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Роналду: «Этот Евро будет для меня последним»

сегодня, 08:45

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сообщил, что чемпионат Европы 2024 года станет последним в его карьере.

Конечно, этот Евро будет для меня последним. Но меня это не задевает, мной движет энтузиазм.

Мне было жаль болельщиков. Я всегда буду выкладываться по максимуму ради этой футболки, независимо от того, скучаю по ней или нет. И я буду делать это всю свою жизнь. Нужно взять на себя ответственность.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:42
Это понятно, что последний...
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 15:29
Марадоной не заканчивается Аргентина, земля их полна талантами и гением Месси, который смог сплотить коллектив и выиграл ЧМ. Судейский корпус забил гол Мексике, Австралии, Франции? Вратари специально пропускали голы по приказу ФИФА? 😂
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 15:21
Месси первый по гол + пас на ЧМ. Самый чистый без алкоголя ЧМ, чем он тухлый, тем что Месси выиграл?
ВАР, камеры, датчики определили чистоту всех моментов, как и тот момент, что Криш волосами не забил гол.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:20
Ну наконец то дошло до дырявого, что он тянет сборную на дно.
Надеюсь гей-нарцисс и на ЧМ26 не поедет и Португалия заиграет по-другому.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 14:43
а обидно, т.к. по составу португалия в кой то веки сильнее той же Испании, чего не скажешь по игре
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 14:37
да вероятно им выгоден рон. Очевидно, впахивать чтоб выиграть Евро желания нет. Поэтому лучше проиграть и сказать, что все это из-за замыкателя))) Это все спектакль. Лень выиграть Евро, боязнь обрушить на себя ненависть корпорации СR7.
Не дай бог выиграют при таком роне и игре - это удар по коллективизму всего мира будет. Ферги уже б давно обнул Рона бутсой по гелю
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:28, ред.
Из свежих новостей: в раздевалке после матча португальцев со словенцами между Бруно Фернандешем и Роналду произошёл конфликт. Бруно вслух высказал недовольство игрой Криштиану и тем, что тот тянет команду в никуда. Что тот ответил, неизвестно. Хотите верьте, хотите нет.
Вторая новость. Месси в интервью рассказал, что не интересуется ЧЕ, но поддерживает Роналду, так как высоко ценит его игру ( в интернете есть видео этого интервью ). Одним словом, мужик.
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 12:48
Месси то сколько забил на тухлом чемпинате?
амурец
амурец ответ AgamagA_______ (раскрыть)
сегодня в 12:47
Сборную Аргентины чемпионом мира сделал в свое время великий Диего, а недомерка чемпионом сделала ФИФА и судейский корпус
Grizly88
Grizly88
сегодня в 12:24
Он сам себя поднял, ему не помогали как Месси
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:24
Пора уже конечно на отдых.Он хороший игрок - это точно.
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 12:11
Этот мелкий сделал свою сборную чемпионом мира, стал самым полезным игроком в истории ЧМ. А что сделал Роналду? 34 удара со штрафного, ни одного гола. Что он отрабатывает? Очевидно, что пиар продукт фифа не тянет.
Он для кассы всего лишь был нужен....
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 12:07
Если б действительно было жаль болельщиков, то давно бы уже ушел.
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 12:03
По факту и на этом Евро тебя не должно было быть, 4 игры и ни одного гола. Это тебе не в арабской лиге играть с любителями футбола.
Любишь сборную, отойди и дай молодым играть. Нужно уметь уходить, а не держаться за свою статистику.
амурец
амурец
сегодня в 12:01
Конечно Роналду нарцисс, но он отрабатывет на поле полностью, и знает, что ему можно надеяться только на себя, в отличие от мелкого недомерка пиар продукта ФИФА
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:46
А про ЧМ ничего не говорил
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:45
Выдающийся игрок сказал дежурные слова
rw9s3aafnert
rw9s3aafnert
сегодня в 11:37
Криш молодец, видно по эмоциям,что выкладывается
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 11:30
А я за Рона, что бы ни говорили! Он большой молодец, эпоха! Всего добился сам!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:22
Добавлю к ранее сказанному. Мне кажется, что Роналду "выпал из реальности" и уже не осознаёт, что безнадёжно отстал от молодых. Ему всё кажется, что он ещё ого-го, если забивает мячи в арабской лиге, и на ЧЕ что-то может показать. Не принести пользу команде, а надеяться на своё когда-то выдающееся мастерство. Но, увы. - возраст... И крепись не крепись, показывай не показывай свой торс на палубе яхты и армейскую выправку, - функционал организма уже не тот. Вот что в первую очередь надо уяснить футболисту.
lobsterdam
lobsterdam ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 11:20
Да и с Ривалдо...
LevaSamara
LevaSamara ответ Имя Фамилия 1 (раскрыть)
сегодня в 11:20
У меня жена смотрит ЧЕ только из-за Роналду, ей абсолютно не интересны уровень игры и результаты команд.
Роналду это привлечение болельщиков и как следствие финансов.
Я даже думаю, что он слабо влияет на ситуацию со своим привлечением в сборную. Предположу, что инициатива исходит от футбольных функционеров.
lobsterdam
lobsterdam ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 11:19
уже говорил как-то, надо знать менталитет португалов, чисто дети...
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 11:18
Рано радуетесь ! Ведь он сказал, что последним будет только Евро, а "выкладываться" он будет "всю жизнь"! Так то! С любимыми не расставайтесь!
azul74
azul74
сегодня в 11:09, ред.
Чуть не подвёл под монастырь свою команду хорошо вратарь смог затащить,а то позора бы не избежать (
Нужно завязывать Рону со своим эго.Дальше французы,будет ещё тяжелей.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:01
Байкал в чём то прав....
Ни стыда. ни совести у товарища Роналду нет от слова совсем...
Гиря на Сборной Португалии!
А сопли? В психушку его, явно нервишки сдают...
Десять человек на поле и один вредитель - в ворота попасть не может, а мячи хватает.
Имя Фамилия 1
Имя Фамилия 1
сегодня в 10:53
Великий футболист. Но осознавать то, что уже "поезд уходит" конечно же для него сложновато. Какой же "урон" он наносит сборной Португалии, не давая полноценно играть и затачивать всю игру под себя. Не будь его в данном турнире, уверен, Португалия играла бы куда выразительнее и убедительнее.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 10:35
Очередное враньё и слёзы.. Как и про то, что кто-то хотел подписать его в Европе в 22-м.. Видать, Мартинес после утешения сказал, что он не будет играть с Францией.. Только на замену.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🍓
Elliada_
Elliada_ ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 10:27
А ты думаешь, почему именно Мартинеса поставили тренером, а не какого-нибудь другого нормального тренера? Этот Азара вызывал, когда он в Реале ничего не показывал. У Роналду действительно есть влияние. Когда сама Федерация футбола Португалии требует переписать гол Бруну на Роналду, иначе быть не может.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 10:23
Почему не тренер, уровень конкурентов, тактическая схема - а Рон в одно рыло решает, быть или не быть ему в сборной? Неужели сила зачетки настолько велика?
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