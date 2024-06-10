Франция не смогла обыграть Канаду

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вчера, 00:14

Франция и Канада сыграли вничью в товарищеском матче в Бордо со счётом 0:0.

Теперь национальным командам предстоит сыграть на международных турнирах. Франция встретится с Австрией 17 июня на Евро-2024. Канада сыграет с Аргентиной 21 июня на Копа Америка 2024.