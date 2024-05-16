Президент ФНЛ рассказал, зачем провели реформирование Второй лиги

Президент ФНЛ рассказал, что реформа Второй лиги была необходима.

Реформа Второй лиги А была необходима, чтобы перевести Вторую лигу Б на «весну-осень». Там выступают 62 команды, разделённые на четыре географические зоны. Клубам удобнее формировать бюджет с января по январь. Плюс летом играть проще, чем зимой. В тёплое время года перерыв получается всего три недели. Так комфортнее и футболистам, и болельщикам. Кроме этого, реформа решала ряд других задач: повышение уровня спортивной конкуренции турнира, зрительского интереса к нему и роста коммерческой привлекательности для партнёров.