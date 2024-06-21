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Агент Миранчука о переговорах с «Локо»: «Это не продление, а покупка»

вчера, 14:43

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Антона Миранчука, высказался на тему переговоров с «красно-зелёными».

Переговоры? Если что-то будет, то это будет очень дорого. Потому что это не продление игрока, а покупка. У нас есть определённые пожелания и условия. Поговорим с клубом, доведём их позицию до игрока, а дальше будем решать.

Ранее сообщалось, что Миранчук скоро пройдёт медосмотр для «Локомотива».

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Все комментарии
Naherger
Naherger
вчера в 23:34
Да шлите их обоих! Нахера вам это днище? Играет 1 матч,потом 6-7 стоит.езе и условия какие то ставить пытается
Vitamishka
Vitamishka
вчера в 20:40
Бестолковый менеджмент.
Радмир Шарипов
Радмир Шарипов
вчера в 17:25
ВЫКИНУТЬ ТАКОГО АГЕНТА В ПОМОЙКУ!!!!
Сп62
Сп62
вчера в 16:48
Возможно, у агента запросы не совсем скромные.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:01
Молодец агент выкрутился!!!
До этого говорил, что продлять контрак не будут и Антона в Локо не будет, а теперь это звучит как покупка.
Можно как хочешь называть, тем более как именно тебе угодно, но мне как болельщику Локо хочется, что бы Антон заключил новый контракт и радовал нас своей игрой.
Миранчуки это Локо и представить их в другой российской команде я не могу.
adekvat
adekvat
вчера в 14:58
Дотянули, у локо походу с финансами проблемы. Не берегут нормальных игроков.
Гость
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