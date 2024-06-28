Стали известны финансовые детали сделки по трансферу Соболева

«Спартак» готов продать нападающего Александра Соболева.
По данным источника, для «Зенита» Соболев не является приоритетным вариантом для усиления атаки, а идёт только на третьем-четвёртом месте в шорт-листе.
«Спартак» готов продать Соболева за 11 млн евро, но «Зенит» не собирается платить такие деньги. Кроме того, зарплата форварда в «Зените» не должна быть больше чем 2,5 млн евро в год.
Этим сказано то, что Зенит не рассматривает покупку Соболева.
Этим сказано то, что Зенит не рассматривает покупку Соболева.
Для Зенита это не будет усиление, ну что то типа Сергеева в запасе.
Но тогда зачем он нужен Зениту?
Тут мне кажется может сыграть ещё одно показательное действие, мол смотрите, что стоят признания любви к Спартаку, а стоят они деньги, а не искренняя любовь. Конечно руководство Зенита никогда не скажет это в открытую, но в кулуарах и на трибунах это будет звучать именно так.
Зачем это надо Соболеву?
Тут всё очень просто, он хочет стать чемпионом и здравый смысл подсказывает бежать из Спартака в Зенит. Тем более юбилей для питерцев должен быть яркий.
Как бы не хорохорились бы в Спартаке, там понимают, что чемпионство придётся очень, очень долго, да и прошлое чемпионство в 2017 скорее всего было незапланированное чудо.
Кто то может сказать, что Зенит ослабляет таким образом конкурентов, но они в это сами не верят.
Ну какой Спартак конкурент Зениту, тем более с чехордой тренеров и такими игроками как Соболев.
Других объяснений я просто не вижу.
Для Зенита это не будет усиление, ну что то типа Сергеева в запасе.
Но тогда зачем он нужен Зениту?
Тут мне кажется может сыграть ещё одно показательное действие, мол смотрите, что стоят признания любви к Спартаку, а стоят они деньги, а не искренняя любовь. Конечно руководство Зенита никогда не скажет это в открытую, но в кулуарах и на трибунах это будет звучать именно так.
Зачем это надо Соболеву?
Тут всё очень просто, он хочет стать чемпионом и здравый смысл подсказывает бежать из Спартака в Зенит. Тем более юбилей для питерцев должен быть яркий.
Как бы не хорохорились бы в Спартаке, там понимают, что чемпионство придётся очень, очень долго, да и прошлое чемпионство в 2017 скорее всего было незапланированное чудо.
Кто то может сказать, что Зенит ослабляет таким образом конкурентов, но они в это сами не верят.
Ну какой Спартак конкурент Зениту, тем более с чехордой тренеров и такими игроками как Соболев.
Других объяснений я просто не вижу.
У Соболева, перед нападающими Зенита есть преимущество - он маневренный форвард, может сыграть на фланге и начать атаку, то есть её разогнать. Физически он сильнее и Кассьерры и Клаудиньо. Может сыграть под нападающими, великолепное чувство гола и выбор позиции!
Другое дело, что в Спартаке не умеют торговаться, а торговаться есть за кого. Но я хотел бы видеть Соболя в Спартаке. В Зените его не представляю, и, честно сказать, попрежнему в этот переход не очень верю.
Не понимаю руководство КБ, если действительно они решили его продать. А кто на место Соболева?! То есть Спартак и фактически, и практически остается без атаки. Как было сказано в советской классике: "Спартак без атаки- как брачная ночь без невесты"!!!
У Соболева, перед нападающими Зенита есть преимущество - он маневренный форвард, может сыграть на фланге и начать атаку, то есть её разогнать. Физически он сильнее и Кассьерры и Клаудиньо. Может сыграть под нападающими, великолепное чувство гола и выбор позиции!
Другое дело, что в Спартаке не умеют торговаться, а торговаться есть за кого. Но я хотел бы видеть Соболя в Спартаке. В Зените его не представляю, и, честно сказать, попрежнему в этот переход не очень верю.
Не понимаю руководство КБ, если действительно они решили его продать. А кто на место Соболева?! То есть Спартак и фактически, и практически остается без атаки. Как было сказано в советской классике: "Спартак без атаки- как брачная ночь без невесты"!!!