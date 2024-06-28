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Стали известны финансовые детали сделки по трансферу Соболева

вчера, 18:31

«Спартак» готов продать нападающего Александра Соболева.

По данным источника, для «Зенита» Соболев не является приоритетным вариантом для усиления атаки, а идёт только на третьем-четвёртом месте в шорт-листе.

«Спартак» готов продать Соболева за 11 млн евро, но «Зенит» не собирается платить такие деньги. Кроме того, зарплата форварда в «Зените» не должна быть больше чем 2,5 млн евро в год.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Zenit 1980 (раскрыть)
сегодня в 13:49
Да бросьте, и не делайте вид, что вы ничего не понимаете. В Грозном случился такой договорняк, что обе команды судить надо. Зенит, который в прошлом сезоне дышал через раз и хромал на обе ноги, вдруг, громит, традиционно очень неудобного соперника, да еще и Кассьерра забивает пять мячей и становится лучшим бомбардиром первенства. Ну кто поверит в эту небылицу?)))

Что касается того, кто лучше- Соболев или Кассьерра. Зенитовец- техничнее, безусловно, но очень ограниченный форвард, в то время, как Соболев- способен играть на любом фланге и в центре, а также отходить в поисках мяча, чего Кассьерра делать не умеет. Ну и физически Соболь крепче и выносливее.

В этом случае многое зависит от тренера, а кто руководил два года Спартаком- говорить не приходится...
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 13:34, ред.
Конечно же Кассьера лучше. И Соболева, и того же Сергеева. Уже хотя бы тем, что в завершении умеет обыгрывать вратаря и забивать, а не лупить не глядя на силу (как это делают оба упомянутые выше экс-форварды КС) , попадая в кипера в 8-ми из 10-ти случаев. Да и результаты гонки бомбардиров говорят сами за себя.
А насчет его купленного бомбардирства - просто нонсенс. Есть факты подтверждающие такое громкое заявление ?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:35
Окно трансфера Открыто - договорятся..
galem72
galem72
сегодня в 07:58
Спартаку нужно спихнуть Соболя как можно быстрее. Не важно куда, лишь бы выручить побольше денег с продажи. Наличие этого персонажа в атаке — тупиковое развитие! У него примитивный фут без скорости и мысли.
ATG
ATG
сегодня в 02:20
За него дадут максимум 3. При условии что 1,5 схавают или сожгут
ATG
ATG
сегодня в 02:18
11 Лямов за бревно ахахахаха это просто эпичная ржака
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 01:13, ред.
Везде и во всем в наше время , единственное, что действительно важно - это деньги. Вернее суммы получаемых денег. Все остальное, клятвы в верности, Спартак - Зенит - Динамо итд - навсегда в моем сердце, целование флагов, и прочее-прочее-прочее, всего лишь ни к чему не обязывающие но обязательные к показу для публики пункты формального протокола. Ç'est la vie.
Zenit 1980
Zenit 1980
сегодня в 01:01, ред.
Новость не молоко, за два дня не прокиснет )))
Изначально днем вчера на Спорт-Экспресс ...." Стали известны финансовые подробности ВОЗМОЖНОЙ сделки между «Спартаком» и «Зенитом» по Соболеву
«Спартак» рассматривает продажу 27-летнего форварда Александра Соболева, причем, по данным «СЭ», для «Зенита» это не приоритетный трансфер: сине-бело-голубые видят форварда в качестве только третьей-четвертой кандидатуры для усиления атаки.
Московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро. Однако сине-бело-голубые не готовы брать футболиста за такую цену. При этом ожидаемая зарплата Соболева у чемпионов России не должна превышать 2,5 миллиона евро в год. . "
Т.е. ни о какой решенной сделке и финансовых договоренностях речь не идет. Ключевое здесь - Спартак рассматривает продажу. Проще говоря СпаМ желает продать, и подороже.
Чуть ранее утром было еще смешнее, из серии анекдот от Карпа - " «Зенит» готов купить российского форварда московского «Спартака» Александра Соболева. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов.
По информации Карпова, клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за страйкера 20 миллионов евро. «Спартак» же не отдает дешевле 30-и миллионов: самому форварду в «Зените» предлагают 4-летний контракт с зарплатой €3,6 млн в год, сейчас он получает 2 млн за сезон в столичной команде.
Также инсайдер рассказал, что после предложения от сине-бело-голубых Соболев начал совсем плохо тренироваться и вести себя токсично по отношению ко всем в клубе. Форвард добивается перехода в другую команду.
Спортивный директор московской команды Томаш Амарал заявил, что футболист все еще является игроком красно-белых."
Ну в этом опусе назывались откровенно безумные цифры. СЭ подкорректировал до 11 лямов.
Межсезонье, скудость новостей реальных компенсируется резким увеличением популяции "уток". Все как обычно. )
Вряд ли Соболев действительно интересен Зениту и его желают видеть в клубе. Но это не точно. (
ЗЫ: Deja Vu. ))) Помню, с свое время ЦСКА запускал утку о продаже Игнашевича в Зенит. Были какие то проблемы ( якобы ) у Сергея в коллективе, и его хотели продать. А раз Зенит интересуется, то стоимость сразу же возрастает на порядок.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:00
Да за 3,5 ляма кто угодно забудет об амбициях . Дзюба свалил из-за лишних 500 тыс. ,а у Соболева перед глазами совсем другая цифра .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ hjlzuf (раскрыть)
сегодня в 00:56
А жаль ! Думал ,наконец-то ,избавимся от "баобаба " !
adekvat
adekvat ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:57
    Capral
    Capral
    вчера в 21:10, ред.
    А кто в Зените сейчас из нападающих лучше Соболева? Сергеев - примитивный позиционщик. Кассьерра- нестабильный игрок, хотя и техничный. Его купленное бомбардирство в расчет не беру. Клаудиньо - капризный индивидуалист. Как форвард Соболев точно не хуже всех перечисленных. Но 11 млн.,- это копейки. Тот же Тюкавин стоит 16млн., а за что???

