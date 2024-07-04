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ЦСКА разгромил ОФК из Белграда в матче Братского кубка

вчера, 21:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб ОФК (Белград)ОФКМатч завершен

ЦСКА обыграл ОФК (4:0) в матче Братского кубка.

Первый гол в игре на 35-й минуте забил полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 48-й минуте защитник Милан Гайич удвоил преимущество «армейцев». На 54-й минуте Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время Кристиян Бистрович поставил точку в матче.

Отметим, что встреча проходила в Москве.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:37, ред.
Почитал комментарии, в одном из которых возносят до небес игру армейцев, приписав им высококлассный футбол. Оказалось, что и возносить - то по большому счёту нечего, так как ОФК - дебютант высшего дивизиона, а стоимость его игроков в общей сложности 5 млн.долларов ! М - да, серьёзнейший соперник.
В таких случаях правильно говорят, что надо молчать в "тряпочку".
692sd8dsw5y3
692sd8dsw5y3
вчера в 23:33
Обыграли команду второй лиги сербии, мо лод цы!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:58
Как принято говорить - "На классе"!
баск
баск
вчера в 22:32, ред.
Матч не смотрел, даже не сомневался, что ЦСКА победит тут без затруднений.
ОФК- команда слабенькая, только что из пердива, стоимость состава 5 лямов.
Кони по сравнению с ними- настоящий саблезубый монстр..)

Поскольку Динамо, в результате вчерашней грубой осечки, Братский Кубок уже
не выиграть, то от души желаю армейским взять его, для чего непременно обыграть 7-го числа Партизан
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:47
Хороший матч, два разных тайма. игроки ЦСКА показали хорошую игру.
Основа и запас у ЦСКА хороший. Есть шанс выиграть Кубок. Удачи.
Capral
Capral
вчера в 21:42
Очень понравился ЦСКА в 1-м тайме!!! Был очень удивлен манерой игры армейцев, а точнее- стилем Николича. Помятуя этого тренера, как очень осторожного, расчетливого специалиста, сегодня, игра ЦСКА- открылась совсем по другому. Грамотные открывания, высокие скорости, разрезающие передачи- всё было в арсенале армейцев. Красивый, динамичный футбол, где-то, даже, отдаленно, напомнил мне, недавнюю игру сб.Голландии...

Единственное, что показалось- небольшая суета армейцев при переходе от обороны к атаке. В эти моменты, желание армейцев сыграть быстро и нестандартно, немного мешало продуманности развитию атаке. В целом, 1-й тайм- просто образцовый и смелый, с точки зрения работы Николича. О силе соперника ЦСКА говорить не хочу, неинтересно, но ЦСКА понравился.

Вобщем, желаю армейскому клубу и в дальнейшем развивать свою игру, совершенствовать и побеждать, но теперь уже- соперников посильнее. По сегодняшней игре, потенциал армейцев очевиден. Ну и конечно, пожелаю Николичу- опровергнуть, все мои подозрения, его осторожной, оборонительной игре!!! ЦСКА- с победой!!!!!!!
Гость
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