Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2024/2025

Эусебио Ди Франческо — новый главный тренер «Венеции»

вчера, 18:42

Эусебио Ди Франческо стал новым главным тренером «Венеции».

Соглашение рулевого с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Ранее в команде работал Паоло Ваноли, который перешел в «Торино».

«Венеция» сыграет в новом сезоне Серии А.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЭкс-помощник Хиддинка в сборной России Бородюк получил должность в «Локо»
Вчера, 14:36
ОфициальноШтаб Лички в «Динамо» пополнил испанский специалист
Вчера, 13:29
Официально«Гавр», за который выступает Кузяев, объявил об отставке главного тренера
25 июня
Официально«Марсель» достиг соглашения с Де Дзерби о назначении главным тренером
25 июня
ОфициальноСмольников будет работать в спортивном департаменте «Урала»
23 июня
ОфициальноБывший вратарь «Ньюкасла» возглавил клуб из английской нон-лиги
22 июня
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:36
при Ди Франческо Венеция будет играть в атакующий футбол.
Сассуоло как тренер он был хорош в свое время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:35
Ну с этого может и 6удет толк...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 