Бразилия не смогла победить Коста-Рику в 1-м туре Кубка Америки

1719294632

вчера, 08:50

Сборная Бразилии не смогла одержать победу в 1-м туре Кубка Америки. «Пентакампеоны» сыграли вничью с Коста-Рикой 0:0.

Во 2-м туре бразильцев ждет игра с Парагваем. Коста-Рика сразится с Колумбией.