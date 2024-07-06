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Кроос опубликовал прощальное письмо после завершения карьеры

сегодня, 16:48

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос опубликовал прощальное письмо. Вчерашняя игра против Испании на Евро-2024 стала для него последней в карьере.

29 сентября 2023 года у меня зазвонил телефон. Звонил: Юлиан Нагельсманн. Просьба: вернуться в сборную. Первая мысль в голове: я не глупый! Первая мысль в сердце: да! Как мы все знаем, сердце решает. Моя первая мысль сегодня утром 6 июля 2024 года: я рад, что сделал это. Несмотря на всю печаль и пустоту после вчерашнего финального свистка. Я всегда видел в команде больше, чем они показывали в последние годы. Но я не ожидал, что за такое короткое время можно будет иметь действительно реальные шансы завоевать титул и снова оказаться на одном уровне с лучшими. Поэтому я очень горжусь тем, чего добилась эта команда! И вся Германия снова может гордиться этим. Особая благодарность всем, кто сделал этот домашний чемпионат Европы особенным. На личном уровне я хотел бы поблагодарить вас за особую теплоту и привязанность в течение последних нескольких недель.

Я также хотел бы сказать что-то очень важное: я прошу прощения и надеюсь, что ты скоро поправишься, Педри. Очевидно, у меня не было намерения нанести тебе травмы. Надеюсь, ты быстро поправишься и всего наилучшего. Ты отличный игрок.

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Все комментарии
Palex
Palex ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 19:03
Решили травмировать. Кто решил и почему на эту роль, выбрали самого корректного футболиста? Что- то тебя немножко не туда занесло. Ну даже, если твой, извини бред, принять к действительности, то если решили травмировать, то ни одного наверное, а как минимум пару игроков. В таком случае, судья удаляет пару немцев и какая выгода от этого у Германии. Вообщем ты меня впутал, в дурацкий диалог,а я и повелся 😂 Я более за Германию, очень много лет и все свои победы, немцы добывали исключительно игрой в футбол, а не отрываниям ног соперникам и хамству
Capral
Capral ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 18:47
Привет, Алексей!!!
Зловещая шутка, но, что-то в ней есть. Типичный немецкий юмор.)))
Elliada_
Elliada_ ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 18:45
На в*йне все средства хороши. Это домашний ЧЕ и последний турнир для Крооса. Чтобы пройти дальше, решили травмировать ключевых игроков. Тому же Уильямсу тоже немало досталось. Я не вижу ни одной причины, кроме как специально, чтобы начать играть грубо в начале матча
Palex
Palex ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 18:40
Ну вот ты сам же пишешь, что Кроос не грубый игрок. Так зачем ему на закате карьеры, в очень важном матче, умышленно травмировать игрока, рискуя получить красную и оставить команду в меньшенстве? Таких фолов каждом матче предостаточно и прямой ногой, и удары в ахил, и наступы и.т.д, но это не значит, что все это делается умышленно. В пылу борьбы, всякое бывает. Кроос порядочный человек и корректный игрок. К тому же принес, искренние извинения.
vsk8vfuzmtm7
vsk8vfuzmtm7
сегодня в 18:34
Ушел не как победитель, а как позорник.
ABir
ABir
сегодня в 18:34
Когда-то все заканчивают, ему хотелось бы не так.
Elliada_
Elliada_ ответ Palex (раскрыть)
сегодня в 18:27
Кроос никогда не считался грубым игроком, но вчера он минимум на 4 желтые наиграл, а по совокупности это 1-2 красные карточки. Если это не намеренно, то что?
Palex
Palex ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:25
Он ещё в интервью сказал, " Что ещё в детской команде, его учили, что против десятерых играть легче, чем против одиннадцати" Скорее всего это было просто шутка,но в тот момент она выглядела, по меньшей мере кощунственна. Привет, Виктор!
Palex
Palex ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 18:22
Какая бурная фантазия. Ты мысли Крооса читаешь?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:01
Слишком много пафоса..
А Испании проиграли
Capral
Capral
сегодня в 17:32
Помню, Шумахер, в 1982г., после того, как Батистона поломал, даже в больницу к нему пришел.
Elliada_
Elliada_
сегодня в 17:29
Ушел не как Зидан. Хоть оба и повели себя неспортивно в последнем матче, но Зидан сделал это в ответ на оскорбление семьи, а Кроос специально старался нанести травму. А больше всего вызвало негатив его ухмылка, мол он ни при чем, хотя нужно было просто извиниться.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 17:22
Кроос - пример отличного сочетания таланта, мастерства и скромности. Никогда не позволял себе грубостей или оскорбительных высказываний в адрес соперника, никогда не превозносил себя выше других футболистов, никогда не выпячивал своё эго.

Достойная карьера великого футболиста!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:18, ред.
Ну что же....Все когда то заканчивается
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 17:02
Кроос привычно всех отметил,и "в гроб сходя",благословил.
Вещий
Вещий
сегодня в 16:58
Красивый жест в сторону Педри.... по мужски.
Гость
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