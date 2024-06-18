Филин рассказал, почему российские футболисты не переходят в Европу

Защитник Александр Филин, играющий за бельгийский «Эйпен», рассказал, почему российские футболисты не переходят в европейские клубы:
Там не платят за паспорт. Большинство клубов — частные. Если за клубом нет крупной госкорпорации, руководство будет считать каждый цент и выжимать по максимуму из тех футболистов, которыми располагает. Я начал ещё больше себя уважать, когда поехал в «Эйпен» — мало того, что на меньшие деньги, так ещё и вдаль от семьи. Первые два месяца я жил абсолютно один.
А вообще странный у нас народ когда был более менее строгий лимит, то у нас возмущались, что наши паспортисты пользовались этим, теперь же когда на поле можно вообще россиян не выпускать, у нас опять говорят о паспортистах.
И тут же недоволны, что у нас легионеров много.
Просто для таких людей причина не важна, важно просто быть недовольным, так сказать это жизненное кредо.
А вообще странный у нас народ когда был более менее строгий лимит, то у нас возмущались, что наши паспортисты пользовались этим, теперь же когда на поле можно вообще россиян не выпускать, у нас опять говорят о паспортистах.
И тут же недоволны, что у нас легионеров много.
Просто для таких людей причина не важна, важно просто быть недовольным, так сказать это жизненное кредо.