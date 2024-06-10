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Семак запутался в схемах «Зенита». Интерес к Йовичу – ещё одно доказательство

вчера, 11:45
Лука Йович

Клуб ищет нападающего, но проблема глубже.

Чемпионы потеряли гармоничную селекцию

Директор Аршавин оправдывается проблемами на переговорах. Многие потенциальные новички отказывают на этапе знакомства. В их райдере первым пунктом идут еврокубки. Но можно перефразировать Андрея Сергеевича. Ожидания «Зенита» – их проблемы. Но если взглянуть на список новичков, то заметим преступную опасность. «Зенит» начал набирать футболистов для разных команд, а не одной, объединенной тактикой и тренерскими задачами. Они хватают игроков, а потом пытаются их переиначить под Семака.

Артур в Бразилии играл второго форварда, а в «Зените» выходил в роли левого латераля, неудачно закрывая целый фланг. Из плеймейкера Бакаева не сделали игрока основы петербуржцев. Футболисту его типа не было позиции в основе. А теперь Семак подумывает вернуть в заявку Данилу Козлова, воспитанника «Зенита». Тренер планирует повторить историю Коваленко. Молодой талантливый Козлов играет между линиями с полной свободой, как Бакаев в лучших матчах. Разумеется, в «Зените» Козлова легко сломать.

Фернандес не подходил под задачи петербуржцев изначально, ведь у команды есть атакующий латераль – Дуглас Сантос, который коллекционирует навесы. Справа нужен был более надежный вариант. Кружились с позицией Эраковича, ставили Алипа на край поля, переходили от тройки центральных защитников к дуэту и обратно. Убирали Барриоса из опорной зоны, искали Кассьерре роль в схеме с одним нападающим. На выходе вердикт тренерским поискам Семака поставил тренер сборной Колумбии.

Барриос и Кассьерра не попали в заявку национальной команды на Кубок Америки. Бразильцы «Зенита» тоже не пробились в свой список, где есть игроки «Фулхэма» и «Атлетико Минейро». Вендел и Клаудиньо точно не прогрессируют у Семака. Останутся, поскольку нет предметного интереса сильных клубов из топ-5. Скауты больших команд сразу видят, что «Зенит» потерял логику в селекции. Коваленко, Ахметов, Изидор, Артур и Педро подписаны словно для разных клубов. Но играют они у одного тренера Самака.

Йович вписывается в хаотичный трансферный мир

По средним оценкам в РПЛ у «Зенита» лидируют 10 иностранцев. Одиннадцатым идёт Бакаев, отданный в аренду в клуб из ОАЭ. В Санкт-Петербурге планируют расстаться с российским нападающим Сергеевым, не попадает в игру и не делает «Зенит» намного сильнее. Вместо него подпишут ещё одного легионера. Хотя босс петербуржцев отшутился, что интересуются не только Йовичем, но ещё десятком футболистов с фамилией с -ич в конце, Лука подписался на социальные сети чемпионов РПЛ.

Для серба это не единственный вариант, но бывший форвард «Реала» – ошибка Переса стоимостью 63 миллиона евро, не останется в «Милане». Со свободным агентом подписали контракт всего на год. Рыночная стоимость Йовича обрушилась до 7 млн евро. Но даже эта сумма не заставила директоров «россонери» предложить молодому 26-летнему форварду длительное соглашение. Проще говоря, итальянцы не считали, что Лука отобьет зарплату, а именно 3.2 миллиона евро без учета бонусов.

В «Милане» не ошиблись, не выдав сербу длительный контракт. Хотя ветеран Жиру перебирается в Лос-Анджелес, а Леау может продолжить карьеру в Париже, в Италии не захотели оставлять серба в заявке. Новый тренер «россонери» Фонсека будет искать нападающих, а Йович становится свободным агентом. Вот только зачем форвард его формата в «Зените»? Если Семак продолжит играть по схеме «3-5-2», то Кассьерре нужен напарник с лучшим последним пасом. Йович никогда не выделялся в оттяжке.

Даже в «Фиорентине», где пробовал реанимировать карьеру, Лука не был основным. В двух последних сезонах в Серии А забивал по 6 голов. Столько было у Сергеева в РПЛ в прошлом сезоне. И даже если представить, что Йович вернется на пик формы в РПЛ, ведь это нетрудно, то остается вопрос сочетаемости. Речь о центральном нападающем. Серб удачно играл с Аллером в «Айнтрахте» в паре, но немецкий клуб не был лидером Бундеслиги с владением мячом выше 63 %, как у «Зенита». Йович может не заиграть.

