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Колумбия обыграла Парагвай в матче Кубка Америки

вчера, 08:55
КолумбияЛоготип футбольный клуб Колумбия2 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

В матче 1-го тура Кубка Америки сборная Колумбии обыграла Парагвай 2:1.

Даниэль Муньос и Джефферсон Лерма забили на 32-й и 42-й минуте соответственно, обеспечив колумбийцам преимущество 2:0. На 69-й минуте Парагвай отыграл один мяч усилиями Хулио Энсисо.

Во втором тайме в составе Колумбии на поле появились игроки «Краснодара» Кевин Кастаньо и Джон Кордоба. У парагвайцев все 90 минут отыграл центрбек «Динамо» Фабиан Бальбуэна.

В другом матче группы Бразилия и Коста-Рика поделили очки.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 09:52, ред.
Тут вообще обосновалась целая толпа РПЛовцев- Карраскаль, Алонсо, Кастаньо, Кордоба и Бальбуэна.
Правда, первые двое оставались на лавке, а Кастаньо вышел на замену лишь на 92'. Но всё-таки..)

Парагвайцам не повезло.
Аргентинская судейская бригада была заметно предвзята, ну или просто ошибалась в пользу Колумбии, особенно с офсайдами.

А колумбийские болельщики, заразы, как только началось компенсированное время (6 мин), аккуратно забили плотным дымом файеров всю половину поля Колумбии, а ведь Парагвай в концовке атаковал..

Стоило бы прервать игру на несколько минут и дождаться рассеивания этого добра, но судейкам явная проблема оказалось по барабану, они продолжали матч..
t8stm3efx68p
t8stm3efx68p
вчера в 09:17
И тут Краснодар сильнее Динамо.
Гость
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