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АПЛ, Ла Лигу и Серию А принуждают сменить формат. Начнутся протесты фанатов и клубов

вчера, 16:22
Джанни Инфантино

Инфантино взялся за элитные лиги.

Францию уже сломали, на очереди остальные

Лига 1 первой вывесила «белый флаг». В прошлом сезоне чемпионат Франции покинули четыре клуба, сократили дивизион с 20 клубов до 18 команд. Джанни Инфантино – президент ФИФА, хочет провернуть такой фокус со всеми ведущими лигами Европы. Внимательный зритель, который знает о главной цели футбольных чиновников – заработать миллиарды евро, понимает причину новой идеи босса мирового футбола и его команды.

Через год в США проведут первый Клубный чемпионат мира в новом формате. Будет 32 клуба, восемь групп. Фактически ещё один чемпионат мира раз в четыре года. Двенадцать представителей Европы, из которых шестеро играют в дивизионах с 20 командами. Это испанские «Атлетико» и «Реал», английские клубы «Манчестер Сити» и «Челси», а также итальянские представители с высоким рейтингом УЕФА – «Интер» и «Ювентус».

Футболисты сильно устают и недовольны. И хотя это лишь шесть клубов, Инфантино важно продавить идею с сокращением АПЛ, Ла Лиги и Серии А в ближайшее время. Французы перешли на формат Бундеслиги, но в их случае не было протестов. Достаточно небогатых клубов, стабильно появляются претенденты на вылет, у которых нет средств на развитие. Но эта история отличается от английской, где даже в Чемпионшипе клубы миллиардеров.

Многие гранды поддержат инициативу Джанни

«Реал» выиграл 15 кубков чемпионов. Все английские клубы тоже 15 штук. Если взять именно Лигу чемпионов, то у мадридцев 8 побед, а у клубов за время существования АПЛ лишь 7 успехов. Вот так Инфантино и убедит грандов. Скажет англичанам, что они будут успешнее в Европе, если сократить АПЛ до 18 клубов, ведь это минус четыре тура. Также будут кивать на слабости «лишних». Даже «Ноттингем Форест», хотя они спаслись, набрал слишком мало очков для гордого звания успешного клуба АПЛ.

Разрыв в уровне мастерства не лечат даже богатые владельцы. Греческий богач Маринакис дал «лесникам» миллионы евро, но без этой команды можно представить высший английский дивизион. Вот только в Англии, если тронуть формат АПЛ, могут начаться протесты фанатов. Создатели Суперлиги помнят, что именно шумные британцы сорвали их коварные планы. Но гранды, которые чаще хотят играть между собой, найдут влиятельных чиновников в списках своих друзей, поднимут этот вопрос.

В Серии А и Ла Лиге достаточно небогатых клубов, поэтому «Интер» и «Ювентус», «Реал» и «Барселона» тоже могут сработать в связке. Им не приносят больших денег матчи против аутсайдеров. Финансово выгоднее откатать Эль Класико в США – с этой идеей давно носится босс Ла Лиги Тебас, чем осчастливить прибытием звёзд «Реала» на матч против скромного клуба из провинции. Иногда появляется новая «Жирона», но даже каталонцы построили клуб за деньги шейхов, владеющих «Манчестер Сити».

УЕФА завлекут из-за нового формата еврокубков

Чеферин и Инфантино не друзья. Но в Лиге чемпионов теперь 36 клубов, которые проведут по 8 матчей до старта плей-офф. Причём важно, что это будет 8 разных соперников. Также есть дополнительный стыковой раунд, поскольку только 8 клубов сразу попадают в основную сетку привычных матчей на вылет. Будет больше поединков грандов между собой. Не увидите привычный размен выездными и домашними играми. Много разных соперников – выше риск сенсации.

А одна общая таблица – сложнее пройти дальше. Новый формат бросает вызов грандам, а это значит продолжение жалоб не только со стороны Гвардиолы, который часто поднимает тему нагрузок. Есть Лига наций, есть традиционные кубки для сборных. Футболисты без шуток устали. Даже игрокам «Реала», которые традиционно проводят много поединков высокого уровня, ведь часто в финалах, не всегда хватает энергии. Вчера в решающем матче ЛЧ подопечные Анчелотти не смогли разбежаться.

Президент УЕФА Чеферин, особенно с учётом, что словенский юрист уходит после завершение срока полномочий, поддержит инициативу о сокращении ведущих лиг. Подыграет грандам, ему ведь потом надо куда-то устроиться на работу после завершения каденции. Также не забывайте, что на чемпионате мира по футболу будет целых 48 сборных вместо 32. И это снова дополнительные нагрузки. Евро тоже собирает под крыло 24 команды вместо 16. Логично урезать ведущие лиги.

А в РПЛ пора подумать о расширении дивизиона

Как ни странно, но когда уровень футбола в РПЛ был выше, а еврокубки забирали силы, то разговор о 18 клубах не имел смысла. Нанесли бы вред дивизиону. А сейчас, когда крепкие «Балтика» и «Сочи» вылетели в низшую лигу, «Акрон» отправил в мир иного футбола «Урал», а «Пари НН» пришлось помучиться против тульского «Арсенала», есть смысл вернуться к разговору. Конечно, «Акрон» и «Динамо» из Махачкалы – скромные клубы, которые могут провести сезон слабее, чем «Сочи» и «Балтика».

Но поскольку в РПЛ стало много молодых местных футболистов, а игровой тонус у крутых легионеров снизился из-за невысоких нагрузок, то дополнительные игры могут оказаться полезными для развития молодых игроков и одновременно помогут лидерам сохранить темп и форму. На групповом этапе Кубка тренеры берегут основных футболистов, так что команды сейчас не играют дважды в неделю. А вот ещё четыре тура РПЛ — неплохая нагрузка для всех фаворитов, пора об этом подумать.

