Фанаты «Сент-Этьена» и «Меца» устроили массовую драку

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вчера, 10:19

Перед ответным матчем за право сыграть в следующем сезоне Лиги 1 между «Сент-Этьеном» и «Мецем» произошла массовая драка между фанатами команд. В ней участвовало около 150 человек. Данное столкновение произошло в день игры за железнодорожным вокзалом Меца. Полиция быстро вмешалась и разогнала толпу, применив слезоточивый газ.

На месте происшествия были обнаружены дымовые шашки, перцовые баллончики и пустые стеклянные бутылки, что свидетельствует о подготовке фанатов к данному столкновению. Семь человек были арестованы.

Однако напряжение не спало. Фанаты «Сент-Этьена» бросали дымовые шашки в болельщиков «Меца» во время матча. А после финального свистка страсти вновь вспыхнули, и полиции пришлось вмешаться в ситуацию на трибунах.