Сборная Германии одержала крупную победу в матче открытия Евро-2024

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вчера, 23:55

Сборная Германии крупно переиграла команду Шотландии в матче 1-го тура Евро-2024 (5:1).

Флориан Вирц вывел немцев вперед на 10-й минуте, Джамал Мусиала удвоил преимущество команды на 19-й. На 44-й у шотландцев красную карточку получил Райан Портеус, а на 45+1-й преимущество хозяев поля увеличил Кай Хаверц, реализовавший пенальти. Никлас Фюллькруг на 68-й забил четвертый гол коллектива. На 87-й Антонио Рюдигер отметился автоголом. Пятый гол немецкой команды забил Эмре Джан на 90+3-й.

В другом матче группы А сыграют Венгрия и Швейцария.