Разумеется, очень важен вопрос финансов. Но если в провинции дают деньги клубам, выступающим в лигах под эгидой ФНЛ, то не лучше ли перейти от количества к качеству? Пока в Англии и Испании будут спорить о сокращении дивизионов по примеру Франции, в РПЛ логично подумать об увеличении высшей лиги к стандарту с элитными чемпионатами. Восемнадцать клубов могут провести достойных два круга. Все футболисты будут довольными, получат полноценную игровую практику.

У сборной России стало меньше матчей, так что 18 клубов не перебор в новой реальности. Легионеры получат график нескольких ведущих лиг, что для лучших из них полезно на будущее. Не будет потери класса, поскольку уровень и так заметно упал. РПЛ пора задуматься о смене подхода к футболистам. Они изнежились за время лимита и премий клубам от УЕФА. Пора зарабатывать внимание зрителей количеством концертов. Четыре тура — это немного, но они закроют лишние паузы.

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Икарус
Икарус
сегодня в 00:34
Все, что они хотят сделать, укладывается в одну фразу-игроки для ФИФоУЕФа просто ресурс, который не должен простаивать. А должен нести доход ежесекундно.
Не удивлюсь сокращению отпусков футболистов и клубов.Как у ухудшению качества финального продукта.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:13
Футбол все больше превращается в какую-то дичь.

Уже всерьез думаю полностью уходить в просмотр только хоккея.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:06
инфантино пустить по рее нужно , по старой морской традиции.
ибо он вор, и хочет воровать еще больше.
3ton
3ton
вчера в 18:39
Что УЕФА ,что ФИФА страдают бездельем.
Создают «ненужные»турниры и так же расширяю их.
Лига Наций - зачем этот турнир
Клубный ЧМ - зачем расширять
Лига Конференций - такой же бестолковый турнир .
Из ЛЧ делают - Ералаш

Хочется вернуться во временя второго группового этапа ЛЧ и кубка УЕФА .
Когда все было сбалансированно и идеально
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:51
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:50, ред.
ФИФА тяжело будет прийти к соглашению, так как локально решает УЕФА и Федерации Лиг. Это напрямую затрагивает доходность лиг и календарь.
АПЛ не будет сокращать количество команд, они даже Кубок Лиги не убирают. Так как матчи в АПЛ приносят не малый доход.
Понятно что ФИФА хочет стабильный заработок, а большие деньги в клубном футболе. Создать ЧМ среди клубов с расширенным форматом будет сложно. Так как для этого ФИФА нужно решать с УЕФА, а они не всегда дружат. Чтобы убрали некоторые турниры как Лига Наций например чтобы сократить нагрузки. Или игроков которые играют за клуб не должны вызываться в сборную и тот перерыв для сборных ФИФА должна использовать для турнира, а это сложно все организовать.
SonicStar
SonicStar
вчера в 17:47
В статье написано,что на ЧМ от Италии попали команды с высоким рейтингом УЕФА Ювентус и Интер. Почему в таком случае на ЧМне попала Рома? Рома 6-я в рейтинге УЕФА и 1я из итальянских команд
DXTK
DXTK
вчера в 17:27
У Англии традиции и им по одному месту до каких-то хотелок, не будут сокращать свою лигу с 20 до 18 команд, убирать второй кубок - лиги и тд., чтобы сократить кол-во матчей.
От этого страдает зрелещность а АПЛ за этот счет и живет чем больше матчей тем больше просмотров и как раз в последних турах решается судьба титула, плюс для малых клубов таких как Лутон как раз места с 18-20 это жизнь для существования поднялись в АПЛ получили денег, или Ноттингем сохранил прописку это тоже деньги, ..........а Францию с одним ПСЖо никто и не смотрит что 20 команд там что 18, никто разницы и не заметит.

PS Если сократят с 20 до 18 команд тогда Эвертон точно вылетит. если у них опять отнимут очки.....а так есть шанс спастись. И потом АПЛ в 90-х уже сокращалось с 22 команд до 20......первый сезон в АПЛ стартовала 22 клуба......
Elliada_
Elliada_
вчера в 17:26
Зачем клубам АПЛ идти на поводу ФИФА? Для них приоритет - АПЛ. Ливерпуль больше радовался чемпионству, а не победе в ЛЧ. Арсенал потратил почти млрд ради победы в АПЛ, а не ради ЛЧ. Федерации других лиг легко идут навстречу своим клубам и переносят матчи чемпионата ради ЛЧ, как это сделали для ПСЖ и Реала. Англия хоть раз так делала? Федерации других лиг давно отменили второстепенные турниры ради ЛЧ, типа Кубка лиги, но не Англия.
Aventador_048
Aventador_048
вчера в 17:01, ред.
Я только прочитал первый обзац и уже о++ел,я бы сказал по другому, но модераторы меня не пропустят. Они губят футбол, губят наш любимый спорт. Те три команды которые бились за идею и шли к своей заветной цели... Сейчас просто опускают. Потому чт,о это сука финансово кому-то невыгодно! Почему одна душа-тело должен диктовать как жить миллионам болельщиков??? Абсурд! Добавляю! Есть устоявшуюся система во всех ведущих лигах. Человек переходит в потенциально перспективную команду и верит что завтра он выйдет в Примеру/серию А/лигу 1/АПЛ и т.д. а по решению некого лысого 5а (цензуру слово проходит, если что!) НО! Его команде говорят: "2 место?" Братан надо было галактику завоевать, что бы к нам попасть. Ну или родится богом как 7 и 10. Уеки
Гость
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