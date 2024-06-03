«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

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вчера, 22:37

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе главного тренера клуба .

Контракт с наставником был разорван по обоюдному согласию сторон. Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и с 2021 по 2024 год.

Под руководством Аллегри туринский клуб пять раз выигрывал Серию А и Кубок Италии, дважды выигрывал Суперкубок Италии и два раза выходил в финал Лиги чемпионов.