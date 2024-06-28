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«Зенит» может купить Соболева за 12 миллионов евро

вчера, 13:56

«Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер нападающего Александра Соболева.

Сообщается, что сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Петербуржцы не предлагали 20 млн.

В 34 матчах прошлого сезона игрок забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» претендует на сербского хавбека.

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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 01:49
Дыма без огня не бывает
Много раз говорил, он второй Дзюба
Надо втюхивать,но только по- дороже
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:53
Соболев Спартаку не нужен!
Коротко.
Когда он стал новоиспеченным спартаковцев лично на меня произвёл перспективное впечатление - цепкий, удар хлёсткий, есть техника, и головой и мозгами играет....
Но впоследствии с каждым матчем, всё больше и больше, стала просматриваться его неуравновешенность, которая переходила в его неуправляемость, в неумении держать себя в руках....
Пересмотрите игры Спартака с его участием, у меня "на памяти верные 2-3 игры, где по его вине Спартак терял очки...
В психологическом плане он абсолютно стал ненадёжным, а это для любой игры мина замедленного действия.
Надо его продавать.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:36
Я про "взять" или "не взять"...без разницы за деньги или бесплатно...пара "Дельфин" и "Невская русалка" или не пара)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:32, ред.
Про Дзюбу вообще не говорили....т.к. не покупали....
Как то утром открыли дверь...а там Дзюба...в футболке с надписью "Свободный агент"....ну как не взять...парень и вправду хотел научиться играть и титулов....

А тут...12 млн...при чём не рублей....что удивительно...
Бывает дорого ...но уместно.....
А тут и дорого...и не актуально...да и не особо и нужно....

Да и Зенит не благотворительная организация....чтоб усиливать Спартак избавив его от Соболева...
Capral
Capral
вчера в 22:22
Товарищ Морозов.

Если человек начинает агрессивно со мной разговаривать, естественно- это моментально вызывает обратную реакцию. К тому же, если ничего не путаю, в словах собеседника были неприкрытые насмешки в мой адрес, после чего я тоже ответил.
Capral
Capral
вчера в 22:18
Адам.

Если бы пять мячей Ахмату забил не Кассьерра, а ктонибудь другой- это было бы не так подозрительно, как то, что именно Кассьерра забил эти голы, который боролся с Тюкавиным за лучшего бомбардира. То что Амат был немотивирован в игре с Зенитом и уставшим- это понятно, здесь без вопросов. Вопрос в другом: почему Зенит, который до этой игры с трудом ноги передвигал, вдруг столько забил???
ZenCh1
ZenCh1
вчера в 22:12
Capral, ну сколько можно тыкать людям в стиле "я разбираюсь в футболе, а ты ещё не дорос"? Вы с себя начните, и научитесь уважительно относиться к людям. Вот такого количества оскорблений и мелочных унижений как от вас, не видел ни от кого на соккере
Зайниддин Зидан
Зайниддин Зидан
вчера в 21:47
Незнаю кому как но Соболев если уйдет то будет лучше Спартаку,он уже не тот что раньше,да и видно по нему,что мотивации нету в Спартаке. Нехочет играть за Спартак,тогда пусть идёт куда хочет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:36
Капралу,- Виктор,прикинь сколько сил надо отдать команде,чтобы выиграть 5 матчей подряд,чтобы не попасть в стыки.Ахмат сделал это.Так что матч с Зенитом ничего не решал,чего бензин сжигать,тем более команда была просто на пределе.Если нужна была бы 6 победа над уже Зенитом,то она случилась бы в Грозном.После того,как счет стал 1-2 в пользу Зенита,видел,какой мандраж был у питерцев,просто дожимай их и все,о 5 голох и речи не было бы.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 21:26
А в чем тут проблема,одни продают,другие покупают,да хо ть еще Промеса пусть заочно купят.Зенит после тяжелейщего сезона,так напуган был,что сейчас покупает все и вся,деньги есть шальные.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:40
Про Дзюбу тоже так говорили)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:06
Соболева можно купить в трёх случаях....
1.Лимит предусматривает на поле 11 паспортистов.
2.Соболев последний нападающий на Земле.
3.Случайно выяснилось что настоящая фамилия Соболева - Миллер.


....все остальные варианты несерьёзный и ненужный вброс...
Capral
Capral ответ lotsman (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:34
Объясняю ситуацию. Во-первых, с чего вы взяли, что Спартак хочет избавиться от Соболева?! Не думаю, что в руководстве Спартака сидят самоубийцы, не понимающие систуции. Что касается Лички, то, он, провел абсолютно пораженческий матч, в силу своей паталогической бездарности, о которой я не перестаю говорить!!! Он, прежде всего проиграл матч в Краснодаре, тем самым- подарив вам чемпионство!!! Ну а матч с Ростовом, в последнем туре, и вовсе шит белыми нитками. Сколько бы вы, или ваши болельщики не отрицали сомнительность игр в Грозном и с Ростовом, люди- не идиоты и всё прекрасно понимают.

