ЦСКА разгромил ОФК из Белграда в матче Братского кубка

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вчера, 21:28

ЦСКА обыграл ОФК (4:0) в матче Братского кубка.

Первый гол в игре на 35-й минуте забил полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 48-й минуте защитник Милан Гайич удвоил преимущество «армейцев». На 54-й минуте Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время Кристиян Бистрович поставил точку в матче.

Отметим, что встреча проходила в Москве.