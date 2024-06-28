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«Зенит» интересуется хавбеком «Торино» и сборной Сербии

вчера, 12:33

«Зенит» следит за полузащитником «Торино» и сборной Сербии Иваном Иличем.

Сообщается, что петербуржцы готовы отдать за игрока 25 миллионов евро, «быки» готовы продать футболиста. Решение будет зависеть от самого хавбека.

В 31 матче прошлого сезона Серии А Илич забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 15:09
Куда еще, Зенит к 100 летию клуба хочет 100 игроков иметь в составе?
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:17
Дык это реалии.. Чем можно заманить более или менее нормального лега?
1.Переплатив за него чтобы согласился клуб продать.
2. Думаю не менее важно, дать зрЯплату игроку, чтобы тот сидел в золотой клетке без сожаления
3. Ну и наверное комиссионные агенту или как там у них это происходит
Все это вызывает только сожаление. Не нужны нам леги и нужен лимит на них полностью.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:11
не стоит столько денег серб.
Зенит как обычно. на переплате заманивает игроков
Гость
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