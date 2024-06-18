Soccer.ru
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опекаЗаграница: травмы и болезниЕвро-2024

Добыли 3 очка, но потеряли лидера. Франция продолжит свой путь на групповом этапе Евро без Мбаппе

вчера, 14:06
Килиан Мбаппе
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Жиру Оливье
Жиру Оливье
Нападающий

Сломал нос, ориентировочно пропустит 15 дней.

Французы берегли Мбаппе до старта Евро, как только могли, – как это ни иронично, но Килиан всё же выбыл из обоймы Дидье Дешама почти сразу. По последним данным, на него нельзя будет рассчитывать вплоть до старта плей-офф.

В первом же матче перелом носа

Форвард сборной Франции не тренировался в основной группе перед стартом чемпионата Европы – это объяснялось мерами предосторожности. В тренерском штабе не хотели, чтобы главный бомбардир выбыл из-за форс-мажора, когда турнир даже не начался. По нелепому (до смешного) стечению обстоятельств уберечь Килиана всё же не удалось. В концовке матча первого тура против сборной Австрии Мбаппе неудачно вступил в верховое единоборство с центральным защитником Кевином Данзо – врезался носом в плечо, затем повалился на газон. Чуть позже на картинке трансляции форварда показали крупным планом – по переносице стекала кровь. Футболист даже умудрился получить жёлтую, когда попытался вернуться на поле (видимо потому, что сделал это без разрешения арбитра). И всё же был заменён.

Уже по итогам обследования после матча выяснилось, что у Килиана перелом носа. Отмечалось, что операцию делать не потребуется. Да и сам форвард отшучивался – написал в соцсетях: «Есть идеи насчёт маски?» Но по последним данным, ситуация не предполагает шуток – лидер сборной Франции появится на поле не раньше плей-офф. Таким образом, с командами Нидерландов и Польши французам предстоит играть без своего главного бомбардира.

Головная боль для тренера

Это ощутимая потеря, как ни крути – Килиан был и остаётся главной функцией для «трёхцветных» в атаке. Теперь придётся искать альтернативу, при этом любой вариант будет хуже основного. С другой стороны, не французам на это жаловаться – это единственная команда с таким богатым выбором на позицию. На Евро приехали профильные форварды Оливье Жиру, Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Антуан Гризманн. Дешаму хотя бы есть из кого выбрать.

Можно прибегнуть к стратегии с ложной девяткой – тогда на острие впишутся Гризманн и Тюрам. Первый переживает ренессанс в составе «Атлетико», берёт на себя широчайший функционал в атаке, второй эталонно вписался в систему Индзаги в «Интере». Но оба и так выходят в старте – Маркуса задействуют на левом фланге, Гризманн давно обжился в роли «десятки». Перестановки приведут лишь к дополнительному удару по качеству. В то же время Коло Муани и Жиру остаются на скамейке – с ними французы сохранят классическое построение. Тренеру надо только выбрать основного форварда на этот период. И учитывая прагматичность Дешама, скорее всего он вернёт в старт Оливье – форвард прошёл с тренером огонь и воду, был дядькой-наставником для ещё совсем молодого Мбаппе, да и продолжает забивать – 15 мячей в минувшем сезоне Серии А за «Милан». В качестве временной замены он для Дидье – лучший вариант. Рандаль всё же нестабилен – потерял в результативности с переходом в «Пари Сен-Жермен», а в составе сборной отыграл 6 матчей квалификации к Евро из 8 – забил при этом лишь раз.

Будет не хватать скорости, атлетизма и инстинкта лидера

А может, и нацеленности на ворота. Килиан давал феноменальный объём в финальной трети. За ним никто не мог угнаться – цеплялся за любые спорные мячи. Атлетизм позволял делать разницу в матчах с соперниками любого статуса. Это же сформировало и менталитет победителя. В 19 лет он переходит в ПСЖ и становится лидером французского флагмана, спустя год играет в финале Чемпионата мира в России и добывает титул со сборной. Через 4 года – уже как полноценный лидер национальной команды тащит её в финале против Аргентины. Включается, когда игра не идёт ни у кого. Собственными усилиями переводит матч в серию пенальти – проще говоря, делает всё возможное и невозможное. Менталитет Мбаппе закалён в постоянных боях.

И отсутствие такого лидера будет больше всего бить по команде – на поле его заменят хотя бы коллективными действиями. В психологической составляющей частично поможет присутствие Жиру – но даже так отсутствие Килиана будет явно ощущаться.

Лучше сейчас, чем в плей-офф

Кто-то сомневается, что французы выйдут из группы? Дешам мог бы привезти в Германию 5 составов, которые бы почти одинаково успешно боролись за плей-офф. Глубина обоймы позволяет компенсировать потерю лидера – даже при том, что не полноценно, это лишь сократит разрыв в уровне между «синими» и остальными, а не нивелирует его.

Франция – до сих пор фаворит квартета D. Над Австрией уже одержали победу, из оставшихся хоть какое-то сопротивление могут навязать лишь голландцы – но даже между ними разница в уровне очевидна, что французы продемонстрировали в ходе отбора. С Польшей подопечные Дидье Дешама могут помешать только сами себе.

А потому, отчасти даже хорошо, что такой инцидент – неприятный и всегда несвоевременный – пришёлся на старт Евро, а не его решающие матчи. Групповой этап французы способны пройти с запасом, на классе. А вот в играх на вылет нужно будет задействовать все резервы. И как раз там – по мере приближения к финалу – присутствие Мбаппе будет всё важнее, а его потеря – всё критичнее.

ОфициальноВлашич покинет Евро
Вчера, 12:55
Мбаппе выбыл на 15 дней
Вчера, 12:06
Мбаппе избежит операции
Вчера, 09:34
Мбаппе сломал нос. Игрок будет прооперирован в Дюссельдорфе
Вчера, 01:23
Гризманн врезался в рекламный щит, а Мбаппе разбил нос в матче с Австрией
Вчера, 00:11
Полузащитник Сербии Костич получил травму в матче против Англии
16 июня
Сортировать
Все комментарии
jv2hby87pa25
jv2hby87pa25
вчера в 20:15
Потеря конечно, но у франции есть кому играть и забивать
sdhtf86qsgkx
sdhtf86qsgkx
вчера в 20:14
И без Мбаппе сыграют французы!!!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:26
Это называется - "кровь из носу победа была нужна".
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:27
Показалось, что Килиан сейчас никакущий
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:17, ред.
Выскажу может быть крамольную мысль , но мне кажется что потеря Мбаппе может пойти трехцветным на пользу!Киллиан несомненный лидер!По игре по статусу и цене и это могло в чем то закрепощать партнеров!Типа если что ,то Киллиан все решит! Я думаю Дешам способен донести до игроков , что ничего не потеряно и они могут завоевать трофей! Благо что в атаке есть кому заменить Мбапе!Благо выбор богатый: Оливье Жиру, Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Антуан Гризманн. Для Жиру с Гризманном этот турнир может стать последним и в настрое не будет недостатка! Ну а мастерства у всей сборной навалом!
Futurista
Futurista
вчера в 14:45
Добыли 3 очка, но получили в нос...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 