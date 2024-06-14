Сын Месси мечтает сыграть в футбол с Ямалем

Тиаго Месси, сын нападающего клуба «Интер Майами» , вместе с Бенджамином Суаресом, сыном футболиста той же команды , сыграл в молодежном турнире LaLiga FC Futures за коллектив из Флориды против «Реала Сосьедад» (0:0). Тиаго высказался о своей футбольной мечте.

Когда я выхожу на поле, то нервничаю больше, чем когда наблюдаю за игрой папы. Я не очень хорошо играю левой ногой.

Мечтаю выступать за сборную Аргентины. И однажды хочу поиграть с Ламином Ямалем.