Колумбия обыграла Парагвай в матче Кубка Америки

В матче 1-го тура Кубка Америки сборная Колумбии обыграла Парагвай 2:1.
Даниэль Муньос и Джефферсон Лерма забили на 32-й и 42-й минуте соответственно, обеспечив колумбийцам преимущество 2:0. На 69-й минуте Парагвай отыграл один мяч усилиями Хулио Энсисо.
Во втором тайме в составе Колумбии на поле появились игроки «Краснодара» Кевин Кастаньо и Джон Кордоба. У парагвайцев все 90 минут отыграл центрбек «Динамо» Фабиан Бальбуэна.
В другом матче группы Бразилия и Коста-Рика поделили очки.
Правда, первые двое оставались на лавке, а Кастаньо вышел на замену лишь на 92'. Но всё-таки..)
Парагвайцам не повезло.
Аргентинская судейская бригада была заметно предвзята, ну или просто ошибалась в пользу Колумбии, особенно с офсайдами.
А колумбийские болельщики, заразы, как только началось компенсированное время (6 мин), аккуратно забили плотным дымом файеров всю половину поля Колумбии, а ведь Парагвай в концовке атаковал..
Стоило бы прервать игру на несколько минут и дождаться рассеивания этого добра, но судейкам явная проблема оказалось по барабану, они продолжали матч..
Правда, первые двое оставались на лавке, а Кастаньо вышел на замену лишь на 92'. Но всё-таки..)
Парагвайцам не повезло.
Аргентинская судейская бригада была заметно предвзята, ну или просто ошибалась в пользу Колумбии, особенно с офсайдами.
А колумбийские болельщики, заразы, как только началось компенсированное время (6 мин), аккуратно забили плотным дымом файеров всю половину поля Колумбии, а ведь Парагвай в концовке атаковал..
Стоило бы прервать игру на несколько минут и дождаться рассеивания этого добра, но судейкам явная проблема оказалось по барабану, они продолжали матч..