Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЕвро-2024

Сборная Германии одержала крупную победу в матче открытия Евро-2024

вчера, 23:55
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия5 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Сборная Германии крупно переиграла команду Шотландии в матче 1-го тура Евро-2024 (5:1).

Флориан Вирц вывел немцев вперед на 10-й минуте, Джамал Мусиала удвоил преимущество команды на 19-й. На 44-й у шотландцев красную карточку получил Райан Портеус, а на 45+1-й преимущество хозяев поля увеличил Кай Хаверц, реализовавший пенальти. Никлас Фюллькруг на 68-й забил четвертый гол коллектива. На 87-й Антонио Рюдигер отметился автоголом. Пятый гол немецкой команды забил Эмре Джан на 90+3-й.

В другом матче группы А сыграют Венгрия и Швейцария.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Эспаньол» вышел в финал плей-офф за право выступать в Ла Лиге
Вчера, 01:07
Дубль Роналду помог Португалии обыграть Ирландию в товарищеском матче
11 июня
Нидерланды обыграли Исландию в товарищеском матче с крупным счётом
10 июня
Польша одержала победу над Турцией в товарищеском матче
10 июня
Франция не смогла обыграть Канаду
10 июня
Италия обыграла Боснию и Герцеговину в товарищеском матче
09 июня
Сортировать
Все комментарии
Dan_Madrid
Dan_Madrid
сегодня в 11:09
Надеюсь немцы выиграют евро, за тони кросса. Должен уйти на нереальной высоте.
Robert Petrov 1
Robert Petrov 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:54
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Dauletbek (раскрыть)
    сегодня в 09:23, ред.
    Отлично, лучше не скажешь. Коротко, но ёмко и по делу. Комментарий в противовес тем, кто ратует за уменьшение количества участников чемпионата.
    Последнее. А если бы сб. России участвовала в чемпионате и попала под немецкий каток, тоже говорили бы, что надо сокращать количество участников ? Сомневаюсь в этом.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 09:16, ред.
    Посмотрел футбол и вспомнил советский фильм " Попутного ветра, "Синяя птица" о круизе детей на океанском лайнере. Так и для немцев родные поля ( разумеется, не колхозные, а футбольные) и яростно поддерживающие болельщики могут явиться попутным ветром к чемпионству. Посмотрим, что будет дальше. Соперники тоже жаждут победы.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ faneng (раскрыть)
    сегодня в 09:00
    Не нравится, не смотри. У тебя есть выбор. А вот Венгры и жители из альп будут смотреть)))
    faneng
    faneng ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 08:31, ред.
    Согласен! 8 команд на евро - слишком мало, а вот 16 - самое то. 24 команды - неоправданно много. Вот интересно, много людей будут смотреть сегодняшний матч Венгрия - Швейцария? Я лично в нем совершенно не вижу интереса: играют два середняка, стиль игры не особо отличается. Футбольные чиновники сами себе яму роют: команд много, но интересных матчей мало, телеаудитория маленькая, на стадионы тоже вряд ли такие матчи много болельщиков привлекут.

    Давайте тогда все 50 команд зоны УЕФА допустим на евро и будем с упоением смотреть, как Лихтенштейн играет с Фарерскими островами.

    Так и будет на ЧМ-2026. Будем до бесконечности смотреть игры по типу Ирак-Перу или Новая Зеландия-Камерун.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 08:13
    На матче открытия Евро-2020 Италия разгромила Турцию

    Открытие ЧМ-2018 и разгромная победа сборной России.В «Лужниках» в матче открытия сыграли сборные России и Саудовской Аравии – игра закончилась со счетом 5:0.

    Сборная Германии крупно переиграла команду Шотландии в матче 1-го тура Евро-2024 (5:1).

    Становится традицией...завлечь зрителей голами...)))
    AgamagA_______
    AgamagA_______
    сегодня в 07:52
    Футбол прежде всего играют головой, а не ногами, ноги просто помогают играть. У одних она есть, а у других нет.
    Гюндогану повезло, что остался с ногой.

    На счёт расширения количества участников - это большая ошибка, так они ещё изменили формат, что даёт возможность выходить из группы с 3-го места.
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 07:38
    Ожидаемый результат... уровень команд разный.....
    ABir
    ABir
    сегодня в 07:34
    Играли две сборные, обе заслуженно попали в финальную часть ЧЕ, но одна претендует на победу в турнире, а одна сможет побороться лишь за выход из группы. И то не факт. Будет интересно понаблюдать за игрой шотландцев в следующих матчах, а немцы похоже сметут всех в своей группе без вариантов.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 07:34
    Хорошую игру показала Германия,слаженная команда ,вот и счет на табло.
    au554f2qgfuw
    au554f2qgfuw
    сегодня в 07:25
    Здесь без сюрпризов, лёгкая победа одного из главных кандидатов на финал
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 06:38
    Такое смотреть невозможно со стороны, если ты не болельщик Германии или Шотландии.