На этом всё. Если позволите, немного отдохну...)))
Capral
Capral ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 17:54
    Capral
    Capral ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 17:46
    И снова ШЕДЕВР, Маэстро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И снова, как говорил незабвенный Г.Саркисьянц: "Чистая девятка"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дружище, ещё раз- Браво, Брависсимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    lotsman
    lotsman ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 17:46
    Ну заберите сейчас Соболя - А я сказал, что мы его забираем?! Я сказал, что это утка и он нам не нужен.
    ... что Соболев, на сегодняшний день- единственный форвард в Спартаке - Вот об этом пусть Спартак и думает, прежде чем пытаться втюхать его кому нибудь, подороже.
    Даже Кассьерре, лучшего бомбардира- по блату устроили...- Кассьерре никто голы не приписывал, он их сам забивал.
    Меня больше удивило ваше объяснение ситуации, что Зенит грабит. Спартак не знает как избавиться от игрока, а Зенит значит грабит. Если другой клуб покупает игрока, он усиляется. А Зенит покупает, значит грабит. Интересная тенденция.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 17:26
    Не пойму что там Миллер курит в этом году, сколько можно скупать, тем более таких деревяшек.
    Futurista
    Futurista ответ Zenit 1980 (раскрыть)
    вчера в 17:21
    Comentarios
    Comentarios
    вчера в 16:39
    Вот и посмотрим насколько Соболев спартач
    ZenCh1
    ZenCh1
    вчера в 16:38
    Capral
    Я разве где-то писал про количество голов? Как вам уже здесь кто-то отвечал - видели мы мощь этого грозного тандема. 7-1. Соболев с Промесом "разнесли" Зенит. Просто уничтожили. До сих пор боимся игр со Спартаком
    Zenit 1980
    Zenit 1980
    вчера в 16:32, ред.
    Покурил гугл на тему - "Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией." Похоже опять все дороги ведут к Карпову. Если так, то можно успокоится и расходиться по домам. "Кина" - Соболева в Зените не будет, к счастью. )))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 16:28, ред.
    А я хотел бы, что бы этот трансфер состоялся... ну чисто так поржать над Соболевым!!!
    Capral
    Capral
    вчера в 16:23
    Товарищ Морозов, он же ZenCh1!

    Специально для вас, объясняю ситуацию по поводу грозного тандема. Вы, судя по всему- абсолютно не владеете вопросом, когда насмехаетесь над словом "грозный тандем". Вы посмотрите историю советского футбола, кто составлял грозный тандем форвардов в киевском Динамо, Беланов-Заваров. Эти люди, за сезон, каждый, больше 7-8 мячей не забивали!!! В.Гуцаев, или тандем форвардов московского Динамо Гершкович-Казаченок, больше 7 мячей за сезон не забивали, каждый. Все перечисленные мной форварды- составляли грозную силу в атаке, но результативностью высокой- никогда не отличались!!!

    Поэтому, прежде, чем насмехаться над людьми, знающими и видившими футбол, больше вас, хорошо подумайте, стоили это делать...
    Митя Митин
    Митя Митин
    вчера в 16:14
    За хорошие деньги купят себе хорошую проблему,это Дзюба 2 !
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 16:04
    Пора уже привыкнуть к Зениту
    Zenit 1980
    Zenit 1980 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 16:03
    Сильно сомневаюсь в его ( "царя" ) адекватности. )
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 16:01
    Читаю комментарии и в очередной раз понимаю, что новости такого плана, как "Зенит может купить Спартаковского игрока" равны ситуации если бросить немного 77 на вентилятор.
    Capral
    Capral ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 15:54
    А мне, ваши доводы непонятны. Вроде и человек взрослый, а элементарных вещей не понимаете или делаете вид, что не понимаете. Ну заберите сейчас Соболя, и что будет?! Вы судите только по забитым мячам, и отчасти, с вами можно согласиться. Но, вы не понимаете, что Соболев, на сегодняшний день- единственный форвард в Спартаке, а это значит, что убрав его- команда, в атаке, окончательно посыпется!!! Кто забивал все решающие мячи Динамо?! Соболь!!! Кто обострял игру КБ в атаке?! Снова Соболь!!! У вас, в Зените- куча нападающих, и все они бестолку. Даже Кассьерре, лучшего бомбардира- по блату устроили...
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Константин Белых (раскрыть)
    вчера в 15:48
    Скорее всего Спартак пытается подороже продать, потому что на него не рассчитывают.
    Capral
    Capral
    вчера в 15:45
    Товарищ Морозов- деликатнее пожалуйста, деликатнее...
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