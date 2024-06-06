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На товарищеский матч сборных Беларуси и России раскуплены почти все билеты

вчера, 17:52
БеларусьЛоготип футбольный клуб Беларусь-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия20:00 Не начался

Первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич рассказал о ситуации с билетами на товарищеский матч между сборными Беларуси и России.

Игра состоится на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске 7 июня. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Почти все билеты на матч сборной Беларуси и России раскуплены — завтра будет аншлаг. Также на сегодняшний день зарезервировано ещё чуть больше одной тысячи билетов для тех болельщиков, которые будут приобретать их в последний момент перед самим матчем.

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Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:41
Да, я тебя прошу...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:17
Риторический вопрос.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:59, ред.
Интересно будет посмотреть. Соперники примерно равные. Я имею ввиду поддержку беларусов на своем поле и самим футболистам доказать , что они не хуже наших
Capral
Capral
вчера в 19:05
Любопытно, итоговый результат, уже обговорили?
9adp3fqesah5
9adp3fqesah5
вчера в 18:21
Ждём с нетерпением эту игру! Желаем красиво сыграть!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:18
Значит поддержка трибун командам обеспечена.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 17:55
Ожидается аншлаг!
Гость
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