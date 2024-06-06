На товарищеский матч сборных Беларуси и России раскуплены почти все билеты

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вчера, 17:52

Первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич рассказал о ситуации с билетами на товарищеский матч между сборными Беларуси и России.

Игра состоится на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске 7 июня. Начало — в 20:00 по московскому времени.