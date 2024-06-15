Албания забила самый быстрый гол в истории Евро

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вчера, 22:07

Гол Албании в матче с Италией стал самым быстрым в истории Евро.

Нападающий поразил ворота итальянцев уже на 21-й секунде.

Предыдущий рекордный гол принадлежал экс-нападающему сборной России в матче с Грецией на Евро-2004 (67 секунд).