И Лени такой молодой. В «Лилле» вырастили второго Варана

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вчера, 18:31

Французский защитник под прицелом суперклубов.

Сразу оговоримся. На чемпионат Европы Лени Йоро не едет. В распоряжении Дидье Дешама достаточно сильных центральных защитников. А 18-летний паренёк из Лилля пока может подождать. На его век крупных турниров хватит. Например, не за горами Олимпиада в Париже, куда Йоро, скорее всего, попадёт. Кроме того, сразу несколько больших клубов захотели видеть молодого француза у себя. Грядет большой аукцион.

От такого не убежишь

Сейчас француза сравнивают с Рафаэлем Вараном. Тот тоже резко начинал в «Лансе», потом оттрубил десять лет в «Реале», выиграл с ним всё что можно, а теперь служит в «Манчестер Юнайтед» и поглядывает в сторону Саудовской Аравии. Оба футболиста действуют на одной позиции — в центре обороны. Оба — земляки. Рафаэль начинал в «Лансе», но родился в Лилле. Да и внешне они чем-то похожи. Оба смуглые, высокие, худощавые.

Рост Лени — метр девяносто. При этом он очень подвижен и расторопен. Прекрасно бегает. Скрыться от него с мячом — пустое занятие. Несколько огромных шагов — и Лени уже рядом. Юный футболист превосходно стелится в подкатах. Выиграть у него борьбу в воздухе — дело пустое. Защитник «Лилля» — один из лучших в Лиге 1 по перехватам. Как утверждает статистика, которая знает всё, Лени делает 1,4 перехвата за игру. И ещё один показатель — точность передач 92%. Обладает неплохим ударом. Ему бы ещё мускулатуру подкачать, да выносливости прибавить. Но это дело наживное. Не забывайте, что Йоро всего 18. Девятнадцать исполнится только 13 ноября. Через пару лет от него будут отлетать здоровенные нападающие, и ни у кого не возникнет желания продавить оборону.

Курс молодого бойца

Нынешний сезон для Лени — третий во взрослом футболе. И первый в качестве игрока стартового состава. Дебют состоялся в мае 2022-го, в предпоследнем туре чемпионата Франции. Вышедший на замену юноша, которому на тот момент было шестнадцать с небольшим, оказался одним из самых молодых в истории Лиги 1. Вышел на 12 минут, заменив травмированного Анхеля Гомеса, ошибок не натворил и помог уже бывшему чемпиону обыграть в гостях «Ниццу» (3:1).

В следующем сезоне Лени просидел первый круг в резерве, довольствуясь редкими появлениями на поле. Но во второй части чемпионата главный тренер «догов» Паулу Фонсека куда чаще доверял молодому воспитаннику клуба и, видимо, остался доволен. Никаких привозов не совершал, лишних карточек не нахватал. А кроме того, в клубе поняли, что Йоро нужна постоянная игровая практика. Иначе молодой защитник может пересидеть в запасе, перестать развиваться, вообще потерять интерес.

И в уже завершившемся сезоне оборону «Лилля» сложно было представить без Лени. Футболист пропустил только два матча в чемпионате, регулярно выходил в Кубке Франции и Лиге конференций. Появились и первые голы. На старте сезона Лени дальним ударом поразил ворота «Ренна». Свой второй мяч — в ворота «Тулузы», Йоро забил головой после розыгрыша углового. В итоге «Лилль» финишировал четвёртым, что принесло «догам» путёвку в Лигу чемпионов. Команда пропустила 34 мяча — один из лучших показателей в Лиге. А сам Йоро вошёл в символическую сборную чемпионата.

Как вы уже знаете, Дидье Дешам решил обойтись без Лени на чемпионате Европы. Но появление Йоро в главной команде страны — дело времени. В настоящее время он ключевая фигура в молодёжке и готовится к Олимпиаде. Кстати, у Лени был выбор — за какую сборную играть. Мама футболиста — француженка, папа — из Кот-д'Ивуара. Ивуарийцы даже забрасывали удочки, но получили отказ.

То, что в европейских сборных немало темнокожих игроков, никого не удивляет. Но в последнее время наметилась иная тенденция. В африканских командах становится всё больше бледнолицых парней, которые отличаются от местных уроженцев. Таким мог стать и Лени Йоро. Но он всё же решил побороться за место в сборной Франции.

Охота на футболиста

Прекрасная игра молодого защитника не осталась незамеченной. Лени Йоро уже угодил на карандаш ведущим клубам Европы. И не исключено, что следующий сезон этот юноша со стильными усами начнёт в другой команде. На данный момент Йоро стоит 50 миллионов евро, а его контракт в силе до июня 2025 года. Так что «Лиллю» нужно либо переподписывать свою восходящую звезду, либо продавать Лени сейчас, на худой конец зимой. Иначе можно остаться с носом.

Чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» считает, что обладает правом первой брачной ночи в домашнем чемпионате и поэтому считается главным претендентом на Йоро. В Париже имеются капитан команды Маркиньос, который никуда не собирается, Милан Шкриньяр, выдернутый из «Интера», недавно к ним добавился Лукас Беральдо. Потенциально Лени сильнее любого из этой тройки, но пока ему придётся побороться за место в основе. Если Йоро и переходить в столичный клуб, то лучше повременить. Там глядишь, кто-то из указанной тройки и уйдет из команды.

Большой интерес к французу проявляет «Реал». Именно испанские журналисты, близкие к «королевскому клубу», впервые сравнили Лени с Рафаэлем Вараном, который оставил очень хорошую память на «Сантьяго Бернабеу». Конечно, в «Реале» имеются и Антонио Рюдигер, и капитан команды Начо, и Эдер Милитао. Но немцу 31 год, а Начо 34. С Милитао можно побороться. Поэтому вариант с мадридцами выглядит перспективным. Хотя не исключён вариант, что французу придётся какое-то время провести в резерве.

«Манчестер Юнайтед», у которого сквозняк царит в обороне, а ещё и Варан собирается уйти, весьма нуждается в хорошем центральном защитнике. И за ценой они не постоят. Лени способен выиграть конкуренцию у Харри Магуайра, не говоря уже о Викторе Линделёфе. А с невысоким, но прыгучим Лисандро Мартинесом он может составить сильный дуэт обороны. Но пока в клубе царит какая-то неразбериха, непонятно, кто будет тренером. Поэтому если и принимать предложение «красных дьяволов», то после того, как прояснится ситуация внутри коллектива.

Если «Реал» сравнивает Йоро с Вараном, то для «Ливерпуля» он второй Вирджил ван Дейк. И было бы интересно поставить второго ван Дейка в пару с первым. Тем более что Жоэль Матип покинул команду. Игра Ибрахимы Конате пока не устраивает ни тренерский штаб, ни болельщиков. Да и в услугах француза заинтересован «Пари Сен-Жермен». Поэтому вариант с переездом Лени в «Ливерпуль» выглядит весьма реалистичным. Но многое будет зависеть от позиции нового тренера «красных» Арне Слота.

В интересах самого Лени и его родного клуба согласовать новый контракт. Йоро было бы полезно поиграть пару лет во французском чемпионате, закалиться и окрепнуть. «Лилль» в свою очередь смог бы получить максимальную выгоду, как и от пребывания футболиста на поле, так и от его дальнейшей продажи. А суперклубы мимо такого таланта не пройдут.