Агент Миранчука о переговорах с «Локо»: «Это не продление, а покупка»

Футбольный агент , представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России , высказался на тему переговоров с «красно-зелёными».

Переговоры? Если что-то будет, то это будет очень дорого. Потому что это не продление игрока, а покупка. У нас есть определённые пожелания и условия. Поговорим с клубом, доведём их позицию до игрока, а дальше будем решать.