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ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыФранция. Лига 1 2023/2024

Фанаты «Сент-Этьена» и «Меца» устроили массовую драку

вчера, 10:19
МецЛоготип футбольный клуб Мец2 : 2Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-ЭтьенЗакончился в доп. время

Перед ответным матчем за право сыграть в следующем сезоне Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Мецем» произошла массовая драка между фанатами команд. В ней участвовало около 150 человек. Данное столкновение произошло в день игры за железнодорожным вокзалом Меца. Полиция быстро вмешалась и разогнала толпу, применив слезоточивый газ.

На месте происшествия были обнаружены дымовые шашки, перцовые баллончики и пустые стеклянные бутылки, что свидетельствует о подготовке фанатов к данному столкновению. Семь человек были арестованы.

Однако напряжение не спало. Фанаты «Сент-Этьена» бросали дымовые шашки в болельщиков «Меца» во время матча. А после финального свистка страсти вновь вспыхнули, и полиции пришлось вмешаться в ситуацию на трибунах.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:39
сильно переживают люди .... )
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:40
И на Олимпиаде тоже порядок не обеспечат
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:30
Ничего страшного,просто выпустили все эмоции наружу !
Гость
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