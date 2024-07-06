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Англия по пенальти выиграла у Швейцарии и вышла в полуфинал Евро

вчера, 21:40
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 1Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияЗакончился после серии пенальти

Сборная Англии обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (1:1 в основное и дополнительное время, 5:3 по пенальти).

На 75-й минуте Брель Эмболо вывел швейцарскую команду вперёд. Букайо Сака на 80-й счёт сравнял. В серии одиннадцатиметровых единственный промах был у защитника швейцарцев Мануэля Аканджи, его удар потащил Джордан Пикфорд.

В полуфинале англичане встретятся с победителем пары Нидерланды — Турция.

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05 июля
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Все комментарии
nubom
nubom ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:07
Позвольте полюбопытствовать, а болельщику какой команды Вы позволили бы говорить о красоте футбола?
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:50
Красота игры?! Ну точно не болельщику Зенита об этом говорить.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:45
Англия переняла у Италии "скрипеть" и выигрывать. С победой, Англия! Но болельщики не в восторге от таких побед. Чемпионы должны!!! играть по чемпионски, а не в это у.г.
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
Я редко соглашаюсь с вами в футбольных темам, но по Англии- полностью с вами согласен!!!
Многие из тех, кто мало что понимает в футболе, как правило ждут от команды яркой, красивой игры, но при этом не обращая внимания на ньюансы. А ньюансы таковы, что англичане сумели нейтрализовать главные козыри соперника и навязать свой футбол, в результате- победить!!! Пусть все смеются над Саутгейтом, но именно он умеет читать соперника...
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
azul74
azul74
вчера в 23:07
Опять англосаксы отскочили(
Швейцария больше заслуживала выход в полуфинал.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
По всем сердобольным вопросам - к Сашке Чеферу!
Тут ведь даже слепому ясно, что толпы команд-догов просто отнимают силы/средства топов, которые вынуждены не сражаться друг с другом на поле, а изучать турнирный расклад и гнать дурку в незначащих матчах, когда есть на то возможность.
Какая нахрен может быть зрелищность, если англичане топают до финала через Словакию/Швейцарию, не сыграв по сути не с одним топом что в группе, что в плей офф..., а та же Испания на своем пути вынуждена продираться через Италию, Хорватию, Германию и Францию ?!

Поэтому... что тут тебя удивляет, и к чему твоя ода о потерянных ожиданиях, понятно. (
A.S.A
A.S.A ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:43
Как болельщик Арсенала я рад за всех пушкарей как в составе сб.Англии, так и за всех остальных....но быть болельщиком Арсенала не означает, что я должен быть болельщиком сб.Англии!!! Скажу больше, я был бы рад, если бы Англия вылетела, и наши игроки быстрее бы вернулись в состав клуба....
Сравнивать в футболе Швейцарию и Англию по идее уже смешно....Англия это родоначальники футбола, это спорт номер один в стране, это испокон веков россыпь талантливых и сильных игроков, так что хотя бы по этому они должны и играть увереннее, и увереннее обыгрывать такие не футбольные сборные как Словакию, Словению, Сербию, да и ту же самую Швейцарию! Кого из них Англия обыграла уверенно??? Никого!!! Крохотная Швейцария как команда выглядла куда симпатичнее, при этом не имея нормальной ротации и выбора игроков!
Представьте, если бы эти сборные играли бы в хоккей (более популярный спорт в Швейцарии), думаю Англичане там проиграли бы разгромно...!)
kinderpingui
kinderpingui
вчера в 22:42
швейцария достойнее была выхода !
cska1948
cska1948 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:39, ред.
Почему Англия не заслужила? Да потому, что ТАКИМ составом демонстрируют унылую игру и только чудом проползают, да, да именно проползают, а не выигрывают и идут дальше.
lotsman
lotsman
вчера в 22:33
Слабо, очень слабо сыграли англичане.
Attacante_887
Attacante_887
вчера в 22:32
Домой швейцарское отребье, жрать свой убогий шоколад.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:32
Футбол шёл шёл и пришёл....
Франция с 1 голом за чемпионат в полуфинале...
Англия напичканная игроками более чем на 1,5 млрд не показывает и 20-ти% от ожидаемого...
Сейчас умники на федеральном канале во главе с главным футбольно-биатлонным экспертом Губерниевым ищут логику и смысл в увиденной игре ...а по мне так...показатель один...симпатия зрителей....а её нет...как нет ни восторгов ни интереса...одни ожидания...скоро команды начнут играть...но дело в том что они не начнут....
Чего говорят эксперты....непонятно....
Мне не важно знать кто из игроков левоногий...кто 3 раза сместился влево вместо вправо....кто кого должен "встречать" и кто сколько пробежал на этом легкоатлетическом турнире....
Главное красота игры - о которой на этом празднике футболе можно забыть....море голов - о которых на этом турнире можно только мечтать...и красота игры - о которой нынешние участники игры могут только прочитать в книжках.......
Нынешний футбольный прагматизм и "лишь бы не пропустить" уже испёк 3 полуфиналиста которые в полуфинале только благодаря серии пенальти....скоро будет четвёртый.....
Предлагаю сократить ЧЕ до...просто пробитию пенальти командами.....
И силы экономит и не отнимает время зрителей....
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 22:32, ред.
Обидно за Швейцарию. Лучшая команда вылетела.
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:22
Испанцы победят и французов и таких англичан!
Я буду удивлён если сборная Испании не станет чемпионом Европы в четвёртый раз
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:18
Англия это самый халявный сборной мира. Всегда попадает слабая группа а в стадии плей-офф попадается Самый слабый команда чемпионата. Ему всегда попадается Словения Словакия типа таких команд. Надеюсь Нидерланды разгромный счётом выкинуть Англию
DXTK
DXTK ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:17, ред.
Почему Англия не заслужила полуфинала, а чем Швейцария заслужила? Как фанат Арсенала мог бы за Сака порадоваться........... который принес ничью и пенку забил..........

