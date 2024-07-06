Пепе о вылете Португалии: «К сожалению, таков футбол»

Защитник сборной Португалии Пепе рассказал о вылете сборной в 1/4 Евро-2024 от Франции:
Уровень нашей работы был достоин другого результата. К сожалению, таков футбол. 4 дня назад мы праздновали победу над Словенией, а сейчас мы опечалены.
|Португалия0 : 0Франция
|Закончился после серии пенальти
Защитник сборной Португалии Пепе рассказал о вылете сборной в 1/4 Евро-2024 от Франции:
Уровень нашей работы был достоин другого результата. К сожалению, таков футбол. 4 дня назад мы праздновали победу над Словенией, а сейчас мы опечалены.