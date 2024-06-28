Стали известны финансовые детали сделки по трансферу Соболева

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вчера, 18:31

«Спартак» готов продать нападающего .

По данным источника, для «Зенита» Соболев не является приоритетным вариантом для усиления атаки, а идёт только на третьем-четвёртом месте в шорт-листе.

«Спартак» готов продать Соболева за 11 млн евро, но «Зенит» не собирается платить такие деньги. Кроме того, зарплата форварда в «Зените» не должна быть больше чем 2,5 млн евро в год.