В сезоне 2024/25 формат Кубка России не изменится

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вчера, 22:40

Формат Кубка России в следующем сезоне не изменится.

Бюро исполкома РФС приняло решение, что в следующем розыгрыше турнир сохранит разделение на Путь регионов и Путь РПЛ , а также двойное выбывание.

В Пути РПЛ сыграют 16 команд Премьер-Лиги, они будут разделены на 4 группы по 4 коллектива, внутри квартета каждая команда сыграет 6 туров. Клубы с 1-го и 2-го места таблицы отправятся в плей-офф Пути РПЛ , команда с 3-й строчки вылетит в Путь регионов, коллектив с 4-го места покидает турнир.

Первая стадия Пути регионов будет разыграна по системе плей-офф, которая включит в себя 6 раундов. В первых трех раундах сыграют любительские клубы и команды Второй лиги, с 4-го раунда в турнир вступят представители Первой лиги.