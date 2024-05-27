На Суперфинал Кубка России реализовано чуть меньше 25 тысяч билетов

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о том, какое количество билетов реализовано на Суперфинал Кубка России на данный момент.
Матч, в котором встретятся калининградская «Балтика» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, состоится 2 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.
Исходя из требований безопасности, коммерческая вместимость «Лужников» — порядка 55 тысяч мест. К сожалению, пока интерес к Кубку не настолько велик, что на любых соперников мы соберём 55 тысяч болельщиков. По моим данным, половина этой квоты уже реализована. Это чуть меньше 25 тысяч билетов. В совокупности это наши обязательства перед партнёром и спонсорами и доля от свободной продажи. Мы будем надеяться, что значительная часть стадиона будет собрана.
По твоим данным, ты сам проданные билеты считал, что ли? А, если источник информации - система продаж, почему нельзя сказать, что она точно реализована?
Звучит как желание прикрыть куда меньшие цифры продаж)
По твоим данным, ты сам проданные билеты считал, что ли? А, если источник информации - система продаж, почему нельзя сказать, что она точно реализована?
Звучит как желание прикрыть куда меньшие цифры продаж)