Кроос опубликовал прощальное письмо после завершения карьеры

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии опубликовал прощальное письмо. Вчерашняя игра против Испании на Евро-2024 стала для него последней в карьере.

29 сентября 2023 года у меня зазвонил телефон. Звонил: Юлиан Нагельсманн. Просьба: вернуться в сборную. Первая мысль в голове: я не глупый! Первая мысль в сердце: да! Как мы все знаем, сердце решает. Моя первая мысль сегодня утром 6 июля 2024 года: я рад, что сделал это. Несмотря на всю печаль и пустоту после вчерашнего финального свистка. Я всегда видел в команде больше, чем они показывали в последние годы. Но я не ожидал, что за такое короткое время можно будет иметь действительно реальные шансы завоевать титул и снова оказаться на одном уровне с лучшими. Поэтому я очень горжусь тем, чего добилась эта команда! И вся Германия снова может гордиться этим. Особая благодарность всем, кто сделал этот домашний чемпионат Европы особенным. На личном уровне я хотел бы поблагодарить вас за особую теплоту и привязанность в течение последних нескольких недель.

Я также хотел бы сказать что-то очень важное: я прошу прощения и надеюсь, что ты скоро поправишься, Педри. Очевидно, у меня не было намерения нанести тебе травмы. Надеюсь, ты быстро поправишься и всего наилучшего. Ты отличный игрок.