Эусебио Ди Франческо — новый главный тренер «Венеции»

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вчера, 18:42

стал новым главным тренером «Венеции».

Соглашение рулевого с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Ранее в команде работал , который перешел в «Торино».

«Венеция» сыграет в новом сезоне Серии А.