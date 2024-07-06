«Краснодар» переиграл «Ростов» в результативном матче

«Краснодар» обыграл «Ростов» в контрольном матче (3:2).
На 13-й минуте Илья Зубенко вывел «жёлто-синих» вперёд. Фёдор Смолов на 59-й сравнял счёт. На 65-й «быки» повели — голом отличился Эдуард Сперцян. Николай Комличенко на 78-й восстановил равенство. Победный для «Краснодара» мяч забил Джонатан Окоронкво на 82-й.
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Как человек, болеющий за обе команды я рад, что Ростов проиграл в яркой борьбе, а не всухую. Ну и товарняк же, счет ни к чему не обязывает, на первом плане сыгранность команды и тактические заготовки. Вперед Быки, вперед Ростов!
Как человек, болеющий за обе команды я рад, что Ростов проиграл в яркой борьбе, а не всухую. Ну и товарняк же, счет ни к чему не обязывает, на первом плане сыгранность команды и тактические заготовки. Вперед Быки, вперед Ростов!