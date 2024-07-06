Англия по пенальти выиграла у Швейцарии и вышла в полуфинал Евро

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вчера, 21:40

Сборная Англии обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (1:1 в основное и дополнительное время, 5:3 по пенальти).

На 75-й минуте Брель Эмболо вывел швейцарскую команду вперёд. Букайо Сака на 80-й счёт сравнял. В серии одиннадцатиметровых единственный промах был у защитника швейцарцев Мануэля Аканджи, его удар потащил Джордан Пикфорд.

В полуфинале англичане встретятся с победителем пары Нидерланды — Турция.