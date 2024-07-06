Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыТоварищеские матчи. Клубы 2024

«Динамо» выиграло у белградского ОФК в матче Братского кубка

сегодня, 17:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ОФК (Белград)ОФКМатч завершен

«Динамо» обыграло белградский ОФК в матче Братского кубка (2:0).

На 37-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. Второй мяч московской команды забил Ярослав Гладышев на 51-й.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Канада вышла в полуфинал Кубка Америки, одолев Венесуэлу в серии пенальти
Сегодня, 07:00
Франция обыграла Португалию и сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2024
Сегодня, 00:43
Сборная Испании одержала победу над Германией и вышла в 1/2 финала Евро
Вчера, 21:38
«Зенит» выиграл у «Тальерес Кордоба» на Летнем кубке
Вчера, 21:28
«Спартак» сыграл вничью с «Актобе»
Вчера, 19:56
«Црвена Звезда» обыграла «Сочи» в контрольном матче
Вчера, 16:42
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 18:34
Тоже, никогда не понимал- ни названия- ни смысла. В советское время, когда оба клуба были настоящие, ведомственные и военизированные, то даже тогда, ничего подобного не было и никто не говорил ни о каком братстве или дружбе. А вот, что вспоминали, ИСТИННЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ ДИНАМО, всегда, так это три отобранных у нас чемпионства, именно, этими друзьми из ЦСКА, самое драматичное, конечно- случившееся в Ташкенте. А сейчас, когда с обоих ведомств сорвали погоны, лишили званий, вдруг, они стали братьями. Динамо, вообще стало банкирской игрушкой, лишенной родного стадиона- навсегда, а ЦСКА, тоже, уже давно, никакого отношения к армии не имеет. Так где же традиции, в чем они???

Я много лет, в советские годы выписал "Советский Спорт", покупал "Футбол-Хоккей", сейчас, общаюсь со знаменитыми, золотыми динамовцами прошлого!!! Но нигде, и, ни от кого, ничего подобного не слыхал...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:33
А где украинские клубы , они же тоже братья русским )
Capral
Capral
сегодня в 18:16
Всего 2:0? Чего так слабо? А помнится, кто-то убеждал меня, что соперник никакой, и стоит дёшево, поэтому ЦСКА их раздавил-4:0. Но, вижу, гениальный Личка помучался...
drug01
drug01
сегодня в 18:15
Динамо набирает обороты это хорошо!!
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 18:02
Что это за братский кубок ? смешно )
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 17:49
ПОчти ничем не отличалось от ЧЕ.Только голов больше,чем во многих матчах там.Вот в какой норке,оказывается,живёт эта мышка...
баск
баск
сегодня в 17:42, ред.
Ну ещё бы, попробовали бы только не выиграть)

Ладно, готовимся к сезону дальше, хотя тут осталось-то уже..
Добирать форму придётся в процессе, и будет весьма любопытно, как это скажется на очках.

Пока что команда готова хорошо если процентов на 40-50, да и вообще, по общему настроению, похоже, ещё витает в облаках весны..
Им никто не объяснил, что в новом сезоне всё шо нажито непосильным трудом, обнуляется?)

По игрокам видно пока немногое:

1.Лунёв таки усилит вратарскую позицию, трансфер полезный;
2.Радует Ярик Гладышев. Он сделал правильные выводы и Личка, будучи тренером вполне чутким, не преминул это заметить;

3.В этом сезоне ТШ, по-видимому, намерен плотнее подтянуть к главной команде Окишора и Назаренко, это перспективно.
Хотелось бы добавить в эту компанию и Лепского, но его повышенное время вызвано скорее временным отсутствием Бальбуэна..

Впрочем, посмотрим.
Остался предсезонный товарняк со Спартаком 12-го числа, а там и добро пожаловать в сезон..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:33
Всё ближе и ближе дыхание нашего чемпионата....)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 