ЦСКА разгромил ОФК из Белграда в матче Братского кубка

ЦСКА обыграл ОФК (4:0) в матче Братского кубка.
Первый гол в игре на 35-й минуте забил полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев. На 48-й минуте защитник Милан Гайич удвоил преимущество «армейцев». На 54-й минуте Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время Кристиян Бистрович поставил точку в матче.
Отметим, что встреча проходила в Москве.
Единственное, что показалось- небольшая суета армейцев при переходе от обороны к атаке. В эти моменты, желание армейцев сыграть быстро и нестандартно, немного мешало продуманности развитию атаке. В целом, 1-й тайм- просто образцовый и смелый, с точки зрения работы Николича. О силе соперника ЦСКА говорить не хочу, неинтересно, но ЦСКА понравился.
Вобщем, желаю армейскому клубу и в дальнейшем развивать свою игру, совершенствовать и побеждать, но теперь уже- соперников посильнее. По сегодняшней игре, потенциал армейцев очевиден. Ну и конечно, пожелаю Николичу- опровергнуть, все мои подозрения, его осторожной, оборонительной игре!!! ЦСКА- с победой!!!!!!!
Единственное, что показалось- небольшая суета армейцев при переходе от обороны к атаке. В эти моменты, желание армейцев сыграть быстро и нестандартно, немного мешало продуманности развитию атаке. В целом, 1-й тайм- просто образцовый и смелый, с точки зрения работы Николича. О силе соперника ЦСКА говорить не хочу, неинтересно, но ЦСКА понравился.
Вобщем, желаю армейскому клубу и в дальнейшем развивать свою игру, совершенствовать и побеждать, но теперь уже- соперников посильнее. По сегодняшней игре, потенциал армейцев очевиден. Ну и конечно, пожелаю Николичу- опровергнуть, все мои подозрения, его осторожной, оборонительной игре!!! ЦСКА- с победой!!!!!!!
ОФК- команда слабенькая, только что из пердива, стоимость состава 5 лямов.
Кони по сравнению с ними- настоящий саблезубый монстр..)
Поскольку Динамо, в результате вчерашней грубой осечки, Братский Кубок уже
не выиграть, то от души желаю армейским взять его, для чего непременно обыграть 7-го числа Партизан
ОФК- команда слабенькая, только что из пердива, стоимость состава 5 лямов.
Кони по сравнению с ними- настоящий саблезубый монстр..)
Поскольку Динамо, в результате вчерашней грубой осечки, Братский Кубок уже
не выиграть, то от души желаю армейским взять его, для чего непременно обыграть 7-го числа Партизан