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В сезоне 2024/25 формат Кубка России не изменится

вчера, 22:40

Формат Кубка России в следующем сезоне не изменится.

Бюро исполкома РФС приняло решение, что в следующем розыгрыше турнир сохранит разделение на Путь регионов и Путь РПЛ, а также двойное выбывание.

В Пути РПЛ сыграют 16 команд Премьер-Лиги, они будут разделены на 4 группы по 4 коллектива, внутри квартета каждая команда сыграет 6 туров. Клубы с 1-го и 2-го места таблицы отправятся в плей-офф Пути РПЛ, команда с 3-й строчки вылетит в Путь регионов, коллектив с 4-го места покидает турнир.

Первая стадия Пути регионов будет разыграна по системе плей-офф, которая включит в себя 6 раундов. В первых трех раундах сыграют любительские клубы и команды Второй лиги, с 4-го раунда в турнир вступят представители Первой лиги.

Дата жеребьёвки турнира станет известна 6 июня. Команды разделят на 4 корзины по 4 участника в соответствии с местами, которые они заняли в прошлом розыгрыше чемпионата России. Клубы, вышедшие в РПЛ из Первой лиги, попадут в 4-ю корзину.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:40
Осталось только дождаться жеребьёвки...
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:38
А вообще, в этой новости нет очень важной части интервью президента РПЛ. В прошлом сезоне кубка существовало ограничение, при котором в одну корзину нельзя было ставить более 2 клубов из Москвы и нельзя было ставить в одну группу Факел, Краснодар и Ростов из-за закрытых аэропортов и сложности логистики. Клубы РПЛ проголосовали за отмену этих ограничений и "слепую" жеребьевку.

Лично я хотел бы в результате слепой жеребьевки увидеть группу Краснодар, Ростов, Ахмат, Динамо (Мхч). На автобусе не более 10 часов. Можно за ночь доехать спокойно
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:26
Если есть задача нагрузить клубы матчами, можно найти более изящное решение. Как я уже говорил, общая корзина и полный рандом. В 1/512 может выпасть хоть Краснодар-Зенит. И до финала может доползти клуб из 2 дивизиона, подняв по пути сотню, если не тысячу своего клубного бюджета. А если действительно хотите без случайных вылетов и с матчевой нагрузкой - делайте с ответным матчем
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 01:14
Действующая система по сути полный абсурд. Одна из выбитых в полу-финале основного пути ( РПЛ ) команд, имеет практически 100%-й шанс на супер-финал, и чем чёрт не шутит, выигрыш кубка. В то время как одному из двух победителей 1/2 розыгрыша, практически гарантированно в итоге место ниже побежденного ???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:19
Как минимум, шесть лет ещё будем мучиться и репы чесать.
Capral
Capral
вчера в 23:16
Тупорылая система розыгрыша.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:12
все довольны, интрига есть. Кубок России могут завоевать любая команда при везении...так что формат годится.
деньги есть.
хорошо что здесь постоянство.
drug01
drug01
вчера в 23:09
Ждём 6 июня какие будут группы?? А дальше будем строить планы...
ssspartak
ssspartak
вчера в 23:01, ред.
Кубок интересен пока там играют команды из регионов: из второй лиги, фнл, любители. Любопытно наблюдать как далеко они зайдут. А дальше, когда вылетят, то честно говоря пофиг становится.
Гость
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