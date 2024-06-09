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«Балтика» может подписать Сауся

09 июня 2024, 23:42

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, «Балтика» проявляет предметный интерес к полузащитнику Владиславу Саусю. Прошедший сезон игрок провёл в «Шиннике».

Однако потенциальный трансфер зависит от будущего главного тренера калининградцев.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:00
Янтарному берегу виднее кого брать в команду.
Удачи Балтики, жаль. что так получилось....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:46
Молодой полузащитник,еще у него все впереди.
af999r3e43qf
af999r3e43qf
вчера в 07:17
С финансированием у Балтики похоже всё в порядке.
Варвар7
Варвар7
вчера в 00:17
Ну значит и не стоит обсуждать этот беспредметный возможный переход...)
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