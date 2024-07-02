В «Сочи» рассказали о будущем Гуарирапы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил слухи о возможном уходе из команды нападающего Сауля Гуарирапы.
Гуарирапа останется в «Сочи». Пишут многое, это можно целыми днями опровергать. Он остается у нас, 100%.
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил слухи о возможном уходе из команды нападающего Сауля Гуарирапы.
Гуарирапа останется в «Сочи». Пишут многое, это можно целыми днями опровергать. Он остается у нас, 100%.
Слишком хорош....
Слишком хорош....
Что ж, и такое случается, молодец парень)
Что ж, и такое случается, молодец парень)