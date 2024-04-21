Взлёт, падение и новый подъём. Как академия может спасти «Барселону»

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сегодня, 17:57

В условиях финансовых неурядиц Ла Масия способна выручить клуб.

В последнее время разговоры о «Барселоне» сводятся чаще всего к обсуждению ее финансовых проблем и попыток руководства клуба их решить. Периодически появляются слухи о том, что каталонцы кем-то интересуются. Потом возникают ответные пересуды о том, что никого купить у них не получится из-за бюджетных ограничений. Но «Барселоне», пожалуй, меньше остальных клубов, оказавшихся в похожей истории, стоит переживать за свое будущее. Ведь у нее есть одна из лучших в мире футбольных академий. И именно с ее работой связаны славные периоды истории клуба в последние десятилетия.

Расцвет

Когда Хосеп Гвардиола возглавил «Барселону», он сразу воспринял академию клуба как главный источник человеческих ресурсов. В состав уже входили Лионель Месси, Карлес Пуйоль, Андрес Иньеста, Хави, Виктор Вальдес. Гвардиола, сам вышедший из Ла Масии, привлек в первую команду Серхио Бускетса, Тьяго Алькантару, вернул Жерара Пике.

Уже в 2009 году у тренера на поле была команда, сколоченная в основном из выпускников академии. Она же составляла основу сборной Испании, которая в те годы доминировала. А пятеро выпускников Ла Масии играли почти в каждом матче. «Барселона» в то время олицетворяла собой едва ли не лучшую команду мира, а ее футбол был плодом работы академии.

Темные годы

Многое изменилось, когда в 2014 году к власти в «Барселоне» пришел Жозеп Бартомеу. Новый президент, который работал под руководством Жоана Лапорты в 2000-х, решил не придерживаться прежнего подхода. Он все чаще смотрел на внешний рынок. Его управление в итоге характеризовалось не только плохой работой с клубными финансами, но и расточительной трансферной политикой, в которой часто не учитывалась молодежь.

За время его правления, конечно, были и удачные покупки. Можно вспомнить Луиса Суареса и Ивана Ракитича. Но случались и катастрофические решения. Тут вспоминают Усмана Дембеле, Антуана Гризманна, Филиппе Коутиньо, Малкома и других. В то же время клуб потерял Неймара, позволил уйти Луису Энрике.

А про Ла Масию забыли. Ей перестали уделять внимание в качестве источника игроков для основной команды. Хотя тогда удалось в нее пробиться Серхи Роберто. В целом же академия находилась в упадке. А без привлечения из нее новых талантов «Барселона» продолжала наращивать ком расходов. В 2021 году команду покинул самый известный ее воспитанник – Лионель Месси.

В поисках звезды

Вообще, статус Месси в некотором роде мешал адекватному восприятию талантов, воспитанных Ла Масией. СМИ , эксперты, тренеры, болельщики то и дело искали в недрах академии того, кого смогут назвать «новым Месси». А кого-то так и называли, спеша в оценках. Такие «новые Месси» появлялись в какой-то период чуть ли не каждый месяц.

К ним относили Бояна Кркича, который быстро угас. Потом были Джованни дос Сантос, Рики Пуч. Многообещающая карьера Жерара Деулофеу тоже пошла наперекосяк. Большим талантом был Таке Кубо, но его упустили в систему «Реала», а Хави Симонса – в систему ПСЖ . Как только кого-то ассоциировали хоть чуть-чуть с Месси, это становилось его проклятием, и карьера в «Барселоне» испарялась.

Возвращение к истокам

К фигуре Рональда Кумана, который тренировал «Барселону» недолго, можно относиться по-разному. Успеха с командой он толком не добился, с вернувшимся на пост президента Жоаном Лапортой поссорился, игру каталонцы при нем показывали посредственную. В общем, больше негативных историй, связанных с его тренерской работой. Но есть и позитивные моменты.

В условиях финансовой стесненности Куман вынужден был обратиться к академии, наладив взаимодействие с Ла Масией, откуда регулярно привлекались молодые футболисты в основу. Он сделал Ансу Фати важной частью команды, помог дебютировать в «Барселоне» Гави, а также доверился Педри.

Хави только продолжил эту работу, чего и следовало, наверное, ожидать от выпускника Ла Масии, каким в свое время был Гвардиола. Не имея достаточно денег на усиление, «Барселона» руками Хави должна была проявлять творческий подход. Гави, Педри, Ансу и Алехандро Бальде стали важными фигурами в команде, другие молодые парни ждали своего шанса уже не безнадежно, как это было раньше.

А в нынешнем сезоне, который станет последним для Хави в «Барселоне», ставка на молодежь проявляется еще более явно. Ламин Ямаль зарекомендовал себя как один из самых многообещающих талантов в мировом футболе. И публика уже даже перестала постоянно таскаться со сравнениями с Месси. Фермин Лопес тоже двигается по нарастающей, а Пау Кубарси выглядит более чем уверенно в центре обороны, несмотря на юный возраст.

В общей сложности Хави позволил дебютировать в основной команде «Барселоны» 15 воспитанникам Ла Масии. Невероятный показатель. Возможно, при этом его стиль не отражает пресловутую «ДНК „Барселоны“, о которой много говорилось при назначении Хави. Но важно, что Хави смог вернуть ставку клуба на Ла Масию и показать, что при вере в ребят можно извлекать оттуда алмазы и делать из них бриллианты на регулярной основе, поставить это дело на поток.

Проблемы будущего

Но впереди у „Барселоны“ много задач, которые потребуют тяжелых решений. Все-таки здорово радоваться успехам молодежи, тому, как она вписывается в команду и достигает высот. Но такому клубу нужны трофеи, титулы, что всегда связано с дополнительными доходами, жизненно важными для подпитки огромной махины „Барселоны“.

„Реал“ на этом фоне не дремлет. У него и так мощные позиции, но впереди у мадридцев будет усиление в лице Килиана Мбаппе, Эндрика, есть интерес и к Альфонсо Дэвису из „Баварии“. „Барселона“ пока может только с завистью смотреть на такие возможности и облизываться. При всей талантливости юношей из Ла Масии им требуется время для того, чтобы стать мировыми звездами. А еще – правильный подход тренера.

Это дополнительная проблема. Ведь Хави объявил об уходе из команды. Поговаривают, что руководство „Барселоны“ не теряет надежды оставить специалиста у себя. Но если не получится, то придется делать ставку на такого тренера, который продолжит опираться на Ла Масию и не нарушит поток талантов из нее в основу. С такой академией „Барселона“ точно не потонет при любом раскладе. Но для взлета нужны дополнительные усилия.