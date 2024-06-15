Албания забила самый быстрый гол в истории Евро

Гол Албании в матче с Италией стал самым быстрым в истории Евро.
Нападающий Надим Байрами поразил ворота итальянцев уже на 21-й секунде.
Предыдущий рекордный гол принадлежал экс-нападающему сборной России Дмитрию Кириченко в матче с Грецией на Евро-2004 (67 секунд).
немцы самый крупный разгром.
испанцы впервые за полторы сотни матчей уступили во владении.
самый быстрый гол.
Ямаль как самый молодой игрок с результативным действием.
и это только два дня турнира.
п.с.
самый быстрый предыдущий гол (Кириченко) был забит в ворота будущего победителя турнира, грекам.
))) Италия защитит титул чемпиона?
немцы самый крупный разгром.
испанцы впервые за полторы сотни матчей уступили во владении.
самый быстрый гол.
Ямаль как самый молодой игрок с результативным действием.
и это только два дня турнира.
п.с.
самый быстрый предыдущий гол (Кириченко) был забит в ворота будущего победителя турнира, грекам.
))) Италия защитит титул чемпиона?
И Россия : Греция...
И Россия : Греция...