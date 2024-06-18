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Сборная Сербии лишилась основного игрока

вчера, 17:01

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Сербии Филип Костич больше не сыграет на текущем чемпионате Европы. Травма, которую игрок получил в матче против сборной Англии, оказалась достаточно серьёзной. Напомним, Костич был заменён в конце первого тайма.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала у 31-летнего левого полузащитника частичное повреждение связки левого колена. Восстановление от такой травмы занимает минимум две недели. Костич посетит матч сборной Сербии против сборной Словении и покинет Германию.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич больше не сыграет на Евро. А нападающий французов Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит групповой этап.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:48
Потеря однако.... ему здоровья и быстрого восстановления.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:29
Да уж, а только первый тур почти прошёл. После длинного клубного сезона не все физически выдерживают
f8vynp6gmn6t
f8vynp6gmn6t
вчера в 18:15
А вдруг в финал пробьются...
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:58
Жаль, но это футбол
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:37
И так не блещут, а теперь ещё это,как бы Модричу снова не пришлось плакать !
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