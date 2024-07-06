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Пепе о вылете Португалии: «К сожалению, таков футбол»

сегодня, 09:37
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия0 : 0Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Защитник сборной Португалии Пепе рассказал о вылете сборной в 1/4 Евро-2024 от Франции:

Уровень нашей работы был достоин другого результата. К сожалению, таков футбол. 4 дня назад мы праздновали победу над Словенией, а сейчас мы опечалены.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 11:02
А зачем вы вдесятером играли все матчи? При игре 11 на 11 могли бы решить исход матча в основное время. Французы были никакие, но в меньшинстве конечно было сложно выиграть.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:35
Когда команда дурака валяет, это вообще не футбол.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:31
Пепе в одиночку пахал за этот состав клоунов
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:51
"Золотые слова" от Пепе, только вот небольшая ремарка - кому к сожалению, а кому к радости...)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:50
Не надо было Роналду брать в сборную
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