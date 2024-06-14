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Сын Месси мечтает сыграть в футбол с Ямалем

вчера, 22:56

Тиаго Месси, сын нападающего клуба «Интер Майами» Лионеля Месси, вместе с Бенджамином Суаресом, сыном футболиста той же команды Луиса Суареса, сыграл в молодежном турнире LaLiga FC Futures за коллектив из Флориды против «Реала Сосьедад» (0:0). Тиаго высказался о своей футбольной мечте.

Когда я выхожу на поле, то нервничаю больше, чем когда наблюдаю за игрой папы. Я не очень хорошо играю левой ногой.

Мечтаю выступать за сборную Аргентины. И однажды хочу поиграть с Ламином Ямалем.

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Все комментарии
cv69gnms83mh
cv69gnms83mh
сегодня в 00:53
Все может быть, пусть ему повезет.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:46
Дедушка Хорхе не разрешит иметь дела с Барселоной 😁
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 00:09
Хороший выбор..
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:44
Надо стараться, чтобы желание исполнилось
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:38
Хорошее желание,осталось его выполнить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:32
прекрасно.
мечты сбываются))
Гость
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