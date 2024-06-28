«Зенит» может купить Соболева за 12 миллионов евро

«Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер нападающего Александра Соболева.
Сообщается, что сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Петербуржцы не предлагали 20 млн.
В 34 матчах прошлого сезона игрок забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Зенит» претендует на сербского хавбека.
... что Соболев, на сегодняшний день- единственный форвард в Спартаке - Вот об этом пусть Спартак и думает, прежде чем пытаться втюхать его кому нибудь, подороже.
Даже Кассьерре, лучшего бомбардира- по блату устроили...- Кассьерре никто голы не приписывал, он их сам забивал.
Меня больше удивило ваше объяснение ситуации, что Зенит грабит. Спартак не знает как избавиться от игрока, а Зенит значит грабит. Если другой клуб покупает игрока, он усиляется. А Зенит покупает, значит грабит. Интересная тенденция.
... что Соболев, на сегодняшний день- единственный форвард в Спартаке - Вот об этом пусть Спартак и думает, прежде чем пытаться втюхать его кому нибудь, подороже.
Даже Кассьерре, лучшего бомбардира- по блату устроили...- Кассьерре никто голы не приписывал, он их сам забивал.
Меня больше удивило ваше объяснение ситуации, что Зенит грабит. Спартак не знает как избавиться от игрока, а Зенит значит грабит. Если другой клуб покупает игрока, он усиляется. А Зенит покупает, значит грабит. Интересная тенденция.