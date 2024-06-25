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Бразилия не смогла победить Коста-Рику в 1-м туре Кубка Америки

вчера, 08:50
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 0Логотип футбольный клуб Коста-РикаКоста-РикаМатч завершен

Сборная Бразилии не смогла одержать победу в 1-м туре Кубка Америки. «Пентакампеоны» сыграли вничью с Коста-Рикой 0:0.

Во 2-м туре бразильцев ждет игра с Парагваем. Коста-Рика сразится с Колумбией.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:50
Все плывет, что то всплывает, снова скандалы.
"Нет никаких оправданий"- сказал Винисиус и начал оправдываться.
Качество и цвет газона его раздражало. что не получится показать свой лучший футбол.
Во всем виноват ку-клукс-клановцы.
уже после первой игры ноюет.
Этому газон мешает, Модрич на 8 добавленных минут жалуется.
Подождем, что скажет Беллангем?!
еще немного, и потребует перенести ЧМ 2026 в Испанию....в США ему не хватаем королевский админресурс.
и на Копа Америки своим трудом победы добывать надо.
Доривал и его команда просто откатилась к позиционному нападению,
где пятеро атакующих игроков просто занимают свой сектор и ждут мяча.
пишут, что 11 из 14 стадионов Копы это чисто амфутовские арены. Что это значит? Длина и ширина поля меньше ровно на 5 метров.
Играть широко на узком поле не самая умная идея, но мы не советчики Доривалу.
Тут Смородская бы пригодилась.
Селесао много хороших атак провела.
и по ударам просто перестреляла Костариканцев.
Но все как то коряво, разные люди в Селесао и Мадриде.
Винисиус по обводку идет в 2 раза реже и момент порет в 2 раза чаще.
Эндрик ноль. Пакета больше думает о дисква который ему грозит.
Ппонятно, что все "танцуют на костях") мне в принципе игра в целом понравилась, Да неидеально, но и не везло сильно.
С автобусами играть всем сложно, а тут тупо еще не фартило
Хорошо что Алиссон спас команду от поражения.
Герой матч - Секейра, кипер Коста Рики.
хорошо что с действующими чемпионами мира они по сетке раньше финала не встретятся))) успеют подтянутся и сыграться.
Игроки Бразилии много старались, но когда нет заготовленных комбинаций
( в том числе против автобусов) - это тренерская проблема.
Нужен европеец, ставящий комбинационный футбол, именно для этой сборной.
Ни Анчелотти, ни Моуриньо не годятся.
Может быть из Марселя забрать Де Дзерби?! )))
vitya_7474
vitya_7474 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 11:53
Мартышка только в сливочном может играть а в .Сборной он полный нуль.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:58
Шикарный матч провели пентакампеоны, полностью контролировали игру, создалу очень много опасных моментов, но куда шикарнее был вратарь костариканцев Секейра! Он просто был в ударе, тащил и от чужих, и от своих (спас от автогола)!!! Бразильцы конечно же потеряли важные очки, но играли они великолепно!
амурец
амурец
вчера в 10:18
Да уж, а Вини подпортил себе рейтинг на ЗМ
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:03
Сплошное разочарование от игры сборной Бразилии.
баск
баск
вчера в 10:01
Бразилия неприятно удивила.
Даже не тем, что бразы не забили, а тем, что они за полтора часа почти ничего существенного для этого не создали, хотя много владели мячом.

Но самое главное- "кудесники" продемонстрировали потрясающе низкий
технический уровень, какового обычно не увидишь в их практике.
Некоторые уважаемые граждане, включая Винисиуса, Родриго, Пакету
и Рафинью, будто впервые на поле вышли.

При исполнении угловых, прочих стандартов и кроссов в штрафную люди через раз не могли поднять мяч- это что за Бразилия такая?))
Много было и других невынужденных ошибок.

С такой игрой бразам, вместо контролируемого шлифования командных
взаимодействий и достижения пика формы к плей-офф, придётся в состоянии
"как есть" отчаянного бороться за выход из группы, причём не факт, что этот выход состоится..
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 10:00, ред.
Походу Вини и Бирмингем решили "посоревноваться" - кто же из них быстрее уступит ЗМ Месси.. Бразильский танцор : 0 ударов, 0 обводок из 6.. Худший игрок матча.. На ЧЕ лучшие пока мистер "автогол" и Мамардашвили.. Всё идёт по плану .. Дежавю-21 уже ближе.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂☝️
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:47
Зазвездились слишком многие бразильские футболисты ,вот и получили по носу !
bs4k2hfhrpcn
bs4k2hfhrpcn
вчера в 09:19
Ещё бы теперь Парагвай не обыграть - вот это будет интрига!
Elliada_
Elliada_
вчера в 09:16
Вот об этом говорил Роналдиньо. Сплошное разочарование. Ну и где же главный претендент на ЗМ? Что он сделал в матче? Распиаренный бегунок вне Реала середняк.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:14
Последнее время тренера сб Бразилии боятся дать больше игрового времени молодым талантам. Больше доверяют ветеранам которые нечего не добились за эти 10-15 лет...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:01
Молодцы костариканцы, преподнесли настоящую сенсацию. От Бразилии осталось только громкое имя. Аргентина должна забирать вторую Копу!
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