    У Соболева, перед нападающими Зенита есть преимущество - он маневренный форвард, может сыграть на фланге и начать атаку, то есть её разогнать. Физически он сильнее и Кассьерры и Клаудиньо. Может сыграть под нападающими, великолепное чувство гола и выбор позиции!

    Другое дело, что в Спартаке не умеют торговаться, а торговаться есть за кого. Но я хотел бы видеть Соболя в Спартаке. В Зените его не представляю, и, честно сказать, попрежнему в этот переход не очень верю.

    Не понимаю руководство КБ, если действительно они решили его продать. А кто на место Соболева?! То есть Спартак и фактически, и практически остается без атаки. Как было сказано в советской классике: "Спартак без атаки- как брачная ночь без невесты"!!!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    вчера в 21:01
    Вот и доигрался эксгибиционист до состояния "шлака"...
    Гражданин России
    Гражданин России
    вчера в 20:47
    Спартаку нужно срочно избавляться от этого балласта. Прошлый сезон он полностью провалил. Как только с ним Спартак подписал контракт с зарплатой в 2млн. долларов, то он сразу же снизил к себе требования. А зачем? Зарплата ведь и так капает.
    Если Зенит купит этот неликвид даже за 8 млн, то это будет огромной удачей.
    derrik2000
    derrik2000
    вчера в 20:34
    Как так-то???
    Даже Зениту не интересен?
    А КОМУ интересен?
    Химкам?
    Я, например, начиная со 2-го сезона Соболева в Спартаке, его не рассматривал, как игрока, усилившего Спартак.
    Так...
    Приехал провинциал за баблом в Москву...
    minai
    minai
    вчера в 20:18
    Из за таких вещей футбол не интересен в принципе. За исключением, например, феномена Лестера.., но это всё-же, единичный случай.
    hjlzuf
    hjlzuf ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    вчера в 20:11
    «Спартак» готов продать Соболева за 11 млн евро, но «Зенит» не собирается платить такие деньги.
    О каких 12 речь?
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 20:10
    Переход Соболева в Зенит со спортивной точки зрения бесполезен для всех.
    Для Зенита это не будет усиление, ну что то типа Сергеева в запасе.
    Но тогда зачем он нужен Зениту?
    Тут мне кажется может сыграть ещё одно показательное действие, мол смотрите, что стоят признания любви к Спартаку, а стоят они деньги, а не искренняя любовь. Конечно руководство Зенита никогда не скажет это в открытую, но в кулуарах и на трибунах это будет звучать именно так.
    Зачем это надо Соболеву?
    Тут всё очень просто, он хочет стать чемпионом и здравый смысл подсказывает бежать из Спартака в Зенит. Тем более юбилей для питерцев должен быть яркий.
    Как бы не хорохорились бы в Спартаке, там понимают, что чемпионство придётся очень, очень долго, да и прошлое чемпионство в 2017 скорее всего было незапланированное чудо.
    Кто то может сказать, что Зенит ослабляет таким образом конкурентов, но они в это сами не верят.
    Ну какой Спартак конкурент Зениту, тем более с чехордой тренеров и такими игроками как Соболев.

    Других объяснений я просто не вижу.
    hjlzuf
    hjlzuf
    вчера в 20:10
    Для Зенита Соболев не является приоритетным вариантом для усиления атаки, а идёт только на третьем-четвёртом месте в шорт-листе.
    Этим сказано то, что Зенит не рассматривает покупку Соболева.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    вчера в 19:06
    12 лямов за Соболева ? Мы за эти деньги можем всю переднюю линию засадить такими же " деревьями ". )))) Флаг ему в руки и проклятья в зад !!!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:59
    Какие амбиции?
    Шестьсот рябчиков в день, включая и выходные, плюс бонусы)
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 18:44, ред.
    Соболев, зная, что он на 3-4 месте в шорт -листе соглашается идти в Зенит7 А куда делись амбиции. ? Не ожидал от него такого решения.
    g24gh2267qfn
    g24gh2267qfn
    вчера в 18:38
    Переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» может быть интересен с финансовой точки зрения.
    Гость
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