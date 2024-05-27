На Суперфинал Кубка России реализовано чуть меньше 25 тысяч билетов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза рассказал о том, какое количество билетов реализовано на Суперфинал Кубка России на данный момент.

Матч, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Исходя из требований безопасности, коммерческая вместимость «Лужников» — порядка 55 тысяч мест. К сожалению, пока интерес к Кубку не настолько велик, что на любых соперников мы соберём 55 тысяч болельщиков. По моим данным, половина этой квоты уже реализована. Это чуть меньше 25 тысяч билетов. В совокупности это наши обязательства перед партнёром и спонсорами и доля от свободной продажи. Мы будем надеяться, что значительная часть стадиона будет собрана.