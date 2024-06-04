«Зенит» хочет подписать защитника из Российской Премьер-Лиги

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вчера, 11:45

«Зенит» планирует подписать левого защитника из РПЛ после ухода Данила Кругового.

В сферу интересов «сине-бело-голубых» входят футболист «Крыльев Советов» и игрок «Динамо» . В списке есть и из «Локомотива», но это наименее вероятный вариант.

Ранее сообщалось, что «Зенит» близок к подписанию контракта с хавбеком «красно-зеленых».