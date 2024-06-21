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«Челси» и «Бавария» проявляют интерес к нападающему «Барселоны»

вчера, 15:29

«Челси» и «Бавария» изучают возможность приобретения нападающего «Барселоны» и сборной Испании до 19 лет Марка Гиу. Сообщается, что игрока можно выкупить за 6 миллионов евро. Однако в «Барселоне» хотят сохранить Гиу и готовы предложить ему новый контракт.

18-летний форвард является воспитанником каталонцев. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2025 года. В прошедшем сезоне испанец сыграл 7 матчей во всех турнирах и отметился 2 голами. Портал Transfermarkt оценивает Гиу в 7,5 миллионов евро.

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Все комментарии
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 15:33
Марк пока что игрок Барсы.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:33
Не надо ему в эти клубы
Гость
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