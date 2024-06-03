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Круговой: «Я перешёл в ЦСКА за спиной у „Зенита“, у меня не было выбора»

вчера, 20:45

Защитник Данил Круговой, который продолжит карьеру в ЦСКА, рассказал, в какие клубы мог перейти из «Зенита».

У меня оставалось меньше шести месяцев контакта с «Зенитом», поэтому чисто юридически я уже имел право разговаривать с другими клубами. Интерес был от многих команд — «Локомотива», «Динамо», «Краснодара». Даже руководство «Гавра» спрашивало у Далера [Кузяева] про меня. Но до конкретики дошло только с ЦСКА. Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом».

Я не сказал, что перехожу в ЦСКА? Да. Я понимаю, что перешел в ЦСКА за спиной у «Зенита», но у меня просто не было другого выбора.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:25
Конечно, не репрессия. В Зените-2 он имел намного больше игрового времени, что положительно скажется в ЦСКА. Круговой никаких претензий не предъявляет. Возможно даже, что он сам выбрал такой вариант. Что же его в главной команде усиленно готовить для будущего принципиального соперника? Он же это прекрасно понимал, поэтому - Зенит-2. Кстати, не он первый - это устоявшаяся практика: играть лучше, чем на лавке сидеть. Если, конечно, играть хочешь, а не просто бабки хорошие получать.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:13
Значит, по вашему, перевод Кругового из основной команды в Зенит-2 по вашему это не репрессии?
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 21:04
Так и обошлись без репрессий. Предоставили возможность поддерживать форму. Что ещё надо?
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 21:00
А без репрессий никак нельзя было обойтись?
pomor45
pomor45 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 20:37
Лучше было бы, если бы усадил наглухо на лавку, лишив игровой практики?
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 19:12
В жизни очень часто люди даже то, что делают по закону стараются не афишировать.
TheBoLt
TheBoLt ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:14
его бы в дубль просто так не перевели)) Да и он же говорит, что подписал и поехал на сборы, но факт подписания скрыл. Если делаешь все по закону, скрывать обычно нечего))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:34, ред.
И тут Остапа понесло :

Данил Круговой: «Что бы я ни делал, играл все равно Дуглас. Поэтому я и уехал в ЦСКА даже на меньшую зарплату. Раньше не отпускали, хотя в 2023-м «Олимпиакос» видел во мне нового Марсело»

Даже руководство «Гавра» спрашивало у Далера [Кузяева] про меня.

Круговой о привилегиях легионеров в «Зените»: «Вендел регулярно опаздывал на сборы, но все равно играл, а добросовестно пахавший конкурент не играл.
cska1948
cska1948 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 09:29
Ну да, из соображения "лояльности" Медведев узнав, что Круговой подписал предварительный контракт с ЦСКА перевёл его в Зенит-2.
cska1948
cska1948 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 09:23
Слова Кругового:"Я подписал с ними предварительный контракт перед Новым годом и поехал на сборы с «Зенитом»."
Видимо на подписание предварительного контракта он имел право.
ahw2kkxj4h2h
ahw2kkxj4h2h
вчера в 23:17
Будет бегать по командам каждый год.
lotsman
lotsman
вчера в 22:32
В ЦСКА тоже есть игроки получше. Чтобы играть в старте, надо не паспортом махать, а на поле работать, чтобы игрой завоёвывать место в составе.
adekvat
adekvat
вчера в 21:52
Выбор есть всегда, время покажет кто титулы будет брать, а кто будет о них мечтать.
pomor45
pomor45 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:49
Зенит этого делать не станет, хотя бы из соображений лояльности, чтобы не отпугивать новичков, желающих попробовать себя в Зените: они должны быть уверены, что, если не справятся с конкуренцией, то им не будут чинить искусственные препятствия, а всячески содействовать трудоустройству в другом клубе. Круговой сам нашёл себе клуб и на том спасибо. Какие претензии?
lotsman
lotsman ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:32
Он подписал предварительный контракт. Это не запрещено.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:22
Я не думаю, что это кому то надо.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:18
На самом деле он тут говорит, что имел право разговаривать с другими клубами о контракте, но новый контракт подписал с ЦСКА до нового года - его же слова. До нового года он права не имел. Если я не ошибаюсь, стандартная дата окончания контракта это последний день июня. Соответственно, в первый день января он мог подписать контракт с ЦСКА. Сейчас Зенит если захочет, может на него заявить и взыскать неплохую сумму
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:15, ред.
Кстати говоря, зная ситуации в ЦСКА , могу с уверенностью констатировать, что не факт, что он будет играть в основе.. В ЦСКА есть два приличных латераля - это Келвен и Гайич. Причем Гайич -= один из лучших в РПЛ левый латерль. Явно лучше его только Дуглас Сантос. Кроме того в ЦСКА подрастают очень приличные молодые ребята Глебов и Рядно. Так что вполне возможна ситуация, что Круговой будет игроком обоймы. Если ты это имел в виду под "гемором", то попал в точку.
dszjcbk274u9
dszjcbk274u9
вчера в 21:11
Давай играй на благо футбола за Цска. Удачи!!
pomor45
pomor45 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 20:56
"геморрой" вероятнее.
Futurista
Futurista
вчера в 20:49
Молодец...выбрал футбол и "геморрой")...
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