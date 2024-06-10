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Франция не смогла обыграть Канаду

вчера, 00:14
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция0 : 0Логотип футбольный клуб КанадаКанадаМатч завершен

Франция и Канада сыграли вничью в товарищеском матче в Бордо со счётом 0:0.

Теперь национальным командам предстоит сыграть на международных турнирах. Франция встретится с Австрией 17 июня на Евро-2024. Канада сыграет с Аргентиной 21 июня на Копа Америка 2024.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ AgamagA_______ (раскрыть)
вчера в 23:31
А ещё Месси кушает радугу и какает бабочками.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:15
Мне и про Барселона - Реал 2009 года нечего сказать.
Я сказал, что статус матча мало что значит, если против тебя слабейшая сборная.
Роналду смог набить статистику против них, а в истории ЧМ он намного ниже Месси. Лионель смог после нескольких попыток, один раз проиграл финал ЧМ.
А Криш не смог и не сможет.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 21:09
Я выдал базу и написал факты, про которых не попрёт никто.
Incredulous
Incredulous ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 14:31, ред.
Абсолютно согласен. Особенно про верблюд-лигу, которую за деньги начали массово продвигать, напичкав её потухшими звёздами, вроде Роналду и т.д. Да и на счёт фанатизма всё верно, как индивидуального, так и клубного. Я, к примеру в жизни не отдам ту сумму, которую просят за билет на матч Реала, пусть он даже завтра приедет в мой город. За такие деньги лучше с семьёй на выходные на отдых сгоняю. К сожалению в мировом футболе с каждым годом всё меньше и меньше того же футбола.
Imrebellion
Imrebellion ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 13:27
Ну, если мы будем претендовать на адекватность и понимание, то должны трезво оценивать, что футбол держится, как раз, на фанатизме и культе личности/бренда. Веток про Реал и Роналду тоже невозможно читать тут (как и во всех сетях), даже про арабскую лигу поют дифирамбы не глядя ни один матч... Когда Барса была на хайпе в 2015 с МСН было также, потом Ливерпуль с Клоппом и т.д....
А настоящие любители спорта со здравым смыслом, не будут принижать заслуги одного чтобы возвышать другого. Сами профессионалы это понимают как никто другой (в большинстве случаев). Так-то, эти персонажи лучшие из лучших по тем или иным критериям. Сейчас самый успешный по титулам, наградам с космическими показателями - "Инопланетянин" Месси, его соперник "Супер атлет" и голеадор с кучей рекордов Роналду, также другие "Король футбола" Пеле (3 ЧМ), "Самый одаренный" Марадона, "Гений футбола" Кройф, "Феномен" R9, "Волшебник" R10, "Маэстро" Зидан и т.д. и т.п. всем в истории хватает места.
Это всё олицетворение понятие "Легенды". А легенд не забывают и не променяют на новые имена просто так. Старшему поколению ближе футбол 80х-90х, почти пол вековой давности. Поэтому путь выбираешь сам - либо находишь клуб адекватных (в смысле людей, не спортивный бренд), либо вливаешься в волну.
По-мне, культ эмблемы еще хуже. Кантону вроде цитируют? "Можно променять семью или что-то там, но не свой клуб" - абсолютно трэшовое мышление для ненормальных в интернете и хулиганов на стадионах.
Из интересного остается троллить постфактум умников и аналитиков, т.к. фаны не излечимы.
Incredulous
Incredulous ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 12:42
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 11:51
    Это уже нападки на конкретных фанов или же нотки хейта сверху. Потому что бессмысленно спорить с радикально настроенными типами. На счет этой темы, буквально в соседних новостях аналогичные "аргументы и выводы с товарняка" от не "некоторых фанов" (точнее, от нефанатов) аргентинца оставили комменты и лайки.
    Надеюсь, этих холиваров с двойными стандартами здесь будет меньше и сайт станет чище....
    Incredulous
    Incredulous ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 11:28
    Боливия 6:1 Аргентина (2009)
    Испания 6:1 Аргентина (2018)

    Что на это скажешь?
    Incredulous
    Incredulous ответ Imrebellion (раскрыть)
    вчера в 11:25
    Я больше добавлю, любая самая сильная по составу и по игре команда в любой момент может проиграть какой-нибудь посредственной сборной, состоящей практически из ноунеймов. Разве это будет означать, что слабая команда стала резко сильной за один матч? Просто некоторые пытаются оправдать своего кумира во что бы то ни стало, всеми доступными способами. Отсутствие критического мышления и маниакальный фанатизм не дают им увидеть объективную картину. Их легко ловить на их же аргументах и логике.
    Сейчас подполью масла в огонь:
    В 2009 году в рамках отбора на Копа Америка сборная Аргентины проиграла сборной Боливии со счётом 6:1. И заметьте, это было время, когда Месси был на пике.
    Но зная наперёд, уверен, что сейчас главным аргументом некоторых будет что-то вроде, вся команда виновата, один Месси старался.
    Incredulous
    Incredulous ответ AgamagA_______ (раскрыть)
    вчера в 11:09, ред.
    О, ну вот. Я же говорил, что сейчас набегут "эксперты")))
    AgamagA_______
    AgamagA_______ ответ Incredulous (раскрыть)
    вчера в 10:22
    А официальные матчи против слабейших сборных вроде Лихтенштейна, Люксембурга, Сан-Марино что доказывает?
    Или товарняк против бразильцев хуже, чем названные официальные матчи? Статус матча вообще мало что значит, если против тебя слабейшая сборная мира.

    Ну вот на ЧМ Роналду и показал весь свой уровень.

    И Месси показал как умеет обыграть лучших сборных Европы - Италии (действующий ЧЕ) Франции (действущий ЧМ на тот момент), Хорватии (финалист ЧМ 2018), Нидерланды.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 10:06
    Сразу видно людей кто вообще не в теме футбола. Товарняки и даже официальные игры, отборочные этапы, групповые отсеки - это всё ни о чем не скажет. Франция, особенно, с Дешамом всегда под критикой в таких играх с таким составом, но кое-как всегда доходят до финалов. Прошлый чемпион - Италия тоже никак не была фаворитом, но во время турнира были на голову сильнее чем казались.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 09:44
    Вообщем походили по полю 90 минут и никого не увидели и ворота тоже ☝️😜
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 08:36
    В хоккей играли?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:27, ред.
    С такой игрой далеко на ЕВРО французы не пройдут - это точно !
    lotsman
    lotsman
    вчера в 08:06
    Что то французы оплошали. Может хитрят?)
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 07:19
    Мдааа, странная свадьба
    npbzm377ukc4
    npbzm377ukc4
    вчера в 07:15
    Французы шифруются и не показывают свой истинный уровень.
    Incredulous
    Incredulous ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 07:05
    Ну, некоторые фанаты невысокого аргентинца на этом сайте уверены, что товарняки показывают реальный уровень команд. Так что смотри, а то сейчас мегаэксперт увидит твой пост, и быстро тебе расскажет как сборная Канады не слабее сборной Франции, а то и сильнее. А если ещё и учесть, что Канада является участником Копа, где играет "его святейшество человек - Золотой Мяч", то ещё и обильно посыплются аргументы в пользу того, что команды Копа сильнее европейских. Так что ты аккуратнее с высказываниями)
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 00:39
    Товарняк есть товарняк... Что тут скажешь ещё?)
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 00:19, ред.
    У франции забивать некому?))
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