«Балтика» может подписать Сауся

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, «Балтика» проявляет предметный интерес к полузащитнику Владиславу Саусю. Прошедший сезон игрок провёл в «Шиннике».
Однако потенциальный трансфер зависит от будущего главного тренера калининградцев.
Как сообщает журналист Сергей Ильёв, «Балтика» проявляет предметный интерес к полузащитнику Владиславу Саусю. Прошедший сезон игрок провёл в «Шиннике».
Однако потенциальный трансфер зависит от будущего главного тренера калининградцев.
Удачи Балтики, жаль. что так получилось....
Удачи Балтики, жаль. что так получилось....