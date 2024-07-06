Англия по пенальти выиграла у Швейцарии и вышла в полуфинал Евро

Сборная Англии обыграла Швейцарию в матче 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (1:1 в основное и дополнительное время, 5:3 по пенальти).
На 75-й минуте Брель Эмболо вывел швейцарскую команду вперёд. Букайо Сака на 80-й счёт сравнял. В серии одиннадцатиметровых единственный промах был у защитника швейцарцев Мануэля Аканджи, его удар потащил Джордан Пикфорд.
В полуфинале англичане встретятся с победителем пары Нидерланды — Турция.
Кайфарик-кипер Эвертона определенно вселял уверенность в безобразную линию обороны своей сборной, где по футбольным меркам пробы негде ставить...
Матч несомненно в зачёт воротчику англичан, чего нельзя сказать про остальных, за исключением тащеров "львов" - Беллингема и Сака.
Кайфарик-кипер Эвертона определенно вселял уверенность в безобразную линию обороны своей сборной, где по футбольным меркам пробы негде ставить...
Матч несомненно в зачёт воротчику англичан, чего нельзя сказать про остальных, за исключением тащеров "львов" - Беллингема и Сака.
Швейцарии браво за турнир!!! Играли, бились но увы, серия пенальти это всегда шансы 50 на 50...Загадкой осталось то, почему первый удар доверили Аканджи, который никогда не бил пенальти?!....
Швейцарии браво за турнир!!! Играли, бились но увы, серия пенальти это всегда шансы 50 на 50...Загадкой осталось то, почему первый удар доверили Аканджи, который никогда не бил пенальти?!....
Почему он так тянул с заменами непонятно. Кейн уже не играл. Вернее играл в защите.
А швейцарцы могли воспользоваться и удвоить счет пока Саут решится на замены.
Вот петух клюнул и увидели короткий отрезок настоящего футбола от Англии.
Ну очень везет Гарету на Евро. Просто супер бестолковы везунчик!
А потом снова старая шарманка. Надо было их наказать. Старались нейтралы, но не повезло им. И не зря Саут тянул время до пенальти. Знал оказывается.
Вот так тихо они могут с такой игрой и стать чемпионами... Брррр.. как страшный сон. И он еще на долго останется тренером этих молодых реят.. Вот что страшно.
Хотя будет результат как ни странно.
Пенальти конечно пробили супер! Первый удар всегда отвественный. И Палмер Хладнокровный отлично начал. А ТАА отлично завершил. Пикфорд тоже очень помог! И с победой Англию!
Почему он так тянул с заменами непонятно. Кейн уже не играл. Вернее играл в защите.
А швейцарцы могли воспользоваться и удвоить счет пока Саут решится на замены.
Вот петух клюнул и увидели короткий отрезок настоящего футбола от Англии.
Ну очень везет Гарету на Евро. Просто супер бестолковы везунчик!
А потом снова старая шарманка. Надо было их наказать. Старались нейтралы, но не повезло им. И не зря Саут тянул время до пенальти. Знал оказывается.
Вот так тихо они могут с такой игрой и стать чемпионами... Брррр.. как страшный сон. И он еще на долго останется тренером этих молодых реят.. Вот что страшно.
Хотя будет результат как ни странно.
Пенальти конечно пробили супер! Первый удар всегда отвественный. И Палмер Хладнокровный отлично начал. А ТАА отлично завершил. Пикфорд тоже очень помог! И с победой Англию!