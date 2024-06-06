На товарищеский матч сборных Беларуси и России раскуплены почти все билеты

Первый заместитель председателя АБФФ Андрей Василевич рассказал о ситуации с билетами на товарищеский матч между сборными Беларуси и России.
Игра состоится на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске 7 июня. Начало — в 20:00 по московскому времени.
Почти все билеты на матч сборной Беларуси и России раскуплены — завтра будет аншлаг. Также на сегодняшний день зарезервировано ещё чуть больше одной тысячи билетов для тех болельщиков, которые будут приобретать их в последний момент перед самим матчем.