля. Оплату бонусов и премиальных в большем объеме гарантируем. Обращаться в офис Газпрома в Охта-центре"
Первый раз такое встречаю,
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:11
Утром деньги, вечером...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:10
Сразу всех берите что уж мелочиться. Нужно усиление под лч наверно
gb39b77pgc5d
gb39b77pgc5d
вчера в 12:09
У Зенита столько денег не хватит скупать всякий шлак.
Гость
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