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Okko приобрёл эксклюзивные права на показ еврокубков

сегодня, 14:54

Стриминговый сервис Okko купил эксклюзивные права на показ в РФ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Трехлетнее соглашение предусматривает опцию продления, оно рассчитано на 3 года.

Первой игрой, которую покажет сервис в рамках данного договора, станет поединок «Реала» и «Аталанты» за Суперкубок УЕФА.

Подписчики смогут смотреть матчи на разных платформах, им будут доступны записи игр, а также аналитические и развлекательные программы. В пресс-службе компании сообщили следующее:

Трансляции чемпионата Европы по футболу и Кубка Америки в Okko показали, что аудитория всегда найдет свой любимый продукт. Благодаря приобретению прав на показ Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА Okko рассчитывает удержать широкую аудиторию, которая начала пользоваться сервисом во время Евро-2024 и Кубка Америки, а также привлечь новых пользователей.

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Источник: vedomosti.ru Фото: Сайт УЕФА
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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 16:25
Она нас повыгоняли отовсюду, а мы у них трансляции покупаем, ну-ну...
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
сегодня в 16:24
У матча недостатки есть, но хотя бы зависаний и лагов нет
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:22
Бесплатно уже ничего не посмотреть.Здорово!!!
alexamit
alexamit
сегодня в 16:15
Наше телевидение все просто 16И!!!
drug01
drug01
сегодня в 16:15
Главное чтобы был выбор....и желательно бесплатно!
adekvat
adekvat ответ k6e425wvejxv (раскрыть)
сегодня в 15:37
Да уж, все пропало шеф. Конец матч тв пришел.
Nifan
Nifan
сегодня в 15:35
Это отличная новость, лучше заплатить и смотреть нормально трансляции с хорошими комментаторами и нормальной аналитикой. Чем смотреть Матч ТВ(про минусы писать не буду, там весь канал один большой минус)
Igo0rek
Igo0rek ответ Шамиль Омаргаджиев (раскрыть)
сегодня в 15:22
Это из разряда почему продукты в магазине платные, а не бесплатно для людей.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:18
Всё решают только деньги
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:18
Это плохо что Око все покупает , придется платить чтобы посмотреть футбол
k6e425wvejxv
k6e425wvejxv
сегодня в 15:16, ред.
Ср*ч ТВ пробил очередное дно!
ZenCh1
ZenCh1
сегодня в 15:02
А матч ТВ будет показывать фильмы с Ван Даммом и Рокки?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 14:53
Всегда все лиги, все турниры смотрю бесплатно) благо андроид позволяет это
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
сегодня в 14:50
Опять платные трансляции для людей не чего не делайте
Гость
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