Юный фанат выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с Роналду

Маленький болельщик выбежал на поле во время матча группового этапа Евро-2024 между Португалией и Турцией, чтобы сфотографироваться с Криштиану Роналду.
Юный фанат пробежал мимо четырёх стюардов под аплодисменты стадиона, а КриРо не отказал в фото.
|Турция0 : 3Португалия
|Матч завершен
Маленький болельщик выбежал на поле во время матча группового этапа Евро-2024 между Португалией и Турцией, чтобы сфотографироваться с Криштиану Роналду.
Юный фанат пробежал мимо четырёх стюардов под аплодисменты стадиона, а КриРо не отказал в фото.