Влашич покинет Евро

Полузащитник «Торино» и сборной Хорватии Никола Влашич покидает чемпионат Европы из-за мышечной травмы.
Главный тренер хорватов Златко Далич поддержал игрока.
Никола вложил много сил, чтобы помочь команде на Евро-2024, и он является неотъемлемой частью состава. К сожалению, случилась вторая травма, и я могу только поблагодарить его за всё, что он здесь сделал.
В свою очередь, Влашич заявил, что верит в сборную Хорватии.
Мне очень жаль, что эта новая травма не позволит мне помочь команде. Я сделал всё возможное, чтобы быть готовым, и хотел бы поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность. Я верю в эту команду и уверен, что они добьются успеха — я буду их самым большим болельщиком!