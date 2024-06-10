Семак запутался в схемах «Зенита». Интерес к Йовичу – ещё одно доказательство

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вчера, 11:45

Клуб ищет нападающего, но проблема глубже.

Чемпионы потеряли гармоничную селекцию

Директор Аршавин оправдывается проблемами на переговорах. Многие потенциальные новички отказывают на этапе знакомства. В их райдере первым пунктом идут еврокубки. Но можно перефразировать Андрея Сергеевича. Ожидания «Зенита» – их проблемы. Но если взглянуть на список новичков, то заметим преступную опасность. «Зенит» начал набирать футболистов для разных команд, а не одной, объединенной тактикой и тренерскими задачами. Они хватают игроков, а потом пытаются их переиначить под Семака.

Артур в Бразилии играл второго форварда, а в «Зените» выходил в роли левого латераля, неудачно закрывая целый фланг. Из плеймейкера Бакаева не сделали игрока основы петербуржцев. Футболисту его типа не было позиции в основе. А теперь Семак подумывает вернуть в заявку Данилу Козлова, воспитанника «Зенита». Тренер планирует повторить историю Коваленко. Молодой талантливый Козлов играет между линиями с полной свободой, как Бакаев в лучших матчах. Разумеется, в «Зените» Козлова легко сломать.

Фернандес не подходил под задачи петербуржцев изначально, ведь у команды есть атакующий латераль – Дуглас Сантос, который коллекционирует навесы. Справа нужен был более надежный вариант. Кружились с позицией Эраковича, ставили Алипа на край поля, переходили от тройки центральных защитников к дуэту и обратно. Убирали Барриоса из опорной зоны, искали Кассьерре роль в схеме с одним нападающим. На выходе вердикт тренерским поискам Семака поставил тренер сборной Колумбии.

Барриос и Кассьерра не попали в заявку национальной команды на Кубок Америки. Бразильцы «Зенита» тоже не пробились в свой список, где есть игроки «Фулхэма» и «Атлетико Минейро». Вендел и Клаудиньо точно не прогрессируют у Семака. Останутся, поскольку нет предметного интереса сильных клубов из топ-5. Скауты больших команд сразу видят, что «Зенит» потерял логику в селекции. Коваленко, Ахметов, Изидор, Артур и Педро подписаны словно для разных клубов. Но играют они у одного тренера Самака.

Йович вписывается в хаотичный трансферный мир

По средним оценкам в РПЛ у «Зенита» лидируют 10 иностранцев. Одиннадцатым идёт Бакаев, отданный в аренду в клуб из ОАЭ . В Санкт-Петербурге планируют расстаться с российским нападающим Сергеевым, не попадает в игру и не делает «Зенит» намного сильнее. Вместо него подпишут ещё одного легионера. Хотя босс петербуржцев отшутился, что интересуются не только Йовичем, но ещё десятком футболистов с фамилией с -ич в конце, Лука подписался на социальные сети чемпионов РПЛ .

Для серба это не единственный вариант, но бывший форвард «Реала» – ошибка Переса стоимостью 63 миллиона евро, не останется в «Милане». Со свободным агентом подписали контракт всего на год. Рыночная стоимость Йовича обрушилась до 7 млн евро. Но даже эта сумма не заставила директоров «россонери» предложить молодому 26-летнему форварду длительное соглашение. Проще говоря, итальянцы не считали, что Лука отобьет зарплату, а именно 3.2 миллиона евро без учета бонусов.

В «Милане» не ошиблись, не выдав сербу длительный контракт. Хотя ветеран Жиру перебирается в Лос-Анджелес, а Леау может продолжить карьеру в Париже, в Италии не захотели оставлять серба в заявке. Новый тренер «россонери» Фонсека будет искать нападающих, а Йович становится свободным агентом. Вот только зачем форвард его формата в «Зените»? Если Семак продолжит играть по схеме «3-5-2», то Кассьерре нужен напарник с лучшим последним пасом. Йович никогда не выделялся в оттяжке.

Даже в «Фиорентине», где пробовал реанимировать карьеру, Лука не был основным. В двух последних сезонах в Серии А забивал по 6 голов. Столько было у Сергеева в РПЛ в прошлом сезоне. И даже если представить, что Йович вернется на пик формы в РПЛ , ведь это нетрудно, то остается вопрос сочетаемости. Речь о центральном нападающем. Серб удачно играл с Аллером в «Айнтрахте» в паре, но немецкий клуб не был лидером Бундеслиги с владением мячом выше 63 %, как у «Зенита». Йович может не заиграть.

Тренер часто отказывается от собственных решений

У «Зенита» критически часто не срабатывал план Семака на игру. Начиная с первого матча сезона, ведь петербуржцы ни разу не пробили в створ ворот Акинфеева в Суперкубке страны против ЦСКА . Но Семак забрал трофей благодаря спасениям голкипера Кержакова. В последнем матче сезона против «Балтики» в финале Кубка тоже страдали, пока подопечные Игнашевича не допустили стратегическую ошибку. Но даже против клуба низшей лиги – ко дню финала калининградцы вылетели из РПЛ , Семак не сумел выбрать правильную тактику.

Модели тренерского штаба часто проваливались в первых таймах матчей. Иногда удавалось спастись, но чаще Сергей Богданович надеялся, что или соперник сам допустит критические ошибки, или все забудут, что «Спартак» в первом тайме московского кубкового матча подсветил длинный список тактических минусов модели Семака. Или забудут, как «Динамо» с «Локомотивом» одержали за один сезон 5 побед в 6 матчах против «Зенита». После исторического требла Сергея Богдановича хвалили за эксперименты, но по факту ему сильно повезло.

Насколько хватит удачи? Можно полагаться на проблемы соперников. У москвичей и краснодарцев тоже непростые трансферные задачи. Но Семаку надо смотреть и на свою стратегию. «Зенит» включился лишь в последних матчах сезона. Но даже в финале Кубка России классно провели отрезок второго тайма, «Балтика» была близка к серии пенальти. Эракович и Кассьерра выручили по ходу сезона, но «сине-бело-голубые» выбирают странные трансферы. Чего стоит только зимняя попытка забрать Тикнизяна за 8 млн евро в команду, где на его позиции играет капитан Сантос.