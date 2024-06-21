Агент Миранчука о переговорах с «Локо»: «Это не продление, а покупка»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Антона Миранчука, высказался на тему переговоров с «красно-зелёными».
Переговоры? Если что-то будет, то это будет очень дорого. Потому что это не продление игрока, а покупка. У нас есть определённые пожелания и условия. Поговорим с клубом, доведём их позицию до игрока, а дальше будем решать.
Ранее сообщалось, что Миранчук скоро пройдёт медосмотр для «Локомотива».
До этого говорил, что продлять контрак не будут и Антона в Локо не будет, а теперь это звучит как покупка.
Можно как хочешь называть, тем более как именно тебе угодно, но мне как болельщику Локо хочется, что бы Антон заключил новый контракт и радовал нас своей игрой.
Миранчуки это Локо и представить их в другой российской команде я не могу.
До этого говорил, что продлять контрак не будут и Антона в Локо не будет, а теперь это звучит как покупка.
Можно как хочешь называть, тем более как именно тебе угодно, но мне как болельщику Локо хочется, что бы Антон заключил новый контракт и радовал нас своей игрой.
Миранчуки это Локо и представить их в другой российской команде я не могу.