«Зенит» интересуется хавбеком «Торино» и сборной Сербии

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вчера, 12:33

«Зенит» следит за полузащитником «Торино» и сборной Сербии Иваном Иличем.

Сообщается, что петербуржцы готовы отдать за игрока 25 миллионов евро, «быки» готовы продать футболиста. Решение будет зависеть от самого хавбека.

В 31 матче прошлого сезона Серии А Илич забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.