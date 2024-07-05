Okko приобрёл эксклюзивные права на показ еврокубков

1720180498

сегодня, 14:54

Стриминговый сервис Okko купил эксклюзивные права на показ в РФ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Трехлетнее соглашение предусматривает опцию продления, оно рассчитано на 3 года.

Первой игрой, которую покажет сервис в рамках данного договора, станет поединок «Реала» и «Аталанты» за Суперкубок УЕФА .

Подписчики смогут смотреть матчи на разных платформах, им будут доступны записи игр, а также аналитические и развлекательные программы. В пресс-службе компании сообщили следующее: