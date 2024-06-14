Сборная Германии одержала крупную победу в матче открытия Евро-2024

Сборная Германии крупно переиграла команду Шотландии в матче 1-го тура Евро-2024 (5:1).
Флориан Вирц вывел немцев вперед на 10-й минуте, Джамал Мусиала удвоил преимущество команды на 19-й. На 44-й у шотландцев красную карточку получил Райан Портеус, а на 45+1-й преимущество хозяев поля увеличил Кай Хаверц, реализовавший пенальти. Никлас Фюллькруг на 68-й забил четвертый гол коллектива. На 87-й Антонио Рюдигер отметился автоголом. Пятый гол немецкой команды забил Эмре Джан на 90+3-й.
В другом матче группы А сыграют Венгрия и Швейцария.
А вот поговорить об орг. моментах турнира, думаю, стоит.
Кто-нибудь видит смысл в 24- х участниках ? Если да, то какой? Хватать травмы от мужиков, которые по ногам, а не по мячику лупят ?! Зачем смотреть на мучения шотландцев, албанцев, грузин и прочего случайного люда ? И главное, какой смысл в отборе на Евро, когда туда попадает почти каждая 2- я страна континента ? В 1988- м на Евро было 8 команд и каждый матч был просто футбольной конфетой; турнир действительно включал в себя элиту Европы и играли там реальные профи, а не ноунеймы( в футбольном смысле).
12..., ну максимум 16 команд было бы предостаточно.
А вот поговорить об орг. моментах турнира, думаю, стоит.
Кто-нибудь видит смысл в 24- х участниках ? Если да, то какой? Хватать травмы от мужиков, которые по ногам, а не по мячику лупят ?! Зачем смотреть на мучения шотландцев, албанцев, грузин и прочего случайного люда ? И главное, какой смысл в отборе на Евро, когда туда попадает почти каждая 2- я страна континента ? В 1988- м на Евро было 8 команд и каждый матч был просто футбольной конфетой; турнир действительно включал в себя элиту Европы и играли там реальные профи, а не ноунеймы( в футбольном смысле).
12..., ну максимум 16 команд было бы предостаточно.
P S. A пенальти, железобетонный, тут даже обсуждать нечего
P S. A пенальти, железобетонный, тут даже обсуждать нечего