    Сонласен со всеми, что в идеале должно быть16 команд
    STVA 1
    STVA 1 ответ youtomee (раскрыть)
    сегодня в 05:41
    Хорошо подмечено. "Популяризация" = деньги
    Dr Quack
    Dr Quack
    сегодня в 05:20
    По-моему Чемпионат Европы можно больше не смотреть. Я не знаю кто сможет победить Германию. Очень мощная команда + супер тренер.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 05:08
    Очень убедительный старт, Германия показала, что она готова к Евро. Молодцы немцы. Рад за Нагельсмана, пусть у него все получится!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 04:28
    Да победа убедительная. Но вопросы остаются. Пока не вижу немцев главным фаворитом Евро. Нужен ещё матч с венграми и
    youtomee
    youtomee ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 03:55, ред.
    Смысл простой - заработать больше денег или как говорит УЕФА - для популяризации. Раньше и Лиги Европы и Лиги конференций не было. В ЛЧ тоже теперь будет больше команд, хотя их бы там тоже максимум 16 хватило с головой, потому что есть группа топ клубов, а остальные на порядок ниже классом. Но турнир не будет так интересен условным сербам без их Црвены Звезды, хотя все понимают, что ловить этой команде там нечего. Со сборными то же самое.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 03:52
    Германия просто сильнее
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 03:50
    СССР в Мексике шесть забили
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 03:42
    Слишком хорошо для начала
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 03:28
    Я думаю немцы по мучаются. А тут в одни ворота
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 02:46
    Наслаждался игрой сборной Германии, пока на поле не выпустили Сане…🤢 Что он творит, столько брака, это противно смотреть. Неужели Нагельсман не смотрел его игры за Баварию, как он мог его вызвать в сборную?🤷🏻‍♂️
    А так, читаю некоторые комментарии с критикой сборной Германии, мол сегодня был слабый соперник, договорняк, или ещё что-то там какие то фонтазии…, вы это серьёзно??? Шотландия не слабая команда, просто им не дали сыграть в их футбол, тотально контролируя мяч, игру и темп. Знаете, я вам так скажу, 90% публики приходят на стадион чтобы просто выпустить пар и только 10% смыслят что то в футболе. Не надо искать негатив там, где его нет в помине, лучше смотрите и наслаждайтесь красивым футболом от MANNSCHAFT…🇩🇪
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:27
    Вполне ожидаемо . Сборная Шотландии не соперник сборной Германии.
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 02:25
    Убедительная победа победа сборной Германии.
    Матч открытия ЕВРО удался. Молодцы, хозяева!
    Отлично начали турнир!
    Бот зануда
    Бот зануда
    сегодня в 02:20


    Рейтинг претендентов на "Золотую бутсу" можно посмотреть в блоке турнирных таблиц на главной странице.


    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 02:10
    УЕФА планирует и дальше расширять ЧЕ до 32 команд.
    тогда наверно, отменят и квалификацию, смысла то в них не будет.
    Евро до 32-х имеет логику только в одном случае.
    если сразу начинать с 1/16 финала.
    Возврат к 16 сборных на Евро вряд ли будет.
    Есть те, кто выиграл больше всех из за реформ ЧЕ, и почему они вообще были приняты. Возможно, в скором будущем и сама УЕФА станет выглядеть иначе. вдруг к УЕФА захотят присоединиться федерации с Ближнего Востока?
    Ведь были разговоры про участия саудовских клубов в Лиге чемпионов.
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 01:54
    Фюллькруг из Боруссии всегда нравился, а этот матч тому подтверждение, какой же эффективный нападающий
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:34
    Прочитав некоторые комментарии, я понял, что не одинок)
    Тоже не понимаю, зачем они расширили список участников на евро? Последний формат был же нормальным, играли только сильнейшие.. какой интерес смотреть на избиение слабых? Превратили игру миллионов людей в бизнес.. очень жаль. Хотят заработать на всем, особенно на здоровье футболистов. Сколько травм в последнее время, особенно часто рвутся связки из за нагрузок.
    Palex
    Palex ответ Aventador_048 (раскрыть)
    сегодня в 01:06
    И в место 2:1? Да даже, если бы Шотландцев на поле было бы больше, они все равно бы проиграли. Нижайший уровень футбола у этой команды. Так что не ищи предвзятости, там где её быть не может.
    P S. A пенальти, железобетонный, тут даже обсуждать нечего
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     