В «Акроне» ответили на вопрос о возможном приглашении Дзюбы и Джикии

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов поделился мнением о возможном приглашении в клуб экс-нападающего «Локомотива» и бывшего защитника «Спартака» . Игроки являются свободными агентами.

Не могу единолично кого-то приглашать. У нас для этого есть своего рода трансферный комитет.

Я не являюсь большим специалистом в области выбора футболистов и оценки их игровых характеристик – никогда не залезаю на эту территорию.

Джикия и Дзюба усилили бы «Акрон»? Очевидно, если смотреть на их качества и опыт – это очень хорошие игроки.

Но вопрос состоит в том, насколько они для нас достижимы и насколько они подходят под требования главного тренера.

Это тоже немаловажно, потому что мы же не можем рандомно собирать состав.