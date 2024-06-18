Влашич покинет Евро

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вчера, 12:55

Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии покидает чемпионат Европы из-за мышечной травмы.

Главный тренер хорватов Златко Далич поддержал игрока.

Никола вложил много сил, чтобы помочь команде на Евро-2024, и он является неотъемлемой частью состава. К сожалению, случилась вторая травма, и я могу только поблагодарить его за всё, что он здесь сделал.

В свою очередь, Влашич заявил, что верит в сборную Хорватии.