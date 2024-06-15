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Албания забила самый быстрый гол в истории Евро

вчера, 22:07

Гол Албании в матче с Италией стал самым быстрым в истории Евро.

Нападающий Надим Байрами поразил ворота итальянцев уже на 21-й секунде.

Предыдущий рекордный гол принадлежал экс-нападающему сборной России Дмитрию Кириченко в матче с Грецией на Евро-2004 (67 секунд).

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:47
однако матчи на Евро падение и установление рекордов.
немцы самый крупный разгром.
испанцы впервые за полторы сотни матчей уступили во владении.
самый быстрый гол.
Ямаль как самый молодой игрок с результативным действием.
и это только два дня турнира.
п.с.
самый быстрый предыдущий гол (Кириченко) был забит в ворота будущего победителя турнира, грекам.
))) Италия защитит титул чемпиона?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:23
Забили и заставили Италию нервничать
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:18
Совместный гол Италии и Албании
Max Grain
Max Grain ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:08
Спасибо, исправили
qwpe5c96zag7
qwpe5c96zag7
вчера в 22:58
Шальной гол, но пока исторический.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:47
Албания...
И Россия : Греция...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:35
Мощный выстрел был от Байрами
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:15
уже вошли в историю мирового футбола))
d4g9sfp3rh5d
d4g9sfp3rh5d
вчера в 22:14
Хоть здесь запомнится сборная из Албании
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