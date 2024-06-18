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Филин рассказал, почему российские футболисты не переходят в Европу

вчера, 12:58

Защитник Александр Филин, играющий за бельгийский «Эйпен», рассказал, почему российские футболисты не переходят в европейские клубы:

Там не платят за паспорт. Большинство клубов — частные. Если за клубом нет крупной госкорпорации, руководство будет считать каждый цент и выжимать по максимуму из тех футболистов, которыми располагает. Я начал ещё больше себя уважать, когда поехал в «Эйпен» — мало того, что на меньшие деньги, так ещё и вдаль от семьи. Первые два месяца я жил абсолютно один.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 15:09, ред.
Да это давно понятно почему не едут. В России им платят миллион, в Бельгии например будут платить 500тыс. Смысл ехать на зп в два раза меньше и еще жить будешь по уровню хуже, так как цены там в европе выше. Плюс как в примере выше, какой то Эйпен или условный Локомотив. И еще добавим, без родственников и друзей. Т.е. одни минусы по сути.
lotsman
lotsman
вчера в 14:51
Российские игроки не переходят в Европу потому, что их туда никто не приглашает. Есть единицы, кого приглашают, так те летят галопом.
bnzwjp2b44a7
bnzwjp2b44a7
вчера в 14:06, ред.
Странный это Филин, на мазохиста похож.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:39, ред.
Расскажите парню, что и у нас сейчас не платят за паспорт, так как по сути лимита на легионеров нет.
А вообще странный у нас народ когда был более менее строгий лимит, то у нас возмущались, что наши паспортисты пользовались этим, теперь же когда на поле можно вообще россиян не выпускать, у нас опять говорят о паспортистах.
И тут же недоволны, что у нас легионеров много.
Просто для таких людей причина не важна, важно просто быть недовольным, так сказать это жизненное кредо.
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:23
Нам надо его пожалеть?
Scorp689
Scorp689
вчера в 13:20
Теперь сову ещё нужно послушать... как тяжело еврики достаются вдали от дома...
pomor45
pomor45
вчера в 13:15
Отсюда вывод: чтобы и дома также себя уважали, как за бугром, надо паспорт выбросить, зарплату урезать вдвое и выжимать их по максимуму.
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