«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Пресс-служба «Ювентуса» объявила об уходе главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.
Контракт с наставником был разорван по обоюдному согласию сторон. Аллегри тренировал «Ювентус» с 2014 по 2019 год и с 2021 по 2024 год.
Под руководством Аллегри туринский клуб пять раз выигрывал Серию А и Кубок Италии, дважды выигрывал Суперкубок Италии и два раза выходил в финал Лиги чемпионов.
что уволил его за неподобающее поведение.
уведомление застало Аллегри в Лондоне, куда он прилетел
на финал Лиги чемпионов Реал - Боруссия.
Аллегри, вероятно, подаст в суд на Ювентус.
и оспорит в суде такую формулировку, с которой его уволили...
плюс компенсацию за ущерб его репутации.
думаю, теперь Аллегри, как клещ, еще потреплет нервы клубу.
только Дидье Дешам и Клаудио Раньери ушли из Ювентуса с достоинством и честью. Уважение им...
что уволил его за неподобающее поведение.
уведомление застало Аллегри в Лондоне, куда он прилетел
на финал Лиги чемпионов Реал - Боруссия.
Аллегри, вероятно, подаст в суд на Ювентус.
и оспорит в суде такую формулировку, с которой его уволили...
плюс компенсацию за ущерб его репутации.
думаю, теперь Аллегри, как клещ, еще потреплет нервы клубу.
только Дидье Дешам и Клаудио Раньери ушли из Ювентуса с достоинством и честью. Уважение им...