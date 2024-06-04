Мбаппе: «В начале сезона боссы ПСЖ сказали мне, что я не буду играть»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что руководство ПСЖ угрожало ему, что он не выйдет на поле в сезоне 2023/24.
Боссы ПСЖ в начале сезона сказали мне в лицо, что я не буду больше играть. Луиш Кампуш и Луис Энрике спасли меня.
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, что руководство ПСЖ угрожало ему, что он не выйдет на поле в сезоне 2023/24.
Боссы ПСЖ в начале сезона сказали мне в лицо, что я не буду больше играть. Луиш Кампуш и Луис Энрике спасли меня.
Если стирает записи в шапке профиля соцсетей - значит того требуют спонсоры. Пора уже привыкнуть, что "звёзды" сидят в соцсетях не для фана, а для рекламы и продвижения себя.
Если стирает записи в шапке профиля соцсетей - значит того требуют спонсоры. Пора уже привыкнуть, что "звёзды" сидят в соцсетях не для фана, а для рекламы и продвижения себя.
Он хоть головой думает, когда это публично озвучивает?
Он хоть головой думает, когда это публично озвучивает?