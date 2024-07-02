Роналду — худший игрок Евро-2024 по реализации моментов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду на данный момент является худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов относительно метрики xG (ожидаемых голов). Топ-10 списка выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (-2,9 xG);
2. Ромелу Лукаку (-2,3);
3. Кай Хаверц (-2);
4. Ламин Ямаль (-1,8);
5. Александар Митрович (-1,8);
6. Антуан Гризманн (-1,6);
7. Килиан Мбаппе (-1,5);
8. Анте Будимир (-1,4);
9. Расмус Хёйлунд (-1,4);
10. Бруно Петкович (-1,3).
О чем это говорит ? Правильно, - о бестолковости и никчемности самого показателя xG.
О чем это говорит ? Правильно, - о бестолковости и никчемности самого показателя xG.
«Команда была на дне и снизу постучался Роналду с просьбой взять его на Евро»
«Команда была на дне и снизу постучался Роналду с просьбой взять его на Евро»
Неужели он сам не понимает, что он уже не тянет?
Неужели он сам не понимает, что он уже не тянет?
Когда Вам будет 39 лет попробуйте побегать 120 мин в хотя бы 1/3 темпа 1/8 ЧЕ...многое поймёте...
Когда Вам будет 39 лет попробуйте побегать 120 мин в хотя бы 1/3 темпа 1/8 ЧЕ...многое поймёте...
Против каких лучших игроков Европы он играл на этом чемпионате?
Если вы не следите за ЧЕ24, то перед тем как писать такое посмотрите на соперников сборной Португалии и какой рейтинг занимают эти команды.
Лучшие игроки Европы где? В Чехии, Словении?
А может быть из предпоследнего дивизиона лиги нации где играли Турция с Грузией?
Попытка оправдания состарившегося лузера потерпело полное фиаско.
Против каких лучших игроков Европы он играл на этом чемпионате?
Если вы не следите за ЧЕ24, то перед тем как писать такое посмотрите на соперников сборной Португалии и какой рейтинг занимают эти команды.
Лучшие игроки Европы где? В Чехии, Словении?
А может быть из предпоследнего дивизиона лиги нации где играли Турция с Грузией?
Попытка оправдания состарившегося лузера потерпело полное фиаско.
Да, его критикуют, и я в том числе, но нужно быть объективным, а именно: он делает всё возможное и невозможное в его ситуации. А если выпадает из игры, то только по тем причинам, которые я указал.
Правильно заметил в своём комментарии пользователь Жунин: придумают же всякую чушь. А для недоброжелателей португальца - очередной повод для его охаивания.
Да, его критикуют, и я в том числе, но нужно быть объективным, а именно: он делает всё возможное и невозможное в его ситуации. А если выпадает из игры, то только по тем причинам, которые я указал.
Правильно заметил в своём комментарии пользователь Жунин: придумают же всякую чушь. А для недоброжелателей португальца - очередной повод для его охаивания.
Теперь каждый крупный турнир, где он навязывает себя сборной проходит под знаком позора.
Он требует, что бы вся сборная играла на него и он запарывает всё.
Показательный момент был в матче с Турцией.
После прострела в штрафной он споткнулся и упал и не смог дотянутся до мяча и Португалия забила гол.
А если не упал, то был бы очередной запоротый момент.
Ещё на чемпионате мира в Катаре болельщики из Португалии говорили, что он мешает сборной, а теперь все только ждут его ухода.
А есть ли дно у гея-нарцисса или оно будет пробито в очередной раз на ЧМ 26?
Теперь каждый крупный турнир, где он навязывает себя сборной проходит под знаком позора.
Он требует, что бы вся сборная играла на него и он запарывает всё.
Показательный момент был в матче с Турцией.
После прострела в штрафной он споткнулся и упал и не смог дотянутся до мяча и Португалия забила гол.
А если не упал, то был бы очередной запоротый момент.
Ещё на чемпионате мира в Катаре болельщики из Португалии говорили, что он мешает сборной, а теперь все только ждут его ухода.
А есть ли дно у гея-нарцисса или оно будет пробито в очередной раз на ЧМ 26?