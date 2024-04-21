Будущая звезда «Реала» и талант из «Барселоны». Самые дорогие подростки в мировом футболе

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вчера, 21:13

Список самых дорогостоящих молодых футболистов (до 20 лет) по версии сайта Transfermarkt.

Как же быстро летит время, друзья... Великому Ривалдо, например, на днях исполнилось 52 года. Кумиры молодости стареют, но футбол тем и прекрасен, что на поле появляются новые звездочки, которые станут примером для подражания для новой волны болельщиков. Предлагаем ознакомиться со списком самых дорогих на данный момент молодых игроков планеты.

Рико Льюис – 38 млн евро



Молодой игрок «Манчестер Сити» отличается универсальностью, он способен закрыть много позиций на поле. Такие футболисты нравятся Гвардиоле.

Савио – 40 млн евро



Контракт бразильца принадлежит «Труа», но последнее время он провел в аренде — выступает за «Жирону». Команда проводит исторический сезон и летом многих футболистов могут раскупить словно горячие пирожки. Есть шанс, что Савио перейдет в «Манчестер Сити».

Матис Тель – 40 млн евро

Выступать в роли запасного нападающего не всегда легко, но Тель – один из лучших из «джокеров» на данный момент. Несмотря на то, что в этом сезоне он практически всегда выходил на поле со скамейки запасных, 19-летний футболист сумел забить восемь голов во всех соревнованиях.

Впечатляет то, что сейчас он забивает в среднем каждые 80,9 минут за мюнхенскую «Баварию».

Алехандро Гарначо – 40 млн евро

В очередном неубедительном сезоне МЮ зажглись молодые звездочки. Это, разумеется, Майну и Гарначо. Аргентинец с девятью голами и четырьмя передачами аргентинский нападающий вошел в число самых результативных игроков «красных дьяволов» в этом сезоне.

Если оба игрока продолжат развиваться нынешними темпами, то в ближайшие годы они будут стоить намного больше.

Лени Йоро – 40 млн евро

Французского защитника прямо сейчас связывают с некоторыми топ-клубами Европы. Только взгляните на этот список: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Реал» и ПСЖ .

Витор Роке – 40 млн евро



Молодой талант недавно перебрался из Бразилии в Барселону, поэтому парню нужно дать время на адаптацию. Но Роке уже успел забить два гола в Ла Лиге, что говорит о его хорошей форме в новом клубе. Есть признаки, что он станет звездой каталонской команды.

Саму Омородион – 40 млн евро



Фанаты «Атлетико» в ближайшем будущем будут наблюдать за игрой Самуэля в составе своей любимой команды, в этом сезоне он выступает за «Алавес» на правах аренды. В первом же туре форвард забил «Атлетико» на выезде, когда был футболистом «Гранады».

Жоао Невеш – 45 млн евро



В контракте полузащитника «Бенфики» есть опция выкупа, которая составляет 120 млн евро. К Невешу уже проявляет интерес английский гранд, а лиссабонцы умеют выгодно продавать своих футболистов. Поэтому вполне возможно, что через несколько сезонов про Жоау будут говорить не только в Португалии.

Эндрик — 55 млн евро

Про бразильца сказано уже достаточно много, поэтому даже нет смысла повторяться. Многие считают, что Эндрик станет суперзвездой мирового футбола. Просто так «Реал» не отдает 72 млн евро за 16-летнего игрока. Уже этим летом форвард приедет в Мадрид. А если туда еще и прибудет Килиан Мбаппе, то атака «Реала» станет грандиозной.

Эван Фергюсон – 60 млн евро



Разумеется, есть мнение, что в Англии стоимость футболистов завышена, но все же Фергюсон действительно очень талантлив. По традиции «Брайтон» может продать таланта в «Челси» и получить огромную сумму денег.

Уоррен Заир-Эмери – 60 млн евро

Полузащитнику всего 18 лет, но он играет зрело, неудивительно, что сейчас он занимает третье место среди самых дорогих подростков в мире. Вот что сказал про Заира-Эмери Луис Энрике:

Он потрясающий игрок. Уоррен является идеальным примером для всех молодых игроков, которые стремятся стать частью ПСЖ .

Ламин Ямаль – 75 млн евро



Заявить о себе в 16 лет возможно, но сделать это в «Барселоне» может далеко не каждый. В этом сезоне Ямаль уже провел 30 матчей, это ошеломляет. Ламин будет развиваться, его тело станет сильнее. Только представьте, на что он будет способен через несколько сезонов!

Гави – 90 млн евро



Будущее «Барселоны» кажется перспективным, поскольку трое из тринадцати самых дорогих подростков в мировом футболе в настоящее время играют на «Камп Ноу».

Такое ощущение, что Гави выступает за каталонцев уже много лет, но ему всего 19 лет. Юный полузащитник уже провел более 100 матчей за «Барселону» и 27 поединков за сборную Испании.

А кто для вас из этого списка кажется самым перспективным футболистом? Пишите свои мнения в комментарии.