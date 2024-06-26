Эусебио Ди Франческо — новый главный тренер «Венеции»

Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером «Венеции».
Соглашение рулевого с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Ранее в команде работал Паоло Ваноли, который перешел в «Торино».
«Венеция» сыграет в новом сезоне Серии А.
Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером «Венеции».
Соглашение рулевого с клубом рассчитано до лета 2026 года.
Ранее в команде работал Паоло Ваноли, который перешел в «Торино».
«Венеция» сыграет в новом сезоне Серии А.
Сассуоло как тренер он был хорош в свое время.
Сассуоло как тренер он был хорош в свое время.