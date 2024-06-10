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В «Акроне» ответили на вопрос о возможном приглашении Дзюбы и Джикии

вчера, 13:34

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о возможном приглашении в клуб экс-нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы и бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии. Игроки являются свободными агентами.

Не могу единолично кого-то приглашать. У нас для этого есть своего рода трансферный комитет.

Я не являюсь большим специалистом в области выбора футболистов и оценки их игровых характеристик – никогда не залезаю на эту территорию.

Джикия и Дзюба усилили бы «Акрон»? Очевидно, если смотреть на их качества и опыт – это очень хорошие игроки.

Но вопрос состоит в том, насколько они для нас достижимы и насколько они подходят под требования главного тренера.

Это тоже немаловажно, потому что мы же не можем рандомно собирать состав.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:29
Хорошая идея. Парни помогут фк АКРОН закрепиться в Премьер Лиге.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 14:13
Устроят там дедовщину и сново будут искать новый клуб !
Гость
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