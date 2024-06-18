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Влашич покинет Евро

вчера, 12:55

Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич покидает чемпионат Европы из-за мышечной травмы.

Главный тренер хорватов Златко Далич поддержал игрока.

Никола вложил много сил, чтобы помочь команде на Евро-2024, и он является неотъемлемой частью состава. К сожалению, случилась вторая травма, и я могу только поблагодарить его за всё, что он здесь сделал.

В свою очередь, Влашич заявил, что верит в сборную Хорватии.

Мне очень жаль, что эта новая травма не позволит мне помочь команде. Я сделал всё возможное, чтобы быть готовым, и хотел бы поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность. Я верю в эту команду и уверен, что они добьются успеха — я буду их самым большим болельщиком!

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:29
Очень жаль. Влашич вряд ли был бы основным, но как игрок ротации он неплох.
eynyk9fbs9fq
eynyk9fbs9fq
вчера в 14:03
Что же, только здоровья Влашичу.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:20
Не повезло парню,, жаль его
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:19
В целом на счёт травм тенденция на Евро не очень радужная..
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