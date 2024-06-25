Бразилия не смогла победить Коста-Рику в 1-м туре Кубка Америки

Сборная Бразилии не смогла одержать победу в 1-м туре Кубка Америки. «Пентакампеоны» сыграли вничью с Коста-Рикой 0:0.
Во 2-м туре бразильцев ждет игра с Парагваем. Коста-Рика сразится с Колумбией.
|Бразилия0 : 0Коста-Рика
|Матч завершен
Сборная Бразилии не смогла одержать победу в 1-м туре Кубка Америки. «Пентакампеоны» сыграли вничью с Коста-Рикой 0:0.
Во 2-м туре бразильцев ждет игра с Парагваем. Коста-Рика сразится с Колумбией.
Даже не тем, что бразы не забили, а тем, что они за полтора часа почти ничего существенного для этого не создали, хотя много владели мячом.
Но самое главное- "кудесники" продемонстрировали потрясающе низкий
технический уровень, какового обычно не увидишь в их практике.
Некоторые уважаемые граждане, включая Винисиуса, Родриго, Пакету
и Рафинью, будто впервые на поле вышли.
При исполнении угловых, прочих стандартов и кроссов в штрафную люди через раз не могли поднять мяч- это что за Бразилия такая?))
Много было и других невынужденных ошибок.
С такой игрой бразам, вместо контролируемого шлифования командных
взаимодействий и достижения пика формы к плей-офф, придётся в состоянии
"как есть" отчаянного бороться за выход из группы, причём не факт, что этот выход состоится..
Даже не тем, что бразы не забили, а тем, что они за полтора часа почти ничего существенного для этого не создали, хотя много владели мячом.
Но самое главное- "кудесники" продемонстрировали потрясающе низкий
технический уровень, какового обычно не увидишь в их практике.
Некоторые уважаемые граждане, включая Винисиуса, Родриго, Пакету
и Рафинью, будто впервые на поле вышли.
При исполнении угловых, прочих стандартов и кроссов в штрафную люди через раз не могли поднять мяч- это что за Бразилия такая?))
Много было и других невынужденных ошибок.
С такой игрой бразам, вместо контролируемого шлифования командных
взаимодействий и достижения пика формы к плей-офф, придётся в состоянии
"как есть" отчаянного бороться за выход из группы, причём не факт, что этот выход состоится..