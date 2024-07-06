«Динамо» выиграло у белградского ОФК в матче Братского кубка

«Динамо» обыграло белградский ОФК в матче Братского кубка (2:0).
На 37-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. Второй мяч московской команды забил Ярослав Гладышев на 51-й.
«Динамо» обыграло белградский ОФК в матче Братского кубка (2:0).
На 37-й минуте счёт открыл Константин Тюкавин. Второй мяч московской команды забил Ярослав Гладышев на 51-й.
Ладно, готовимся к сезону дальше, хотя тут осталось-то уже..
Добирать форму придётся в процессе, и будет весьма любопытно, как это скажется на очках.
Пока что команда готова хорошо если процентов на 40-50, да и вообще, по общему настроению, похоже, ещё витает в облаках весны..
Им никто не объяснил, что в новом сезоне всё шо нажито непосильным трудом, обнуляется?)
По игрокам видно пока немногое:
1.Лунёв таки усилит вратарскую позицию, трансфер полезный;
2.Радует Ярик Гладышев. Он сделал правильные выводы и Личка, будучи тренером вполне чутким, не преминул это заметить;
3.В этом сезоне ТШ, по-видимому, намерен плотнее подтянуть к главной команде Окишора и Назаренко, это перспективно.
Хотелось бы добавить в эту компанию и Лепского, но его повышенное время вызвано скорее временным отсутствием Бальбуэна..
Впрочем, посмотрим.
Остался предсезонный товарняк со Спартаком 12-го числа, а там и добро пожаловать в сезон..
Ладно, готовимся к сезону дальше, хотя тут осталось-то уже..
Добирать форму придётся в процессе, и будет весьма любопытно, как это скажется на очках.
Пока что команда готова хорошо если процентов на 40-50, да и вообще, по общему настроению, похоже, ещё витает в облаках весны..
Им никто не объяснил, что в новом сезоне всё шо нажито непосильным трудом, обнуляется?)
По игрокам видно пока немногое:
1.Лунёв таки усилит вратарскую позицию, трансфер полезный;
2.Радует Ярик Гладышев. Он сделал правильные выводы и Личка, будучи тренером вполне чутким, не преминул это заметить;
3.В этом сезоне ТШ, по-видимому, намерен плотнее подтянуть к главной команде Окишора и Назаренко, это перспективно.
Хотелось бы добавить в эту компанию и Лепского, но его повышенное время вызвано скорее временным отсутствием Бальбуэна..
Впрочем, посмотрим.
Остался предсезонный товарняк со Спартаком 12-го числа, а там и добро пожаловать в сезон..