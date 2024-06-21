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Футбольная федерация Косова пожаловалась в УЕФА на поведение сербов

вчера, 14:33
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 1Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Футбольная федерация Косова подала очередную жалобу в УЕФА, сообщив о поведении сербских болельщиков с националистической и расистской риторикой во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 со Словенией (1:1).

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил от работы на турнире косовского журналиста Арлинда Саку за провокационный жест в адрес болельщиков из Сербии. Генеральный секретарь Футбольного союза Сербии Йован Шурбатович в свою очередь заявил, что организация потребует наказать федерации Албании и Хорватии за поведение фанатов во время очной встречи.

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