Капитан «Спартака» в «Зените». Семак вспомнил Дзюбу, агенты снимают сливки

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вчера, 21:33

Чемпионы ищут усиление атаки.

Лидерам «Зенита» обещали крупные трансферы

На ранних этапах переговоров стороны нагло врут, что ничего не происходит. Но послушайте агента Барриоса, он незаинтересованный игрок. Проболтался, что лидерам «Зенита» обещали солидные трансферы. Конкретные фамилии агенту не известны. Но наперед знает, что найти крутого иностранца тяжело. Также легионеры «Зенита» видят уровень россиян в заявке, требуют добавить сильных напарников.

Тюкавин из «Динамо» откажется. Чалов из ЦСКА вряд ли в оптимальной форме и тоже хочет уехать в топ-5. Круг сузился без еврокубков, а крупные трансферы нужны. И деньги есть, ведь не успели потратить все миллионы от продажи Малкома. И здесь возникает фамилия нападающего, который опытный и не старый, физически развитой и тактически гибкий игрок. А ещё скандальный, как в «Зените» любят.

Соболев не Дзюба, но участвовал в массовой драке в день игры «Спартака» и «Зенита». Получал за потасовку дисквалификацию. Скандалы Дзюбы, которых было немало, не помешали Артёму стать лидером атак клуба с города на Неве. Нападающий принес титулы и голы в РПЛ , поиграл в Лиге чемпионов. Соболев понимает, что в составе «Зенита» в год столетия клуба будет ближе к кубкам, чем в «Спартаке».

Разумеется, Александр один из вариантов, рассматривают также новичка «Сочи» из Венесуэлы. Но Соболева намного лучше изучили аналитики Семака. Также в «Зените» обожают подкалывать преследователей трансферами. Забрали латераля Фернандеса, чтобы не достался ЦСКА . Выкупили хавбека Коваленко, чтобы не перешел в «Локомотив». Защитника Эраковича вырвали у «Спартака».

«Спартаку» выгодна продажа за 22 млн евро

Для начала допустим, что это игры агента. У Соболева контракт на два года, носил в «Спартаке» капитанскую повязку. Пусть новый тренер Станкович прочитает об интересе «Зенита». Узнает, что в контракте Александра есть отступные в размере 30 млн евро для российского клуба. И понятно, что это именно «Зенит», другие таких денег на счетах не держат. В такой трансфер не поверили бы во времена Федуна?

Но даже бывший босс «Спартака» отпустил Дзюбу в «Зенит» свободным агентом. Также Леонид Арнольдович допустил обратный трансфер вингера Быстрова. Соболев не станет уникальным новичком для «Зенита». А люди из «Лукойла», у которых нет личной привязанности к «Спартаку», не начнут перечить сделке в размере 22 млн евро, не говоря о всех тридцати. Дело строго в цене и пожеланиях футболиста.

Вот нападающий Смолов отказался перейти в «Зенит», когда был моложе, ведь является воспитанником «Динамо». Возможно, пожалел, ведь в Санкт-Петербурге собрал бы коллекцию чемпионских званий. Голкипер Сафонов из «Краснодара» тоже выбрал лавку ПСЖ , а не основу «Зенита», хотя его звали. Семак интересуется топовыми российскими футболистами, но они часто не хотят с ним работать.

Одних пугает конкуренция, а другие видят, что у Сергея Богдановича плохо получается с российскими игроками. Можно не вспоминать печальные истории защитника Чистякова и хавбека Коваленко. Достаточно посмотреть на «прогресс» хавбека Ахметова, которого зимой забрали у «Краснодара». В результате Ильзат не показал ничего нового, а после летних трансферов утонет в глубоком запасе «Зенита».

Соболеву тоже надо подумать, зачем он Семаку? Если для конкуренции с Кассьеррой, то надо отказываться от денег и «Зенита». А если Сергей Богданович будет использовать схему «3-5-2», то можно подумать. «Зенит» точно ищет физически крепкого правого латераля, идут переговоры по Волкову из «Краснодара». Если добавят в атаку Соболева, то головоломка складывается. Хотят обновить российский костяк.

Соболев круче Сергеева, но вряд ли изменит «Зенит»

Два бывших форварда «Крыльев Советов» должны помнить о судьбе не только Бухарова из «Рубина» и Заболотного из «Тосно». Тяжелым нападающим, которые переходят в состав «Зенита», полезно также напомнить о карьере белоруса Корниленко. Александр попал в Самару уже после неудачи в Санкт-Петербурге. Также не лишним будет кивнуть на Сергеева. Иван может перейти в «Локомотив».

Новости о поисках «Зенитом» нападающего опираются на факты. Проблемный француз Изидор не сделал команду Семака мощнее. Кассьерра в любой момент может получить и принять приглашение от клуба топ-5. Скаутам и Аршавину надо работать на опережение. Соболев может оказаться их единственным центральным нападающим под основу, а параллельно будут искать иностранца.

Крутые центрфорварды стоят слишком много. Люди из «Зенита» убеждали сразу двоих бразильцев, Батигола и Педро. Но у первого есть проблемы с дисциплиной. А второй не хочет в РПЛ . Иностранный «столб» высокого класса вряд ли доступен «Зениту». А вот Соболев рядом, понимает требования Семака и говорит с ним на одном языке. Не нужен перевод от помощника тренера Оливейры.

У «Зенита» много иностранцев, но ушли сильные россияне. Также важен вопрос лидерства и мотивации команды. Соболев сварливый провокатор в кепке с дельфином, но у него есть характер, это боец. Дзюба был важен для раздевалки «Зенита», даже когда ссорился с Семаком. Таких игроков как Артём и хорват Ловрен стало меньше – упала мотивация. Так что Соболев не такая уж безумная ставка.