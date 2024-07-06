Нидерланды одержали волевую победу над Турцией в 1/4 чемпионата Европы

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вчера, 23:54

Сборная Нидерландов обыграла команду Турции в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024 (2:1).

На 35-й минуте турецкая сборная вышла вперёд — голом отметился Самет Акайдин. На 70-й Стефан де Врей сравнял счёт. Автогол Мерта Мюльдюра на 76-й оказался для голландцев победным. На 90+6-й красную карточку получил турецкий нападающий Бертуг Йилдырим.

В полуфинале Нидерланды сыграют с Англией.