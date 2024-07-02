«Краснодар» в топе. Итоги КП за июнь

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сегодня, 10:53

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

Победителем по итогам месяца стала болельщица «Краснодара» ДАША Д. Второе место занял Capral. Замкнул первую тройку пользователь LOpp.

* — за счет доп. показателей.

Также призёрами главного конкурса стали пользователи УЕСКА и volga.kot, разделившие первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе КЭТиК, а третье — LOpp.