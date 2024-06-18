Добыли 3 очка, но потеряли лидера. Франция продолжит свой путь на групповом этапе Евро без Мбаппе

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вчера, 14:06

Сломал нос, ориентировочно пропустит 15 дней.

Французы берегли Мбаппе до старта Евро, как только могли, – как это ни иронично, но Килиан всё же выбыл из обоймы Дидье Дешама почти сразу. По последним данным, на него нельзя будет рассчитывать вплоть до старта плей-офф.

В первом же матче перелом носа

Форвард сборной Франции не тренировался в основной группе перед стартом чемпионата Европы – это объяснялось мерами предосторожности. В тренерском штабе не хотели, чтобы главный бомбардир выбыл из-за форс-мажора, когда турнир даже не начался. По нелепому (до смешного) стечению обстоятельств уберечь Килиана всё же не удалось. В концовке матча первого тура против сборной Австрии Мбаппе неудачно вступил в верховое единоборство с центральным защитником Кевином Данзо – врезался носом в плечо, затем повалился на газон. Чуть позже на картинке трансляции форварда показали крупным планом – по переносице стекала кровь. Футболист даже умудрился получить жёлтую, когда попытался вернуться на поле (видимо потому, что сделал это без разрешения арбитра). И всё же был заменён.

Уже по итогам обследования после матча выяснилось, что у Килиана перелом носа. Отмечалось, что операцию делать не потребуется. Да и сам форвард отшучивался – написал в соцсетях: «Есть идеи насчёт маски?» Но по последним данным, ситуация не предполагает шуток – лидер сборной Франции появится на поле не раньше плей-офф. Таким образом, с командами Нидерландов и Польши французам предстоит играть без своего главного бомбардира.

Головная боль для тренера

Это ощутимая потеря, как ни крути – Килиан был и остаётся главной функцией для «трёхцветных» в атаке. Теперь придётся искать альтернативу, при этом любой вариант будет хуже основного. С другой стороны, не французам на это жаловаться – это единственная команда с таким богатым выбором на позицию. На Евро приехали профильные форварды Оливье Жиру, Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Антуан Гризманн. Дешаму хотя бы есть из кого выбрать.

Можно прибегнуть к стратегии с ложной девяткой – тогда на острие впишутся Гризманн и Тюрам. Первый переживает ренессанс в составе «Атлетико», берёт на себя широчайший функционал в атаке, второй эталонно вписался в систему Индзаги в «Интере». Но оба и так выходят в старте – Маркуса задействуют на левом фланге, Гризманн давно обжился в роли «десятки». Перестановки приведут лишь к дополнительному удару по качеству. В то же время Коло Муани и Жиру остаются на скамейке – с ними французы сохранят классическое построение. Тренеру надо только выбрать основного форварда на этот период. И учитывая прагматичность Дешама, скорее всего он вернёт в старт Оливье – форвард прошёл с тренером огонь и воду, был дядькой-наставником для ещё совсем молодого Мбаппе, да и продолжает забивать – 15 мячей в минувшем сезоне Серии А за «Милан». В качестве временной замены он для Дидье – лучший вариант. Рандаль всё же нестабилен – потерял в результативности с переходом в «Пари Сен-Жермен», а в составе сборной отыграл 6 матчей квалификации к Евро из 8 – забил при этом лишь раз.

Будет не хватать скорости, атлетизма и инстинкта лидера

А может, и нацеленности на ворота. Килиан давал феноменальный объём в финальной трети. За ним никто не мог угнаться – цеплялся за любые спорные мячи. Атлетизм позволял делать разницу в матчах с соперниками любого статуса. Это же сформировало и менталитет победителя. В 19 лет он переходит в ПСЖ и становится лидером французского флагмана, спустя год играет в финале Чемпионата мира в России и добывает титул со сборной. Через 4 года – уже как полноценный лидер национальной команды тащит её в финале против Аргентины. Включается, когда игра не идёт ни у кого. Собственными усилиями переводит матч в серию пенальти – проще говоря, делает всё возможное и невозможное. Менталитет Мбаппе закалён в постоянных боях.

И отсутствие такого лидера будет больше всего бить по команде – на поле его заменят хотя бы коллективными действиями. В психологической составляющей частично поможет присутствие Жиру – но даже так отсутствие Килиана будет явно ощущаться.

Лучше сейчас, чем в плей-офф

Кто-то сомневается, что французы выйдут из группы? Дешам мог бы привезти в Германию 5 составов, которые бы почти одинаково успешно боролись за плей-офф. Глубина обоймы позволяет компенсировать потерю лидера – даже при том, что не полноценно, это лишь сократит разрыв в уровне между «синими» и остальными, а не нивелирует его.

Франция – до сих пор фаворит квартета D. Над Австрией уже одержали победу, из оставшихся хоть какое-то сопротивление могут навязать лишь голландцы – но даже между ними разница в уровне очевидна, что французы продемонстрировали в ходе отбора. С Польшей подопечные Дидье Дешама могут помешать только сами себе.

А потому, отчасти даже хорошо, что такой инцидент – неприятный и всегда несвоевременный – пришёлся на старт Евро, а не его решающие матчи. Групповой этап французы способны пройти с запасом, на классе. А вот в играх на вылет нужно будет задействовать все резервы. И как раз там – по мере приближения к финалу – присутствие Мбаппе будет всё важнее, а его потеря – всё критичнее.