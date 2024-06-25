Колумбия обыграла Парагвай в матче Кубка Америки

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вчера, 08:55

В матче 1-го тура Кубка Америки сборная Колумбии обыграла Парагвай 2:1.

Даниэль Муньос и Джефферсон Лерма забили на 32-й и 42-й минуте соответственно, обеспечив колумбийцам преимущество 2:0. На 69-й минуте Парагвай отыграл один мяч усилиями Хулио Энсисо.

Во втором тайме в составе Колумбии на поле появились игроки «Краснодара» Кевин Кастаньо и Джон Кордоба. У парагвайцев все 90 минут отыграл центрбек «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

В другом матче группы Бразилия и Коста-Рика поделили очки.