Тренер часто отказывается от собственных решений

У «Зенита» критически часто не срабатывал план Семака на игру. Начиная с первого матча сезона, ведь петербуржцы ни разу не пробили в створ ворот Акинфеева в Суперкубке страны против ЦСКА. Но Семак забрал трофей благодаря спасениям голкипера Кержакова. В последнем матче сезона против «Балтики» в финале Кубка тоже страдали, пока подопечные Игнашевича не допустили стратегическую ошибку. Но даже против клуба низшей лиги – ко дню финала калининградцы вылетели из РПЛ, Семак не сумел выбрать правильную тактику.

Модели тренерского штаба часто проваливались в первых таймах матчей. Иногда удавалось спастись, но чаще Сергей Богданович надеялся, что или соперник сам допустит критические ошибки, или все забудут, что «Спартак» в первом тайме московского кубкового матча подсветил длинный список тактических минусов модели Семака. Или забудут, как «Динамо» с «Локомотивом» одержали за один сезон 5 побед в 6 матчах против «Зенита». После исторического требла Сергея Богдановича хвалили за эксперименты, но по факту ему сильно повезло.

Насколько хватит удачи? Можно полагаться на проблемы соперников. У москвичей и краснодарцев тоже непростые трансферные задачи. Но Семаку надо смотреть и на свою стратегию. «Зенит» включился лишь в последних матчах сезона. Но даже в финале Кубка России классно провели отрезок второго тайма, «Балтика» была близка к серии пенальти. Эракович и Кассьерра выручили по ходу сезона, но «сине-бело-голубые» выбирают странные трансферы. Чего стоит только зимняя попытка забрать Тикнизяна за 8 млн евро в команду, где на его позиции играет капитан Сантос.

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Все комментарии
xajaks
xajaks ответ sezar666 (раскрыть)
вчера в 22:01
А что у Игнашевича с еврокубками и топ чемпионатами?
sezar666
sezar666 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:53
Если бы не отлучили Россию от еврокубков, то уверен, что с Семаком давно бы распрощались. Европейские клубы, как например Мальмё и тот,Семаку не по "зубам"
sezar666
sezar666
вчера в 19:46
Если вы считаете себя спецами по футболу, то должны знать, что работу тренера и его профессионализм определяют еврокубки и работа в топ чемпионатах. А что там у Семака? «Зенит» в ЛЧ при Семаке: 11 поражений за 3 года, 4 ничьих, 3 победы, один выход в плей-офф ЛЕ.Ну станет он 6 раз чемпионом (условных) Казахстана,Азербайджана,Киргизии или Монголии (при наличии спонсора Газпром).Кто-нибудь захочет его видеть в своём чемпионате, в своей команде тренером? Вот именно. Считаю работу Игнашевича,куда более интересной и заслуживающей уважения!
Владимир Немченков 1
Владимир Немченков 1 ответ K_TS16 (раскрыть)
вчера в 16:40
А,до этого пять раз подряд?а,ну да Газпром все купил...
Владимир Немченков 1
Владимир Немченков 1
вчера в 16:38
Бла-бла-бла,то,что хочет Семак,знает только Семак,поэтому 6 чемпионст подряд и домашний требл в этом году,а вы 41йте ,41йте...
ra4nk8jh6y9d
ra4nk8jh6y9d
вчера в 15:58, ред.
Убери заголовок и фамилии, будет про спартак.
4cctt2qu2k9q
4cctt2qu2k9q
вчера в 15:53
У Семака критически часто не срабатывал план на игру, модели тренерского штаба часто проваливались, читаешь и думаешь как эта команда не вылетела в ФНЛ после первого круга.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:45
Всё в Зените плохо - и селекция не у дел, и игроки плохие, и состав не тот, и тренер вообще самый плохой в РПЛ...
Шесть лет подряд чемпионы гы-гы...
pomor45
pomor45
вчера в 13:29
Непонятно стремление зенитофобов сместить Семака и поставить Зениту тренера посильнее. Зачем это вам? Чтобы навсегда расстаться с мечтой о чемпионстве?
Владимир Кульгав
Владимир Кульгав ответ K_TS16 (раскрыть)
вчера в 13:05
Все правильно. Зениту СИЛЬНО!!! повезло.
mm445nagp7ma
mm445nagp7ma
вчера в 12:56, ред.
Шестикратный чемпион страны подряд запутаться не может.
Аксинья
Аксинья
вчера в 12:54
Беги, Богданыч, беги...Хотя о чем это я...Тебе еще детей и внуков кормить, а более нажористого места чем "Зенит" вряд ли найдешь...Так что терпи и чаще приветливо улыбайся начальству - оно это любит))
Palex
Palex
вчера в 12:27, ред.
Многовато текста. Все это можно было написАть, намного проще и более кратко " Семак не тренер"
K_TS16
K_TS16
вчера в 12:09
Зенит вытащил Писяков. Семак не при делах
Гость
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