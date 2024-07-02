Роналду: «Этот Евро будет для меня последним»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что чемпионат Европы 2024 года станет последним в его карьере.
Конечно, этот Евро будет для меня последним. Но меня это не задевает, мной движет энтузиазм.
Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по максимуму ради этой футболки, независимо от того, скучаю по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно взять на себя ответственность.
ВАР, камеры, датчики определили чистоту всех моментов, как и тот момент, что Криш волосами не забил гол.
ВАР, камеры, датчики определили чистоту всех моментов, как и тот момент, что Криш волосами не забил гол.
Надеюсь гей-нарцисс и на ЧМ26 не поедет и Португалия заиграет по-другому.
Надеюсь гей-нарцисс и на ЧМ26 не поедет и Португалия заиграет по-другому.
Не дай бог выиграют при таком роне и игре - это удар по коллективизму всего мира будет. Ферги уже б давно обнул Рона бутсой по гелю
Не дай бог выиграют при таком роне и игре - это удар по коллективизму всего мира будет. Ферги уже б давно обнул Рона бутсой по гелю
Вторая новость. Месси в интервью рассказал, что не интересуется ЧЕ, но поддерживает Роналду, так как высоко ценит его игру ( в интернете есть видео этого интервью ). Одним словом, мужик.
Вторая новость. Месси в интервью рассказал, что не интересуется ЧЕ, но поддерживает Роналду, так как высоко ценит его игру ( в интернете есть видео этого интервью ). Одним словом, мужик.
Он для кассы всего лишь был нужен....
Он для кассы всего лишь был нужен....
Любишь сборную, отойди и дай молодым играть. Нужно уметь уходить, а не держаться за свою статистику.
Любишь сборную, отойди и дай молодым играть. Нужно уметь уходить, а не держаться за свою статистику.
Роналду это привлечение болельщиков и как следствие финансов.
Я даже думаю, что он слабо влияет на ситуацию со своим привлечением в сборную. Предположу, что инициатива исходит от футбольных функционеров.
Роналду это привлечение болельщиков и как следствие финансов.
Я даже думаю, что он слабо влияет на ситуацию со своим привлечением в сборную. Предположу, что инициатива исходит от футбольных функционеров.
Нужно завязывать Рону со своим эго.Дальше французы,будет ещё тяжелей.
Нужно завязывать Рону со своим эго.Дальше французы,будет ещё тяжелей.
Ни стыда. ни совести у товарища Роналду нет от слова совсем...
Гиря на Сборной Португалии!
А сопли? В психушку его, явно нервишки сдают...
Десять человек на поле и один вредитель - в ворота попасть не может, а мячи хватает.
Ни стыда. ни совести у товарища Роналду нет от слова совсем...
Гиря на Сборной Португалии!
А сопли? В психушку его, явно нервишки сдают...
Десять человек на поле и один вредитель - в ворота попасть не может, а мячи хватает.