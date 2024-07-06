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«Краснодар» переиграл «Ростов» в результативном матче

вчера, 21:25

«Краснодар» обыграл «Ростов» в контрольном матче (3:2).

На 13-й минуте Илья Зубенко вывел «жёлто-синих» вперёд. Фёдор Смолов на 59-й сравнял счёт. На 65-й «быки» повели — голом отличился Эдуард Сперцян. Николай Комличенко на 78-й восстановил равенство. Победный для «Краснодара» мяч забил Джонатан Окоронкво на 82-й.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:49
"Танцуй Россия и плачь Европа
С такими счетами как у вас
На евро - турнире 2024
Идите вы немедленно в опу "...
hvaq2awu42z8
hvaq2awu42z8
вчера в 23:07
Теперь успешно сыграть с Зенитом!!!
7w9cjntrgne8
7w9cjntrgne8
вчера в 21:54
Весёленький матч получился
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:50
Размялись от души,много голов,удаление,всё как мы любим !
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:31
Южное дерби всегда ТБ 2.5. А самый популярный счет в последние годы 3:2 в пользу одной из команд. На стадион не попал, а онлайн трансляции не было - Ростов наложил запрет на трансляцию, но Мусаев и сам хотел это сделать, Карпин опередил просто.

Как человек, болеющий за обе команды я рад, что Ростов проиграл в яркой борьбе, а не всухую. Ну и товарняк же, счет ни к чему не обязывает, на первом плане сыгранность команды и тактические заготовки. Вперед Быки, вперед Ростов!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:29
Здорово, когда забивают много голов. Зрителей - это радует...
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:29
Хорошо ребята потренировались!
Гость
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