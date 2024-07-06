Нидерланды одержали волевую победу над Турцией в 1/4 чемпионата Европы

Сборная Нидерландов обыграла команду Турции в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024 (2:1).
На 35-й минуте турецкая сборная вышла вперёд — голом отметился Самет Акайдин. На 70-й Стефан де Врей сравнял счёт. Автогол Мерта Мюльдюра на 76-й оказался для голландцев победным. На 90+6-й красную карточку получил турецкий нападающий Бертуг Йилдырим.
В полуфинале Нидерланды сыграют с Англией.
Надеюсь Сержант вернёт прежнюю схему в полуфинале и голландцы накрутят хвосты англичанам, как в далеком 1988-м.
Надеюсь Сержант вернёт прежнюю схему в полуфинале и голландцы накрутят хвосты англичанам, как в далеком 1988-м.
Голландия, в принципе, ничего особенного не показала, навалом забила два мяча, без конкретной мысли. И вот еще, что. Гол в ворота голландцев, снова и снова подводит меня к постоянной мысли- почему современные вратари, так трусливо играют?! Гол из вратарской- позор вратаря!!! Яшин- был хозяином в штрафной, поэтому, никогда больше, ни один вратарь- ЗМ не получит!!!
Если по сегодняшней игре, турки понравились больше, хотя свои наступательные действия, больше вели на определенном участке поля, широты в командных действиях не просматривалось. Нидерланды, после фееричной и очень красивой игры с румынами, сегодня предстали другой командой- мало интересной, но всё-же победной, с чем я их и поздравляю. Турки понравились, очень симпатичная команда!!!
Голландия, в принципе, ничего особенного не показала, навалом забила два мяча, без конкретной мысли. И вот еще, что. Гол в ворота голландцев, снова и снова подводит меня к постоянной мысли- почему современные вратари, так трусливо играют?! Гол из вратарской- позор вратаря!!! Яшин- был хозяином в штрафной, поэтому, никогда больше, ни один вратарь- ЗМ не получит!!!
Если по сегодняшней игре, турки понравились больше, хотя свои наступательные действия, больше вели на определенном участке поля, широты в командных действиях не просматривалось. Нидерланды, после фееричной и очень красивой игры с румынами, сегодня предстали другой командой- мало интересной, но всё-же победной, с чем я их и поздравляю. Турки понравились, очень симпатичная команда!!!