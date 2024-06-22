Юный фанат выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с Роналду

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вчера, 21:03

Маленький болельщик выбежал на поле во время матча группового этапа Евро-2024 между Португалией и Турцией, чтобы сфотографироваться с .

Юный фанат пробежал мимо четырёх стюардов под аплодисменты стадиона, а КриРо не отказал в фото.