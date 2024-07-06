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Нидерланды одержали волевую победу над Турцией в 1/4 чемпионата Европы

вчера, 23:54
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 1Логотип футбольный клуб ТурцияТурцияМатч завершен

Сборная Нидерландов обыграла команду Турции в матче 1/4 финала плей-офф Евро-2024 (2:1).

На 35-й минуте турецкая сборная вышла вперёд — голом отметился Самет Акайдин. На 70-й Стефан де Врей сравнял счёт. Автогол Мерта Мюльдюра на 76-й оказался для голландцев победным. На 90+6-й красную карточку получил турецкий нападающий Бертуг Йилдырим.

В полуфинале Нидерланды сыграют с Англией.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 01:57
Закуска- супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А что жена пилит, так это нормально- значит любит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Картина ТВ- дело хорошее, нужное, на отдыхе- ничего лучше нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🍗🍗🍗🍗🍗🍗🍗🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:48
Ах дядька, обнял… Тут выдалась неделька отдыха. Борщи, пловы самса, вино грузинское, ДЕТИ и Картина ТВ!!!! И жена пилит по полной))))))))
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 01:34
Куда уходить? Кто отпускает?

Ничего, что Кросс завершил карьеру и место Гюлеру появилось. Так что будет он играть
Capral
Capral ответ soccer player 1 (раскрыть)
сегодня в 01:28
Приветствую, Дружище!!!!!!!
Рад за Вас!!! Но этот фильм можно и в интернете найти. А Ваши динамовские корни мне известны- это делает Вам Честь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
soccer player 1
soccer player 1 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:17
Привет Дядь Вить! Я под впечатлением. Посмотрел фильм,благодаря Картине ТВ.,Лев Яшин. Где я был раньше?Не сдержал слез. Я вырос с Динамо. Динамо Самарканд, Динамо Киев и Динамо Москва!!
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:55
Спасибо и вам!!! Уже подсказали. Постоянно путаю.)))
Capral
Capral ответ DAD81 (раскрыть)
сегодня в 00:53
Да да, конечно, Монтелла!!! Спасибо!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:51
Конте тренер Наполи.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:50
матчи с турками были захватывающими на этом евро.
Монтелла отработал всю зарплату на все 100%
DAD81
DAD81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:49
Монтелла. Не Конте.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:43, ред.
Сразу вспомнил французский фильм, с участием Клавье: "Оооо, здесь подают сыр! Нет- это ноги..."
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:41
Самый лучший французский сыр тоже дурно пахнет)...видимо это европейские традиции такие...
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:40
А вы знаете, она местами, действительно загнивает. Сколько хожу в переходе, столько раз ловлю себя на мысли- что это так дурно пахнет, как у Булгакова, в романе...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 00:39
Игра была интереснее,зрелишнее чем тики таки Англии.Самая не интересная Англия.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 00:35, ред.
Тогда нужно расчехлить саблю и возвращаемся к истокам
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:35
Хороший был матч, зрелищный. Турция выдала неожиданно мощный первый тайм, но во втором ожидаемо выдохлась и все встало на свои места. Гюлер снова показал не по годам зрелую игру, как здорово он навешивает со стандартов и удар мощный у парня. Жаль, что в Реале лавку полирует, в другом клубе мог бы уже стать лидером. Надо уходить иначе загубит свою карьеру.
Capral
Capral ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 00:35
Вам еще не надоело- про потоки? Второй день об этом. Здесь, всё-таки футбол обсуждают...
ABir
ABir
сегодня в 00:29
Все лучшие в полуфинале, не хватает только немцев, но им так и надо за продажную политику и Северные потоки.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 00:27
Всё испортить может матч тв, если вместо полуфиналов предложит "вкусить" отвратительное блюдо - свои "аналитические" изыски.
Сп62
Сп62 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 00:24
Показывают, но не для всех.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:23, ред.
Как же быстро летит время... Вчера начался чемпионат, а завтра уже полуфиналы.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:19
ПОЧЕМУ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ МАТЧ НИДЕРЛАНДОВ И ТУРЦИИ?
Grizly88
Grizly88 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 00:18
Зачем нам в загнивающая Европа? Лучше против Сербов и Белорусов играть или против Буркина Фасо
Сп62
Сп62
сегодня в 00:17
Пока самый зрелищный матч. Спасибо обееим командам.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 00:17
Завтра. Рубин Енисей играют, посмотришь на Россию
Grizly88
Grizly88
сегодня в 00:14
Испания все таки возьмет евро хотелось бы чтобы Голландцы, но Испанцы фавориты, Франция может забить шальной гол , Англия вообще не понятно во что играет.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 00:11
Когда Россия играет , подскажите )
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 00:11
Турция показала самый яркий и зрелищный футбол на этом евро, жаль что вылетели. Думаю финал будет как в 2010
A.S.A
A.S.A
сегодня в 00:07
Отличный матч, обе команды играли в атакующий футбол, и игра смотрелась и держала в напряжении до самого конца! Браво сборной Туруии за смелость, браво сборной Нидерландам за красивый футбол!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 00:07
Колониальные государства сошлись!!
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