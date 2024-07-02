Роналду: «Этот Евро будет для меня последним»

Нападающий сборной Португалии сообщил, что чемпионат Европы 2024 года станет последним в его карьере.

Конечно, этот Евро будет для меня последним. Но меня это не задевает, мной движет энтузиазм.

Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по максимуму ради этой футболки, независимо от того, скучаю по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно взять на себя ответственность.