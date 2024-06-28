«Зенит» интересуется хавбеком «Торино» и сборной Сербии

«Зенит» следит за полузащитником «Торино» и сборной Сербии Иваном Иличем.
Сообщается, что петербуржцы готовы отдать за игрока 25 миллионов евро, «быки» готовы продать футболиста. Решение будет зависеть от самого хавбека.
В 31 матче прошлого сезона Серии А Илич забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
1.Переплатив за него чтобы согласился клуб продать.
2. Думаю не менее важно, дать зрЯплату игроку, чтобы тот сидел в золотой клетке без сожаления
3. Ну и наверное комиссионные агенту или как там у них это происходит
Все это вызывает только сожаление. Не нужны нам леги и нужен лимит на них полностью.
1.Переплатив за него чтобы согласился клуб продать.
2. Думаю не менее важно, дать зрЯплату игроку, чтобы тот сидел в золотой клетке без сожаления
3. Ну и наверное комиссионные агенту или как там у них это происходит
Все это вызывает только сожаление. Не нужны нам леги и нужен лимит на них полностью.
Зенит как обычно. на переплате заманивает игроков
Зенит как обычно. на переплате заманивает игроков