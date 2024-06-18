В «Гавре» оценили игру Кузяева в прошедшем сезоне

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вчера, 14:59

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер сообщил, что в клубе остались довольны игрой полузащитника сборной России .

Клуб не планирует расставаться с Кузяевым. Мы довольны его выступлением в этом сезоне.

Кузяев перешёл в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 31-летний центральный полузащитник сыграл 33 матча в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Напомним, Гавр занял 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.