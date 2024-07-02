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В «Сочи» рассказали о будущем Гуарирапы

вчера, 20:19

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил слухи о возможном уходе из команды нападающего Сауля Гуарирапы.

Гуарирапа останется в «Сочи». Пишут многое, это можно целыми днями опровергать. Он остается у нас, 100%.

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Все комментарии
ujpdf8cvzw7k
ujpdf8cvzw7k
вчера в 22:45
Черную зарплату будут платить и останется.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:06
Не удержат....
Слишком хорош....
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:00
Серьёзный парень... Нашёл трамплин в пердиве...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:19
Еще поиграет а потом перекупят.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:08
Ну и правильно . Пусть играет за Сочи.
баск
баск
вчера в 21:03, ред.
Насколько можно судить, прежде всего сам Гуарирапа хочет остаться в Сочи..

Что ж, и такое случается, молодец парень)
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:39
Наверное это хорошо для команды коли так
uzrv5vcy6v3f
uzrv5vcy6v3f
вчера в 20:35
Хорошо что это так железно!!?
Гость
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