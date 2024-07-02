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«Краснодар» в топе. Итоги КП за июнь

сегодня, 10:53

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

Победителем по итогам месяца стала болельщица «Краснодара» ДАША Д. Второе место занял Capral. Замкнул первую тройку пользователь LOpp.

Пользователь Выигрыш
1. Логотип Краснодар ДАША Д 16280
2. Capral 6268
3. Логотип Реал LOpp 3570
4. Логотип ЦСКА ФорвардЪ 1245
5. Логотип ЦСКА VeniaminS 401
6*. Логотип Краснодар Футбозритель 0
7*. Misten 0
8*. пират Елизаветы 0
9*. Izmar 0
10*. Логотип Спартак ЮЗИК 0

* — за счет доп. показателей.

Также призёрами главного конкурса стали пользователи УЕСКА и volga.kot, разделившие первое место в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе КЭТиК, а третье — LOpp.

Пользователь ROI
1. Логотип Италия volga.kot 85
2. Логотип Краснодар КЭТиК 68
3. Логотип Реал LOpp 43
4. Логотип Спартак ИГРОЧИШКА 23
5. Вита15 23
6. Медведь Пермь 21
7. sova147 21
8. nice 20
9. _krot_ 16
10. Логотип Челси Imrebellion 13
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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 15:11
Поздравляю победителя конкурса и всех призёров! Всем удачи в новом месяце!
2qagt95fyh35
2qagt95fyh35
сегодня в 11:51
Поздравляю с успешной игрой!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:29
Поздравления победителям конкурса ! Девушкам отдельный респект ! Женская интуиция рулит!
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 11:00
Мои поздравления всем кто учавствовал и тем кто победил!
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