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На Суперфинал Кубка России реализовано чуть меньше 25 тысяч билетов

вчера, 15:46
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит02.06.2024 в 18:00 Не начался

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, какое количество билетов реализовано на Суперфинал Кубка России на данный момент.

Матч, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Исходя из требований безопасности, коммерческая вместимость «Лужников» — порядка 55 тысяч мест. К сожалению, пока интерес к Кубку не настолько велик, что на любых соперников мы соберём 55 тысяч болельщиков. По моим данным, половина этой квоты уже реализована. Это чуть меньше 25 тысяч билетов. В совокупности это наши обязательства перед партнёром и спонсорами и доля от свободной продажи. Мы будем надеяться, что значительная часть стадиона будет собрана.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58 ответ b38ugfnqd4qf (раскрыть)
вчера в 18:34
потому что МАсква не футбольный город они там все зажрались
b38ugfnqd4qf
b38ugfnqd4qf
вчера в 17:52
Москвичам это не сильно интересно.
drug01
drug01
вчера в 17:49
Поспешили заявить Лужники на финал! Надо было подождать...
pc8vdv46mxn7
pc8vdv46mxn7
вчера в 17:47
Это следовало ожидать если ЦСКА не выйдет!!!
8uvch6wuy7he
8uvch6wuy7he
вчера в 17:26
Никакущую пердивную Балтику не особо охота лицезреть народу
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 68rt6fegr9eh (раскрыть)
вчера в 17:10
А в какую калитку. Мне неясно .
STVA 1
STVA 1 ответ 68rt6fegr9eh (раскрыть)
вчера в 16:30
Конечно! Балтика возьмёт кубок))) К бабке не ходи)))
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 16:20
"По моим данным, половина этой квоты уже реализована."

По твоим данным, ты сам проданные билеты считал, что ли? А, если источник информации - система продаж, почему нельзя сказать, что она точно реализована?

Звучит как желание прикрыть куда меньшие цифры продаж)
68rt6fegr9eh
68rt6fegr9eh
вчера в 15:53
Финал будет не самый интересный, в одну калитку
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