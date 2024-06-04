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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе: «В начале сезона боссы ПСЖ сказали мне, что я не буду играть»

вчера, 22:30

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что руководство ПСЖ угрожало ему, что он не выйдет на поле в сезоне 2023/24.

Боссы ПСЖ в начале сезона сказали мне в лицо, что я не буду больше играть. Луиш Кампуш и Луис Энрике спасли меня.

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Все комментарии
Александр Векшин
Александр Векшин ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:05
...а что будем делать с каталонскими репликами на ветке ,смотри как разошлись, теперь они все что Роне не до пели Мбаппе достанется! А по мне зависть лютая, хала Мадрид!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 06:17
Потекло г...о по трубам...
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 02:04
Теперь насильно заставляют играть за Реал.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:11
За такие угрозы можно с ними судиться, если есть доказательства.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 00:20, ред.
Звездун идет по стопам своего кумира) Повезло Реалу с приобретением
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:17
Это ещё цветочки.. Теперь "претензии" Месси к боссам ПСЖ, что не дали показать несчастный КМ на Парк де Пренс покажутся детскими шалостями по сравнению с тем, что ещё озвучит черепаха.. Пересу скоро приготовится.. 🤥.. А-ха-ха-ха..🤭🙆😀🐢☝️
mphuZ
mphuZ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 00:15
О клубе он ничего не говорил.

Если стирает записи в шапке профиля соцсетей - значит того требуют спонсоры. Пора уже привыкнуть, что "звёзды" сидят в соцсетях не для фана, а для рекламы и продвижения себя.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:54, ред.
Простой "крестьянский " парень, которому повезло быть футболистом экстра-уровня. Поэтому и говорит всё, о чём думает. Без прикрас, без затей, ничего не скрывая, как говорится - "от всей души". Вспомните, как он ведёт себя на поле, и тогда, может быть, согласитесь со мной.
ABir
ABir
вчера в 23:29
Хотели сохранить товарный вид перед продажей в Реал
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:02
В соцсетях уже стер всё, что связано с ПСЖ, хотя клялся, что клуб навсегда в его сердце, а теперь еще грязью поливает. Ок, с президентом не сложились отношения, ну скажи пару слов о нем, зачем весь клуб с грязью смешивать? И за это чудо Реал боролся.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
Мбаппе на самом деле подставил этими словами и Энрике и Кампуша.
Он хоть головой думает, когда это публично озвучивает?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
обычная практика новичков королевского клуба.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:54
Так вот оно , что Килю оказывается притесняли и третировали в ПСЖ, как же он выдержал всё это бедолага?)
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:50
Началось ! Щас будет г-но лить
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:40
О, ну он теперь обязан на целую книгу наговорить.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:38
Жертву из себя теперь строит....
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:31
Черепахин сейчас будет страсти выкладывать...
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