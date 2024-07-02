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Роналду — худший игрок Евро-2024 по реализации моментов

вчера, 17:36

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на данный момент является худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов относительно метрики xG (ожидаемых голов). Топ-10 списка выглядит следующим образом:

1. Криштиану Роналду (-2,9 xG);

2. Ромелу Лукаку (-2,3);

3. Кай Хаверц (-2);

4. Ламин Ямаль (-1,8);

5. Александар Митрович (-1,8);

6. Антуан Гризманн (-1,6);

7. Килиан Мбаппе (-1,5);

8. Анте Будимир (-1,4);

9. Расмус Хёйлунд (-1,4);

10. Бруно Петкович (-1,3).

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:03
Худшие Роналду, Лукаку, Хаверц и Ямаль...
О чем это говорит ? Правильно, - о бестолковости и никчемности самого показателя xG.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:04
В точку...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 21:56
K_TS16
K_TS16
вчера в 21:47
Не ровня он Месси.. И не был никогда. Мыльный раздувшийся пузырь.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:47
Так с великих и спрос велик!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Что непрофессионального сделал Роналду?)...отпахал весь матч не хуже других игроков сб. Португалии...гол с игры не забил?...так там никто в обеих командах в основное время не забил...почему к 41- летнему Пепе нет претензий?)...он там напривозил немало, но и спасал в меру сил...
FootFun
FootFun
вчера в 21:17
Он должен закончить международную карьеру, к сожалению его время прошло
Константин Каплий
Константин Каплий
вчера в 21:13
Звёздный рейтинг))
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:06
Профессия...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:06
А кто Рона заставляет бегать вообще и 120 минут тем более?
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 20:38
Природу не обманешь, думаю это его последний турнир на высоком уровне. Да, говорят, что он хочет сыграть на чм 2026, но я думаю этого не случится
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:03
Роналду вне конкуренции худший игрок Евро и это еще ни одного серьезного соперника не было у португальцев. Страшно представить что будет с Францией.
rqgpzuqp8bn9
rqgpzuqp8bn9
вчера в 19:53
Может цыплят будем осенью считать,чемпионат то продолжается,кому сейчас этот рейтинг интересен
3ton
3ton
вчера в 19:28
Вспомнился комментарий на одном спортивном ресурсе
«Команда была на дне и снизу постучался Роналду с просьбой взять его на Евро»
vafn3mk3b53b
vafn3mk3b53b ответ dr3w94aaxk4a (раскрыть)
вчера в 19:16
Титул худшего он получит
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:07
Рон всё больше становится тормозом для сборной Португалии.
Неужели он сам не понимает, что он уже не тянет?
dr3w94aaxk4a
dr3w94aaxk4a
вчера в 19:05
Этот худший возможно опять титул получит :))
Futurista
Futurista ответ xajaks (раскрыть)
вчера в 19:02, ред.
"39-летний футболист играет 120 минут"...это в 1/8 ЧЕ...дальше можно было не продолжать)...
Когда Вам будет 39 лет попробуйте побегать 120 мин в хотя бы 1/3 темпа 1/8 ЧЕ...многое поймёте...
867y3ghexjeh
867y3ghexjeh ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:59, ред.
Чего?
Против каких лучших игроков Европы он играл на этом чемпионате?
Если вы не следите за ЧЕ24, то перед тем как писать такое посмотрите на соперников сборной Португалии и какой рейтинг занимают эти команды.
Лучшие игроки Европы где? В Чехии, Словении?
А может быть из предпоследнего дивизиона лиги нации где играли Турция с Грузией?
Попытка оправдания состарившегося лузера потерпело полное фиаско.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:50
если бы роналду снял розовые очки, он сам все понял бы...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:46, ред.
И что из этого следует ? Ни-че-го. Играть приходится против лучших игроков Европы, зажатым в тисках плотной опеки. Роналду приходится постоянно курсировать вдоль оборонительных линий, выискивая щели в защитных порядках, и не всегда это удаётся сделать. Что не удивительно, учитывая его возраст и повышенное к нему внимание.
Да, его критикуют, и я в том числе, но нужно быть объективным, а именно: он делает всё возможное и невозможное в его ситуации. А если выпадает из игры, то только по тем причинам, которые я указал.
Правильно заметил в своём комментарии пользователь Жунин: придумают же всякую чушь. А для недоброжелателей португальца - очередной повод для его охаивания.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:39
У дырявого был шанс уйти красиво много лет назад, но его эго не дало это сделать.
Теперь каждый крупный турнир, где он навязывает себя сборной проходит под знаком позора.
Он требует, что бы вся сборная играла на него и он запарывает всё.
Показательный момент был в матче с Турцией.
После прострела в штрафной он споткнулся и упал и не смог дотянутся до мяча и Португалия забила гол.
А если не упал, то был бы очередной запоротый момент.
Ещё на чемпионате мира в Катаре болельщики из Португалии говорили, что он мешает сборной, а теперь все только ждут его ухода.
А есть ли дно у гея-нарцисса или оно будет пробито в очередной раз на ЧМ 26?
AgamagA_______
AgamagA_______ ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:30
😀👍
xajaks
xajaks
вчера в 18:26
«39-летний футболист играет 120 минут, не забивает пенальти, начинает плакать на поле, рыдает в перерыве дополнительного времени, — сокрушался экс-игрок «Ливерпуля» и сборной Германии Дитмар Хаманн. — Я смотрел на это и думал: «Все вертится вокруг тебя». Но в команде 26 игроков, 20 тренеров, 30 или 40 тысяч болельщиков на трибунах — не все крутится вокруг тебя! Я никогда не видел ничего подобного. Как только ты показываешь эмоции — это конец. В такие моменты тренер должен был сказать: «Ты должен уйти с поля, потому что ты не в состоянии играть». Я поверил в ерунду о том, что Роналду стал командным игроком, но это абсолютная чушь. Он думает только о себе».
112910415
112910415
вчера в 18:21
старость не радость
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 18:07
И самое главное - это в играх с "топами".. Красавец.. Лучший.. А-ха-ха-ха.. 😂🍓👉🚽
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 18:04
Хотел отметиться на Евро, отметился!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:03
Очередную хрень придумали и озвучили
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:01
Придумают же всякую чушь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:55
Ну вот еще один "рекорд" записал на свой счет...
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