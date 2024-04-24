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Мусиала рассказал, какими игроками восхищался в детстве

вчера, 19:57

Нападающий «Баварии» Джамал Мусиала высказался о футболистах, на которых равнялся в детстве.

Я с детства восхищался громкими именами, которые носили 10-й номер, и я всегда этот номер любил. Я вырос, наблюдая за Роналдиньо, Неймаром и Месси. Все они играли под 10-м номером, и я всегда мечтал носить его.

Разумеется, мои кумиры – это Месси и Роналдиньо. Я просмотрел десятки видео с ними. Когда я был ребенком, также носил футболку Зидана.

Я очень восхищался Месси, и он всегда меня очаровывал. Я вырос, наблюдая за Лео и Неймаром. Они были моими примерами для подражания, их игра радовала меня. Я всегда замирал, наблюдая, как Лео забивает голы, а Неймар проделывает трюки с мячом. Потом я выходил во двор и пытался это повторить.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:13
Знает на кого равняться.. Поэтому и сам неплох..
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
вчера в 21:24
А потом с командой он побеждал своих кумиров
Elliada_
Elliada_
вчера в 20:31
Восхищается лучшими. Похвально.
Гость
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