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«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

вчера, 22:37

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

Контракт с наставником был разорван по обоюдному согласию сторон. Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и с 2021 по 2024 год.

Под руководством Аллегри туринский клуб пять раз выигрывал Серию А и Кубок Италии, дважды выигрывал Суперкубок Италии и два раза выходил в финал Лиги чемпионов.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Pat Fenis (раскрыть)
сегодня в 18:56
публичный конфликт в стиле рву тельняшку и в драку, вмиг сменяю обойму,
эй, мафия, за мною, в атаку, всех побьем по любому....
скандал с гл. редактором Tuttosport Вакиаго и Аллегри
после финального матча Кубка Италии с Аталантой.
обещал оторвать оба уха Вакиаго.
и все это в прямом эфире.
по итогу Ювентус и Аллеггри: ужасные результаты за 3 сезона,
нулевой рисунок игры, куча футболистов которые деградировали и
всевозможные антирекорды.
и все это будучи с зарплатой почти в 10 млн
в самом популярном и сильном клубе Италии.
А кто главный виновный? боссы Ювентуса которые вернули Макса
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:21
Пусть Маура позовут, будет нескучно.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 07:12
Это решение уже давно напрашивалось.
"Ювентус" при Аллегри превратился в унылую и неинтересную команду.
Даже в домашних матчах, команда частенько показывала вялую и беззубую игру в атаке. Забьют гол и успокоятся на этом.
ballak144
ballak144 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 04:42
Слышал, что будут настаивать на невыплате неустойки.
ballak144
ballak144 ответ Zhgoon (раскрыть)
сегодня в 04:41
Спасибо!
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 01:46
Поздравляю болельщиков «Ювентуса» с уходом физрука унылого болотного стиля. Аллегри это просто ходячая депрессия, а не тренер.
hu29q3s7fwmh
hu29q3s7fwmh
сегодня в 00:48
Неплохой сезон был под его началом, а тут вдруг попрощались(
Pat Fenis
Pat Fenis ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:37
Интересно, что за неподобающее поведение такое было?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:06
Sky Sport Italia пишет, что туринский клуб уведомил Аллегри,
что уволил его за неподобающее поведение.
уведомление застало Аллегри в Лондоне, куда он прилетел
на финал Лиги чемпионов Реал - Боруссия.
Аллегри, вероятно, подаст в суд на Ювентус.
и оспорит в суде такую формулировку, с которой его уволили...
плюс компенсацию за ущерб его репутации.
думаю, теперь Аллегри, как клещ, еще потреплет нервы клубу.
только Дидье Дешам и Клаудио Раньери ушли из Ювентуса с достоинством и честью. Уважение им...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:33
Уже же несколько недеель назад ушли его. Сегодня снова?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:56
А стоило оно того?
Гость
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