«Зенит» может купить Соболева за 12 миллионов евро

1719572212

вчера, 13:56

«Зенит» и «Спартак» обсуждают возможный трансфер нападающего .

Сообщается, что сумма трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Петербуржцы не предлагали 20 млн.

В 34 матчах прошлого сезона игрок забил 10 голов и отдал 9 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» претендует на сербского хавбека.