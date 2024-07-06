«Краснодар» переиграл «Ростов» в результативном матче

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вчера, 21:25

«Краснодар» обыграл «Ростов» в контрольном матче (3:2).

На 13-й минуте Илья Зубенко вывел «жёлто-синих» вперёд. Фёдор Смолов на 59-й сравнял счёт. На 65-й «быки» повели — голом отличился Эдуард Сперцян. Николай Комличенко на 78-й восстановил равенство. Победный для «Краснодара» мяч забил Джонатан Окоронкво на 82-й.