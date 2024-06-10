Франция не смогла обыграть Канаду

Франция и Канада сыграли вничью в товарищеском матче в Бордо со счётом 0:0.
Теперь национальным командам предстоит сыграть на международных турнирах. Франция встретится с Австрией 17 июня на Евро-2024. Канада сыграет с Аргентиной 21 июня на Копа Америка 2024.
Я сказал, что статус матча мало что значит, если против тебя слабейшая сборная.
Роналду смог набить статистику против них, а в истории ЧМ он намного ниже Месси. Лионель смог после нескольких попыток, один раз проиграл финал ЧМ.
А Криш не смог и не сможет.
Я сказал, что статус матча мало что значит, если против тебя слабейшая сборная.
Роналду смог набить статистику против них, а в истории ЧМ он намного ниже Месси. Лионель смог после нескольких попыток, один раз проиграл финал ЧМ.
А Криш не смог и не сможет.
А настоящие любители спорта со здравым смыслом, не будут принижать заслуги одного чтобы возвышать другого. Сами профессионалы это понимают как никто другой (в большинстве случаев). Так-то, эти персонажи лучшие из лучших по тем или иным критериям. Сейчас самый успешный по титулам, наградам с космическими показателями - "Инопланетянин" Месси, его соперник "Супер атлет" и голеадор с кучей рекордов Роналду, также другие "Король футбола" Пеле (3 ЧМ), "Самый одаренный" Марадона, "Гений футбола" Кройф, "Феномен" R9, "Волшебник" R10, "Маэстро" Зидан и т.д. и т.п. всем в истории хватает места.
Это всё олицетворение понятие "Легенды". А легенд не забывают и не променяют на новые имена просто так. Старшему поколению ближе футбол 80х-90х, почти пол вековой давности. Поэтому путь выбираешь сам - либо находишь клуб адекватных (в смысле людей, не спортивный бренд), либо вливаешься в волну.
По-мне, культ эмблемы еще хуже. Кантону вроде цитируют? "Можно променять семью или что-то там, но не свой клуб" - абсолютно трэшовое мышление для ненормальных в интернете и хулиганов на стадионах.
Из интересного остается троллить постфактум умников и аналитиков, т.к. фаны не излечимы.
А настоящие любители спорта со здравым смыслом, не будут принижать заслуги одного чтобы возвышать другого. Сами профессионалы это понимают как никто другой (в большинстве случаев). Так-то, эти персонажи лучшие из лучших по тем или иным критериям. Сейчас самый успешный по титулам, наградам с космическими показателями - "Инопланетянин" Месси, его соперник "Супер атлет" и голеадор с кучей рекордов Роналду, также другие "Король футбола" Пеле (3 ЧМ), "Самый одаренный" Марадона, "Гений футбола" Кройф, "Феномен" R9, "Волшебник" R10, "Маэстро" Зидан и т.д. и т.п. всем в истории хватает места.
Это всё олицетворение понятие "Легенды". А легенд не забывают и не променяют на новые имена просто так. Старшему поколению ближе футбол 80х-90х, почти пол вековой давности. Поэтому путь выбираешь сам - либо находишь клуб адекватных (в смысле людей, не спортивный бренд), либо вливаешься в волну.
По-мне, культ эмблемы еще хуже. Кантону вроде цитируют? "Можно променять семью или что-то там, но не свой клуб" - абсолютно трэшовое мышление для ненормальных в интернете и хулиганов на стадионах.
Из интересного остается троллить постфактум умников и аналитиков, т.к. фаны не излечимы.
Надеюсь, этих холиваров с двойными стандартами здесь будет меньше и сайт станет чище....
Надеюсь, этих холиваров с двойными стандартами здесь будет меньше и сайт станет чище....
Испания 6:1 Аргентина (2018)
Что на это скажешь?
Испания 6:1 Аргентина (2018)
Что на это скажешь?
Сейчас подполью масла в огонь:
В 2009 году в рамках отбора на Копа Америка сборная Аргентины проиграла сборной Боливии со счётом 6:1. И заметьте, это было время, когда Месси был на пике.
Но зная наперёд, уверен, что сейчас главным аргументом некоторых будет что-то вроде, вся команда виновата, один Месси старался.
Сейчас подполью масла в огонь:
В 2009 году в рамках отбора на Копа Америка сборная Аргентины проиграла сборной Боливии со счётом 6:1. И заметьте, это было время, когда Месси был на пике.
Но зная наперёд, уверен, что сейчас главным аргументом некоторых будет что-то вроде, вся команда виновата, один Месси старался.
Или товарняк против бразильцев хуже, чем названные официальные матчи? Статус матча вообще мало что значит, если против тебя слабейшая сборная мира.
Ну вот на ЧМ Роналду и показал весь свой уровень.
И Месси показал как умеет обыграть лучших сборных Европы - Италии (действующий ЧЕ) Франции (действущий ЧМ на тот момент), Хорватии (финалист ЧМ 2018), Нидерланды.
Или товарняк против бразильцев хуже, чем названные официальные матчи? Статус матча вообще мало что значит, если против тебя слабейшая сборная мира.
Ну вот на ЧМ Роналду и показал весь свой уровень.
И Месси показал как умеет обыграть лучших сборных Европы - Италии (действующий ЧЕ) Франции (действущий ЧМ на тот момент), Хорватии (финалист ЧМ 2018), Нидерланды.