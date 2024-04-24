Мусиала рассказал, какими игроками восхищался в детстве

Нападающий «Баварии» высказался о футболистах, на которых равнялся в детстве.

Я с детства восхищался громкими именами, которые носили 10-й номер, и я всегда этот номер любил. Я вырос, наблюдая за Роналдиньо, Неймаром и Месси. Все они играли под 10-м номером, и я всегда мечтал носить его.

Разумеется, мои кумиры – это Месси и Роналдиньо. Я просмотрел десятки видео с ними. Когда я был ребенком, также носил футболку Зидана.

Я очень восхищался Месси, и он всегда меня очаровывал. Я вырос, наблюдая за Лео и Неймаром. Они были моими примерами для подражания, их игра радовала меня. Я всегда замирал, наблюдая, как Лео забивает голы, а Неймар проделывает трюки с мячом. Потом я выходил во двор и пытался это повторить.