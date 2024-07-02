«Краснодар» в топе. Итоги КП за июнь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.
Победителем по итогам месяца стала болельщица «Краснодара» ДАША Д. Второе место занял Capral. Замкнул первую тройку пользователь LOpp.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|ДАША Д
|16280
|2.
|Capral
|6268
|3.
|LOpp
|3570
|4.
|ФорвардЪ
|1245
|5.
|VeniaminS
|401
|6*.
|Футбозритель
|0
|7*.
|Misten
|0
|8*.
|пират Елизаветы
|0
|9*.
|Izmar
|0
|10*.
|ЮЗИК
|0
* — за счет доп. показателей.
Также призёрами главного конкурса стали пользователи УЕСКА и volga.kot, разделившие первое место в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Все победители групп получат призы — атрибутика любимых команд и вип-статусы на полгода. Чем выше место, тем более ценный приз. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Ситуация в рейтинге самых успешных прогнозистов года выглядит так: первое место занимает volga.kot, второе КЭТиК, а третье — LOpp.
|Пользователь
|ROI
|1.
|volga.kot
|85
|2.
|КЭТиК
|68
|3.
|LOpp
|43
|4.
|ИГРОЧИШКА
|23
|5.
|Вита15
|23
|6.
|Медведь Пермь
|21
|7.
|sova147
|21
|8.
|nice
|20
|9.
|_krot_
|16
|10.
|Imrebellion
|13