PS Просто Англия сделала то, что не смогла сделать Германия, а затем и Италия остановить Швейцарцев......
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:16
Аканджи классно отыгравший все 120минут вдруг становится виновником вылета , что очень обидно. Если не считать его промах в серии пенальти, то он был лучшим в составе Швейцарии
cska1948
cska1948
вчера в 22:15
Да, Швейцария проиграла в рулетку, но по игре она была ни сколько не хуже Англии, а временами и лучше.
FreshMeat
FreshMeat
вчера в 22:10, ред.
Англия играла менее скучно чем обычно. Сака выделялся будто Англия временно арендовала у Франции Мбаппе. Я как то думал, что Швейцария выиграет после 0-1, но все таки Англия заслужила победу, волевую победу переломив игру.
Вообще в футболе творится что-то странное. Оборонительный чемпионат европы...
Слишком умные защитники?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:09
Как же фартит унылым англичанам. По игре они даже с группы не должны были выходить, а тут уже в полуфинале. Швейцарцы были лучше сегодня, но проиграли в лотерею, к сожалению.
1580556558
1580556558 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 22:06
А множество комментариев, что Швейцария была лучше и что Англия отскочила тебе мало? Саутгейт это Семак 2.0, выезжает только на классе игроков. Тренерской мысли нет от слова совсем. Фарт рано или поздно закончится
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:05
Сб. Англии ... Сильная на словах сборная , громкие имена . И на этом всё. Выиграла в рулетке в серии пенальти и доползла так сказать в 1/2 . Даже если пройдут в финал, условная Испания (Красная фурия фаворит) разорвет их и это будет правильно
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:05
Вползли в полуфинал тихой сапой. Но это тоже надо уметь, и не каждому дано.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:04
Португалия с Францией на много зрелишней была игра.Жаль,что Швейцария вылетела.Выпустили первым бить самого неуверенного идиота и вот тебе вылет.
azkan
azkan
вчера в 22:03, ред.
Вроде Саут поменял схему, вроде начали агрессивно, владели и ааки были тоже хорошие, активен был Сака. Хоть и не попали в створ. А после перерыва как по отмашки прижались и старая шарманка начала играть.
Почему он так тянул с заменами непонятно. Кейн уже не играл. Вернее играл в защите.
А швейцарцы могли воспользоваться и удвоить счет пока Саут решится на замены.
Вот петух клюнул и увидели короткий отрезок настоящего футбола от Англии.
Ну очень везет Гарету на Евро. Просто супер бестолковы везунчик!
А потом снова старая шарманка. Надо было их наказать. Старались нейтралы, но не повезло им. И не зря Саут тянул время до пенальти. Знал оказывается.
Вот так тихо они могут с такой игрой и стать чемпионами... Брррр.. как страшный сон. И он еще на долго останется тренером этих молодых реят.. Вот что страшно.
Хотя будет результат как ни странно.
Пенальти конечно пробили супер! Первый удар всегда отвественный. И Палмер Хладнокровный отлично начал. А ТАА отлично завершил. Пикфорд тоже очень помог! И с победой Англию!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:03
Швейцария играет в футбол лучше
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex ответ 1580556558 (раскрыть)
вчера в 22:02
Что есть то есть
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:01
Это был плохой футбол
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:00
Жаль конечно Швейцарию! Они домой ну а англия в полуфинале
1580556558
1580556558 ответ AlkoZavrRex (раскрыть)
вчера в 21:59
Зенит Семака напоминает чем то.
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