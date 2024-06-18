Soccer.ru
ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2023/2024

В «Гавре» оценили игру Кузяева в прошедшем сезоне

вчера, 14:59

Спортивный директор «Гавра» Матье Бодмер сообщил, что в клубе остались довольны игрой полузащитника сборной России Далера Кузяева.

Клуб не планирует расставаться с Кузяевым. Мы довольны его выступлением в этом сезоне.

Кузяев перешёл в «Гавр» из «Зенита» в июле 2023 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне 31-летний центральный полузащитник сыграл 33 матча в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевых передачи.

Напомним, Гавр занял 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сафонов: «Поначалу я слегка нервничал! Но сейчас я просто счастлив»
14 июня
«Аталанта» готова продать Миранчука
13 июня
Кузяев сравнил РПЛ и французскую Лигу 1
11 июня
Главный тренер «Ариса»: «Рассчитываем на Кокорина как на основного игрока»
10 июня
Дзюба проводит время в Китае в компании Слуцкого
09 июня Фото
СлухиДоннарумма, Тенас и Сафонов имеют одинаковые шансы на место в основе ПСЖ
07 июня
Все комментарии
6hhx2s2qcafn
6hhx2s2qcafn
вчера в 18:25
Хорошие игроки везде хорошо играют, удачи Далеру!
9bg3k72hmdcg
9bg3k72hmdcg
вчера в 16:02
Стоит только пожелать Кузяеву удач с его командой.
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:01, ред.
После года игры во Франции Далер скорее всего понял специфику и в следующем сезоне должен стабильнее и лучше заиграть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:10
Главное, что Кузяев не помог Гавру вылететь из Лиги 1. Все таки 15 место при 18 клубах - это круто!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 