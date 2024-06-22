Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыЕвро-2024

Юный фанат выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с Роналду

вчера, 21:03
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 3Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Маленький болельщик выбежал на поле во время матча группового этапа Евро-2024 между Португалией и Турцией, чтобы сфотографироваться с Криштиану Роналду.

Юный фанат пробежал мимо четырёх стюардов под аплодисменты стадиона, а КриРо не отказал в фото.

Юный фанат выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с Роналду

Юный фанат выбежал на поле, чтобы сфотографироваться с Роналду

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Полицейский ударил болельщика в лицо перед матчем Польша — Австрия
Вчера, 20:08 Фото
ОфициальноСтало известно, когда поступят в продажу билеты на Суперкубок России
21 июня
ОфициальноФутбольная федерация Косова пожаловалась в УЕФА на поведение сербов
21 июня
В УЕФА не смогли объяснить недопуск фанатов с флагами РФ на матч Евро
21 июня
Николич обратился к болельщикам ЦСКА
21 июня
Фанатов привлекла реакция экс-игрока сборной Англии на ничью с Данией
20 июня Фото
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:24
Эт канеш возмутительно!
Надо было "дайверу" набить пацану морду, потом заломить одну из конечностей... и отвести к стражам порядка!
Ев17
Ев17
вчера в 23:03
Мбаппе тоже в детстве с Роналду фотографировался
Capral
Capral
вчера в 21:53
Интересно, а, пистон- тоже любит детей, или только своих?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:49
Молодец Рон что не отказал мальчику в фото,для него это память на всю жизнь!! А гном бы в такой ситуаций испугался и побежал к своему охранику с криками "спасити помагити"😱. Роналду это настоящий народный кумир👍 а гном продукт маркетинга и ФИФА 👎 но как бы чиновники его не пропихивали во все возможные рейтинги и дарили 100500 левых наград но людей не обманеш, они все равно за Рона!! 👏 👏 👏
gnw3ar5dh9c8
gnw3ar5dh9c8
вчера в 21:26
Теперь юный болельщик войдет в историю.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:24
Теперь Дайвер войдёт в историю как первый игрок, сфотографировавшейся во время матча. На очереди раздача автографов...
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:21
Это конечно очень мило (аж слеза наворачивается) , но так быть не должно и надо всячески пресекать подобные моменты . Ведь это нарушает целостность игры сбивается темп и ритм матча . И в конечном итоге сказывается и на игроках, да и на болельщиках которые наблюдают за игрой...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:12
Хах 4 Стюарта бесполезных))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 