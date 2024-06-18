Сборная Сербии лишилась основного игрока

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вчера, 17:01

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Сербии больше не сыграет на текущем чемпионате Европы. Травма, которую игрок получил в матче против сборной Англии, оказалась достаточно серьёзной. Напомним, Костич был заменён в конце первого тайма.

Магнитно-резонансная томография ( МРТ ) показала у 31-летнего левого полузащитника частичное повреждение связки левого колена. Восстановление от такой травмы занимает минимум две недели. Костич посетит матч сборной Сербии против сборной Словении и покинет Германию.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич больше не сыграет на Евро. А нападающий французов Килиан Мбаппе, скорее всего, пропустит групповой этап.