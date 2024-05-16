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ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 1 2024

Президент ФНЛ рассказал, зачем провели реформирование Второй лиги

вчера, 10:18

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что реформа Второй лиги была необходима.

Реформа Второй лиги А была необходима, чтобы перевести Вторую лигу Б на «весну-осень». Там выступают 62 команды, разделённые на четыре географические зоны. Клубам удобнее формировать бюджет с января по январь. Плюс летом играть проще, чем зимой. В тёплое время года перерыв получается всего три недели. Так комфортнее и футболистам, и болельщикам. Кроме этого, реформа решала ряд других задач: повышение уровня спортивной конкуренции турнира, зрительского интереса к нему и роста коммерческой привлекательности для партнёров.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 19:31
Необходимо, чтобы отмыть деньги, правильно понял? Потому что других аргументов не увидел.
альсато
альсато
вчера в 11:19
Географические зоны))))))-Владивосток, Хабаровск, Сахалин в Москве играют!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:23
Просто ктото решил ещё немного бабла срубить!
Гость
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