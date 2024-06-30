Бывший игрок «Анжи» сообщил о завершении карьеры

Экс-полузащитник «Анжи», «Тосно» и «Тамбова» рассказал о завершении игровой карьеры.

Я завершил карьеру в прошлом году. По здоровью было тяжело — делал операции на крестах на обоих коленях. А тут ещё предложили стать тренером в академии «Алании». Подумал, что всё равно рано или поздно придётся заканчивать с футболом, и пока мне дали шанс начать тренерскую карьеру, решил не отказываться.

У меня детишки 2012 года рождения. Мне всё нравится. Я всю жизнь в футболе, теперь хочу передать опыт ребятам. Заур Эдуардович Тедеев, который сейчас «Акрон» тренирует, сказал: «Гурам, ты ответственный парень, у тебя всё получится. Начинай работать с детьми, ты поймёшь, откуда всё начинается». Прислушался к советам старших. Но желание поработать с профессиональным клубом тоже есть, надеюсь, в будущем получится.

Тянет ли на поле? Конечно! Иногда думаю: «Потренируюсь пару месяцев и опять начну играть» (смеётся). Но понимаю, что надо закрыть вопрос игровой карьеры. Хотя играю в футбол иногда, но это уже не то. А к детишкам я уже привык, год с ними работаю, хочу продолжать расти как тренер дальше.