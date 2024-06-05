В сезоне 2024/25 формат Кубка России не изменится

Формат Кубка России в следующем сезоне не изменится.
Бюро исполкома РФС приняло решение, что в следующем розыгрыше турнир сохранит разделение на Путь регионов и Путь РПЛ, а также двойное выбывание.
В Пути РПЛ сыграют 16 команд Премьер-Лиги, они будут разделены на 4 группы по 4 коллектива, внутри квартета каждая команда сыграет 6 туров. Клубы с 1-го и 2-го места таблицы отправятся в плей-офф Пути РПЛ, команда с 3-й строчки вылетит в Путь регионов, коллектив с 4-го места покидает турнир.
Первая стадия Пути регионов будет разыграна по системе плей-офф, которая включит в себя 6 раундов. В первых трех раундах сыграют любительские клубы и команды Второй лиги, с 4-го раунда в турнир вступят представители Первой лиги.
Дата жеребьёвки турнира станет известна 6 июня. Команды разделят на 4 корзины по 4 участника в соответствии с местами, которые они заняли в прошлом розыгрыше чемпионата России. Клубы, вышедшие в РПЛ из Первой лиги, попадут в 4-ю корзину.