Круговой: «Я перешёл в ЦСКА за спиной у „Зенита“, у меня не было выбора»

Защитник , который продолжит карьеру в ЦСКА , рассказал, в какие клубы мог перейти из «Зенита».

У меня оставалось меньше шести месяцев контакта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами. Интерес был от многих команд — «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Даже руководство «Гавра» спрашивало у Далера [Кузяева] про меня. Но до конкретики дошло только с ЦСКА . Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом».